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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» – «ПСЖ», «Аталанта» – «Реал», «Атлетико» – «Челси» и другие пары. Кто выиграет ЛЧ-2020/21?

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Сейчас пары выглядят так:

«Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити»

  • Проход «Боруссии» Менхенгладбах – 4.90
  • Проход «Манчестер Сити» – 1.18

«Лацио» – «Бавария»

  • Проход «Лацио» – 6.90
  • Проход «Баварии» – 1.10

«Атлетико» – «Челси»

  • Проход «Атлетико» – 2.12
  • Проход «Челси» – 1.72

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

  • Проход «РБ Лейпцига» – 3.40
  • Проход «Ливерпуля» – 1.31

«Порту» – «Ювентус»

  • Проход «Порту» – 4.90
  • Проход «Ювентуса» – 1.18

«Барселона» – «ПСЖ»

  • Проход «Барселоны» – 2.25
  • Проход «ПСЖ» – 1.64

«Севилья» – «Боруссия Д»

  • Проход «Севильи» – 2.30
  • Проход «Боруссии Д» – 1.62

«Аталанта» – «Реал»

  • Проход «Аталанты» – 3.00
  • Проход «Реала» – 1.38

Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля 2021 года.

До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.

На данный момент, после жеребьевки, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 3.60. «Манчестер Сити» считается  главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.80. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 6.70.

Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Лацио». Победа итальянского клуба идет за 130.00.

  1. «Бавария» – 3.60;
  2. «Манчестер Сити» – 4.80;
  3. «Ливерпуль» – 6.70;
  4. «ПСЖ» – 12.00;
  5. «Ювентус» – 12.00;
  6. «Реал Мадрид» – 14.00;
  7. «Челси» – 17.00;
  8. «Барселона» – 17.00;
  9. «Атлетико Мадрид» – 17.00;
  10. «Боруссия Д» – 17.00;
  11. «РБ Лейпциг» – 27.00;
  12. «Севилья» – 40.00;
  13. «Аталанта» – 45.00;
  14. «Боруссия М» – 100.00;
  15. «Порту» – 110.00;
  16. «Лацио» – 130.00.

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Комментарии
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Неймар vs Месси – must see! 👍
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post.boxz
0% WR0% ROI
Беттинг бывает спортивным/ради интереса и ради заработка/приработка
С точки зрения спортивного беттинга в кубковых играх на выбывание
больший интерес вызывают коэффициенты на проход и мониторинг их изменений
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post.boxz
0% WR0% ROI
Проход в следующий круг
«Боруссия М»  – «Манчестер Сити»   6,35 - 1,115
«Лацио» – «Бавария» ********************************* - 1,095
«Атлетико Мадрид» – «Челси» ************** - 1,81
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» **************** - 1,26
«Порту» – «Ювентус» ******************************** - 1,184
«Барселона» – «ПСЖ» ******************************* - 1,64
«Севилья» – «Боруссия Д» ********************** - 1,66
«Аталанта» – «Реал Мадрид» **************** - 1,38
Ответить
post.boxz
0% WR0% ROI
Проход в следующий круг
«Боруссия М»  – «Манчестер Сити» 6,35 - 1,115
«Лацио» – «Бавария» 7,20 - 1,095
«Атлетико Мадрид» – «Челси» 2,00 - 1,81
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» 3,84 - 1,26
«Порту» – «Ювентус» 4,80 - 1,184
«Барселона» – «ПСЖ» 2,26 - 1,64
«Севилья» – «Боруссия Д» 2,22 - 1,66
«Аталанта» – «Реал Мадрид» 3,04 - 1,38
Ответить
Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Max SНеймар vs Месси – must see! 👍
Кто выйдет победителем?
Ответить
Sergey Klochkov
49.5% WR-11.01% ROI
Ювентус
Ответить
Dj3000
55.3% WR-8.08% ROI
Sergey KlochkovЮвентус
Порту - очень непредсказуемая команда. Не допускаете, что Юве может оступиться? Тем более, под руководством Пирло команда не очень стабильно выступает.
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Sergey Klochkov
49.5% WR-11.01% ROI
по этому так я и подумал
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Иван Слепцов1
56.8% WR-4.75% ROI
Бавария выйдет победит
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Розалия Каримова
14.3% WR-3.44% ROI
😉не знаю очень интересно
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Милан — Ювентус| Чемпионат Италии
➊ Ювентус имеет 1 игру в запасе и отрыв от Милана аж 10 очков 😳
➋ Играют с прямым конкурентом, нужно обязательно добывать 3 очка, иначе ситуация будет совсем не радостная❗
➌ Ювентус начинает оживать и показывать хорошую игру, ещё у них есть КРИШТИАНУ😎
➍ Тонали пропустит матч из за красной карточки 🔥
➎ В лиге чемпионов когда нужно было добывать победу с Барселоной, они это сделали 3 - 0 в свою пользу 💪
➏ Брать тотал 1,5 на Юве совсем рискованно, они ведь любители засушить и выйграть 1 - 0
поэтому заиграю просто победу Юве.
4
Повторить за 2.61
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.96
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