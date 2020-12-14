Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» – «ПСЖ», «Аталанта» – «Реал», «Атлетико» – «Челси» и другие пары. Кто выиграет ЛЧ-2020/21?

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.



Сейчас пары выглядят так:

«Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити»

Проход «Боруссии» Менхенгладбах – 4.90

Проход «Манчестер Сити» – 1.18

«Лацио» – «Бавария»

Проход «Лацио» – 6.90

Проход «Баварии» – 1.10

«Атлетико» – «Челси»

Проход «Атлетико» – 2.12

Проход «Челси» – 1.72

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

Проход «РБ Лейпцига» – 3.40

Проход «Ливерпуля» – 1.31

«Порту» – «Ювентус»

Проход «Порту» – 4.90

Проход «Ювентуса» – 1.18

«Барселона» – «ПСЖ»

Проход «Барселоны» – 2.25

Проход «ПСЖ» – 1.64

«Севилья» – «Боруссия Д»

Проход «Севильи» – 2.30

Проход «Боруссии Д» – 1.62

«Аталанта» – «Реал»

Проход «Аталанты» – 3.00

Проход «Реала» – 1.38

Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля 2021 года.

До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.

На данный момент, после жеребьевки, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 3.60. «Манчестер Сити» считается главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.80. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 6.70.

Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Лацио». Победа итальянского клуба идет за 130.00.

«Бавария» – 3.60; «Манчестер Сити» – 4.80; «Ливерпуль» – 6.70; «ПСЖ» – 12.00; «Ювентус» – 12.00; «Реал Мадрид» – 14.00; «Челси» – 17.00; «Барселона» – 17.00; «Атлетико Мадрид» – 17.00; «Боруссия Д» – 17.00; «РБ Лейпциг» – 27.00; «Севилья» – 40.00; «Аталанта» – 45.00; «Боруссия М» – 100.00; «Порту» – 110.00; «Лацио» – 130.00.

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