В Швеции планируют ужесточить борьбу с договорными матчами. Букмекеры против введения новых правил

Регулятор игорного бизнеса Швеции Spelinspektionen намерен внести изменения в деятельность букмекерских контор с целью борьбы с договорными матчами.

Лицензированные букмекеры в Швеции смогут принимать ставки на футбол исключительно на матчи в профессиональных лигах (всего в стране таких четыре), а вот ставки на матчи любительских чемпионатов и товарищеские встречи будут запрещены. Регулятор хочет начать изменения с футбола, а затем перейти и к другим спортивным дисциплинам.

Роспись футбольных событий тоже будет сокращена. В линию не будут попадать те рынки, где один из футболистов самостоятельно влияет на исход ставки: желтые и красные карточки, пенальти, автоголы и т. д.

Также в целях социальной защиты населения власти Швеции хотят ограничить сумму депозитов – в неделю один человек сможет вносить не более 500 долларов.

Шведские БК негативно встретили эту новость и опасаются, что после введения ограничений их клиенты уйдут к зарубежным букмекерам.

Как известно, в Швеции не вводились жесткие карантинные меры для населения в связи с пандемией COVID-19, но люди все равно стараются больше проводить времени дома. На самоизоляции они чаще сидят в Интернете, в том числе и на сайтах с азартными играми.

Автор: Владислав Авраменко

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