Лига Европы: «Краснодар» сыграет с «Динамо» Загреб в 1/16-й, а «Тоттенхэм» – фаворит турнира. Обновленные вероятности после жеребьевки

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21.
По ее результатам, единственный российский клуб в плей-офф еврокубков, «Краснодар» встретится с «Динамо Загреб». Остальные пары выглядят так:
«Краснодар» – «Динамо» Загреб
- Проход «Краснодара» – 1.76
- Проход «Динамо» – 2.06
«Антверпен» – «Глазго Рейнджерс»
- Проход «Антверпена» – 2.75
- Проход «Глазго Рейнджерс» – 1.45
«Бенфика» – «Арсенал»
- Проход «Бенфики» – 2.23
- Проход «Арсенала» – 1.66
«Брага» – «Рома»
- Проход «Браги» – 3.30
- Проход «Ромы» – 1.33
«Вольфсберг» – «Тоттенхэм»
- Проход «Вольфсберга» – 2.28
- Проход «Тоттенхэма» – 1.17
«Гранада» – «Наполи»
- Проход «Гранады» – 2.85
- Проход «Наполи» – 1.42
«Динамо» Киев – «Брюгге»
- Проход «Динамо» – 1.95
- Проход «Брюге» – 1.85
«Зальцбург» – «Вильярреал»
- Проход «Зальцбурга» – 2.05
- Проход «Вильярреала» – 1.77
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«Лилль» – «Аякс»
- Проход «Лилля» – 2.26
- Проход «Аякса» – 1.64
«Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер»
- Проход «Маккаби» – 3.10
- Проход «Шахтера» – 1.37
«Мольде» – «Хоффенхайм»
- Проход «Мольде» – 5.30
- Проход «Хоффенхайма» – 1.16
«Олимпиакос» – «ПСВ»
- Проход «Олимпиакоса» – 1.83
- Проход «ПСВ» – 1.98
«Реал» Сосьедад – «МЮ»
- Проход «Реала» – 2.60
- Проход «МЮ» – 1.49
«Славия» Прага – «Лестер»
- Проход «Славии» – 3.50
- Проход «Лестера» – 1.31
«Црвена Звезда» – «Милан»
- Проход «Црвены Звезды» – 5.30
- Проход «Милана» – 1.16
«Янг Бойз» – «Байер 04»
- Проход «Янг Бойза» – 3.60
- Проход «Байера» – 1.29
До жеребьевки тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так:
- «Арсенал» – 8.00 (вероятность – 12.50%);
- «Тоттенхэм» – 8.50 (11.76%);
- «Милан» – 11.00 (9.09%).
На данный момент, список топ-10 фаворитов выглядит так:
- «Тоттенхэм» – 6.50 (вероятность – 15.38%);
- «МЮ» – 7.00 (14.29%);
- «Арсенал» – 9.00 (11.11%);
- «Милан» – 12.00 (8.33%);
- «Лестер» – 13.00 (7.69%);
- «Наполи» – 15.00 (6.67%);
- «Байер 04» – 17.00 (5.88%);
- «Аякс» – 19.00 (5.26%);
- «Вильярреал» – 19.00 (5.26%);
- «Рома» – 20.00 (5.00%).
Шансы на победу «Краснодара» в турнире оцениваются в 50.00 (2.00%).
Матчи 1/16 плей-офф ЛЕ начнутся 18 февраля 2021 года.
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