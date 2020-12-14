Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21.

По ее результатам, единственный российский клуб в плей-офф еврокубков, «Краснодар» встретится с «Динамо Загреб». Остальные пары выглядят так:

«Краснодар» – «Динамо» Загреб

Проход «Краснодара» – 1.76

Проход «Динамо» – 2.06

«Антверпен» – «Глазго Рейнджерс»

Проход «Антверпена» – 2.75

Проход «Глазго Рейнджерс» – 1.45

«Бенфика» – «Арсенал»

Проход «Бенфики» – 2.23

Проход «Арсенала» – 1.66

«Брага» – «Рома»

Проход «Браги» – 3.30

Проход «Ромы» – 1.33

«Вольфсберг» – «Тоттенхэм»

Проход «Вольфсберга» – 2.28

Проход «Тоттенхэма» – 1.17

«Гранада» – «Наполи»

Проход «Гранады» – 2.85

Проход «Наполи» – 1.42

«Динамо» Киев – «Брюгге»

Проход «Динамо» – 1.95

Проход «Брюге» – 1.85

«Зальцбург» – «Вильярреал»

Проход «Зальцбурга» – 2.05

Проход «Вильярреала» – 1.77

«Лилль» – «Аякс»

Проход «Лилля» – 2.26

Проход «Аякса» – 1.64

«Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер»

Проход «Маккаби» – 3.10

Проход «Шахтера» – 1.37

«Мольде» – «Хоффенхайм»

Проход «Мольде» – 5.30

Проход «Хоффенхайма» – 1.16

«Олимпиакос» – «ПСВ»

Проход «Олимпиакоса» – 1.83

Проход «ПСВ» – 1.98

«Реал» Сосьедад – «МЮ»

Проход «Реала» – 2.60

Проход «МЮ» – 1.49

«Славия» Прага – «Лестер»

Проход «Славии» – 3.50

Проход «Лестера» – 1.31

«Црвена Звезда» – «Милан»

Проход «Црвены Звезды» – 5.30

Проход «Милана» – 1.16

«Янг Бойз» – «Байер 04»

Проход «Янг Бойза» – 3.60

Проход «Байера» – 1.29

До жеребьевки тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так:

«Арсенал» – 8.00 (вероятность – 12.50%); «Тоттенхэм» – 8.50 (11.76%); «Милан» – 11.00 (9.09%).

На данный момент, список топ-10 фаворитов выглядит так:

«Тоттенхэм» – 6.50 (вероятность – 15.38%); «МЮ» – 7.00 (14.29%); «Арсенал» – 9.00 (11.11%); «Милан» – 12.00 (8.33%); «Лестер» – 13.00 (7.69%); «Наполи» – 15.00 (6.67%); «Байер 04» – 17.00 (5.88%); «Аякс» – 19.00 (5.26%); «Вильярреал» – 19.00 (5.26%); «Рома» – 20.00 (5.00%).

Шансы на победу «Краснодара» в турнире оцениваются в 50.00 (2.00%).

Матчи 1/16 плей-офф ЛЕ начнутся 18 февраля 2021 года.



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