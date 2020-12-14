Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» – «ПСЖ», «Аталанта» – «Реал», «Атлетико» – «Челси» и другие пары. Кто выиграет ЛЧ-2020/21?

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Сейчас пары выглядят так:
«Боруссия М» – «Манчестер Сити»
- Победа «Боруссии М» – 4.30
- Ничья – 3.90
- Победа «Манчестер Сити» – 1.71
«Лацио» – «Бавария»
- Победа «Лацио» – 4.80
- Ничья – 3.80
- Победа «Баварии» – 1.66
«Атлетико Мадрид» – «Челси»
- Победа «Атлетико Мадрид» – 2.35
- Ничья – 2.90
- Победа «Челси» – 3.30
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»
- Победа «РБ Лейпцига» – 3.20
- Ничья – 3.40
- Победа «Ливерпуля» – 2.13
«Порту» – «Ювентус»
- Победа «Порту» – 3.60
- Ничья – 3.10
- Победа «Ювентуса» – 2.12
«Барселона» – «ПСЖ»
- Победа «Барселоны» – 2.34
- Ничья – 3.40
- Победа «ПСЖ» – 2.80
«Севилья» – «Боруссия Д»
- Победа «Севильи» – 2.32
- Ничья – 3.10
- Победа «Боруссии Д» – 3.10
«Аталанта» – «Реал Мадрид»
- Победа «Аталанты» – 2.65
- Ничья – 3.50
- Победа «Реал Мадрида» – 2.43
До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.
На данный момент, после жеребьевки, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 3.60. «Манчестер Сити» считается главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.80. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 6.70.
Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Лацио». Победа итальянского клуба идет за 130.00.
- «Бавария» – 3.60;
- «Манчестер Сити» – 4.80;
- «Ливерпуль» – 6.70;
- «ПСЖ» – 12.00;
- «Ювентус» – 12.00;
- «Реал Мадрид» – 14.00;
- «Челси» – 17.00;
- «Барселона» – 17.00;
- «Атлетико Мадрид» – 17.00;
- «Боруссия Д» – 17.00;
- «РБ Лейпциг» – 27.00;
- «Севилья» – 40.00;
- «Аталанта» – 45.00;
- «Боруссия М» – 100.00;
- «Порту» – 110.00;
- «Лацио» – 130.00.
Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16-17 февраля 2021 года.
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