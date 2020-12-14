Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» – «ПСЖ», «Аталанта» – «Реал», «Атлетико» – «Челси» и другие пары. Кто выиграет ЛЧ-2020/21?

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Сейчас пары выглядят так:
«Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити»
- Проход «Боруссии» Менхенгладбах – 4.90
- Проход «Манчестер Сити» – 1.18
«Лацио» – «Бавария»
- Проход «Лацио» – 6.90
- Проход «Баварии» – 1.10
«Атлетико» – «Челси»
- Проход «Атлетико» – 2.12
- Проход «Челси» – 1.72
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»
- Проход «РБ Лейпцига» – 3.40
- Проход «Ливерпуля» – 1.31
«Порту» – «Ювентус»
- Проход «Порту» – 4.90
- Проход «Ювентуса» – 1.18
«Барселона» – «ПСЖ»
- Проход «Барселоны» – 2.25
- Проход «ПСЖ» – 1.64
«Севилья» – «Боруссия Д»
- Проход «Севильи» – 2.30
- Проход «Боруссии Д» – 1.62
«Аталанта» – «Реал»
- Проход «Аталанты» – 3.00
- Проход «Реала» – 1.38
Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля 2021 года.
До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.
На данный момент, после жеребьевки, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 3.60. «Манчестер Сити» считается главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.80. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 6.70.
Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Лацио». Победа итальянского клуба идет за 130.00.
- «Бавария» – 3.60;
- «Манчестер Сити» – 4.80;
- «Ливерпуль» – 6.70;
- «ПСЖ» – 12.00;
- «Ювентус» – 12.00;
- «Реал Мадрид» – 14.00;
- «Челси» – 17.00;
- «Барселона» – 17.00;
- «Атлетико Мадрид» – 17.00;
- «Боруссия Д» – 17.00;
- «РБ Лейпциг» – 27.00;
- «Севилья» – 40.00;
- «Аталанта» – 45.00;
- «Боруссия М» – 100.00;
- «Порту» – 110.00;
- «Лацио» – 130.00.
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