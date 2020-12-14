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Лига Европы: «Краснодар» сыграет с «Динамо» Загреб в 1/16-й, а «Тоттенхэм» – фаворит турнира. Обновленные вероятности после жеребьевки

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21.

По ее результатам, единственный российский клуб в плей-офф еврокубков, «Краснодар» встретится с «Динамо Загреб». Остальные пары выглядят так:

«Краснодар» – «Динамо» Загреб

  • Проход «Краснодара» – 1.76
  • Проход «Динамо» – 2.06

«Антверпен» – «Глазго Рейнджерс» 

  • Проход «Антверпена» – 2.75
  • Проход «Глазго Рейнджерс» – 1.45

«Бенфика» – «Арсенал» 

  • Проход «Бенфики» – 2.23
  • Проход «Арсенала» – 1.66

«Брага»  – «Рома» 

  • Проход «Браги» – 3.30
  • Проход «Ромы» – 1.33

«Вольфсберг» – «Тоттенхэм» 

  • Проход «Вольфсберга» – 2.28
  • Проход «Тоттенхэма» – 1.17

«Гранада» – «Наполи» 

  • Проход «Гранады» – 2.85
  • Проход «Наполи» – 1.42

«Динамо» Киев – «Брюгге» 

  • Проход «Динамо» – 1.95
  • Проход «Брюге» – 1.85

«Зальцбург» – «Вильярреал» 

  • Проход «Зальцбурга» – 2.05
  • Проход «Вильярреала» – 1.77

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«Лилль» – «Аякс» 

  • Проход «Лилля» – 2.26
  • Проход «Аякса» – 1.64

«Маккаби» Тель-Авив  – «Шахтер» 

  • Проход «Маккаби» – 3.10
  • Проход «Шахтера» – 1.37

«Мольде» – «Хоффенхайм» 

  • Проход «Мольде» – 5.30
  • Проход «Хоффенхайма» – 1.16

«Олимпиакос» – «ПСВ» 

  • Проход «Олимпиакоса» – 1.83
  • Проход «ПСВ» – 1.98

«Реал» Сосьедад – «МЮ» 

  • Проход «Реала» – 2.60
  • Проход «МЮ» – 1.49

«Славия» Прага  – «Лестер» 

  • Проход «Славии» – 3.50
  • Проход «Лестера» – 1.31

«Црвена Звезда»  – «Милан» 

  • Проход «Црвены Звезды» – 5.30
  • Проход «Милана» – 1.16

«Янг Бойз»  – «Байер 04» 

  • Проход «Янг Бойза» – 3.60
  • Проход «Байера» – 1.29

До жеребьевки тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так: 

  1. «Арсенал» – 8.00 (вероятность – 12.50%)
  2. «Тоттенхэм» – 8.50 (11.76%);
  3.  «Милан» – 11.00 (9.09%).

На данный момент, список топ-10 фаворитов выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» – 6.50 (вероятность – 15.38%)
  2. «МЮ» – 7.00 (14.29%);
  3.  «Арсенал» – 9.00 (11.11%);
  4. «Милан» – 12.00 (8.33%);
  5. «Лестер» – 13.00 (7.69%);
  6. «Наполи» – 15.00 (6.67%);
  7. «Байер 04» – 17.00 (5.88%);
  8. «Аякс» – 19.00 (5.26%);
  9. «Вильярреал» – 19.00 (5.26%);
  10. «Рома» – 20.00 (5.00%).

Шансы на победу «Краснодара» в турнире оцениваются в 50.00 (2.00%).

Матчи 1/16 плей-офф ЛЕ начнутся 18 февраля 2021 года.

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Комментарии
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Так хотелось пару Крас и МЮ(
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Dj3000
55.3% WR-8.08% ROI
Max SТак хотелось пару Крас и МЮ(
Обеим командам по силам пройти дальше. А там уже может и встретятся)
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Dj3000Обеим командам по силам пройти дальше. А там уже может и встретятся)
В Краснодар верю, а вот МЮ беспокоит, тем более , что в соперниках Сосьедад. Они сейчас норм в Ла Лиге шумят. В любом случае, надеюсь, что МЮ зимой продаст Поля Ходьбу и усилит защиту, тогда буду спокоен!
Ответить
Dj3000
55.3% WR-8.08% ROI
Max SВ Краснодар верю, а вот МЮ беспокоит, тем более , что в соперниках Сосьедад. Они сейчас норм в Ла Лиге шумят. В любом случае, надеюсь, что МЮ зимой продаст Поля Ходьбу и усилит защиту, тогда буду спокоен!
Ходьбу, кстати, реально пора продавать. Лучше эти деньги потратить на хорошего ЦЗ в пару к Магуайру.
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Макс Родькин
38.5% WR-0.3% ROI
Динамо Загреб пройдет )
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Макс РодькинДинамо Загреб пройдет )
Почему вы так думаете?
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Макс Родькин
38.5% WR-0.3% ROI
FlanagunПочему вы так думаете?
у них игра лучше на много . чем у Краснодара . Атака лучше , защита лучше .
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Макс Родькин
38.5% WR-0.3% ROI
FlanagunПочему вы так думаете?
могу сказать вам , свое мнение о всех матчах 1/8
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Макс Родькинмогу сказать вам , свое мнение о всех матчах 1/8
Давайте, было бы интересно.
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Макс Родькин
38.5% WR-0.3% ROI
FlanagunДавайте, было бы интересно.
я чуть позже напишу хорошо ? я просто на вахте нахожусь , на смени сейчас .
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В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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