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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» – «ПСЖ», «Аталанта» – «Реал», «Атлетико» – «Челси» и другие пары. Кто выиграет ЛЧ-2020/21?

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Сейчас пары выглядят так:

«Боруссия М»  – «Манчестер Сити»

  • Победа «Боруссии М» – 4.30
  • Ничья – 3.90
  • Победа «Манчестер Сити» – 1.71

«Лацио» – «Бавария»

  • Победа «Лацио» – 4.80
  • Ничья – 3.80
  • Победа «Баварии» – 1.66

«Атлетико Мадрид» – «Челси»

  • Победа «Атлетико Мадрид» – 2.35
  • Ничья – 2.90
  • Победа «Челси» – 3.30

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

  • Победа «РБ Лейпцига» – 3.20
  • Ничья – 3.40
  • Победа «Ливерпуля» – 2.13

«Порту» – «Ювентус»

  • Победа «Порту» – 3.60
  • Ничья – 3.10
  • Победа «Ювентуса» – 2.12

«Барселона» – «ПСЖ»

  • Победа «Барселоны» – 2.34
  • Ничья – 3.40
  • Победа «ПСЖ» – 2.80

«Севилья» – «Боруссия Д»

  • Победа «Севильи» – 2.32
  • Ничья – 3.10
  • Победа «Боруссии Д» – 3.10

«Аталанта» – «Реал Мадрид»

  • Победа «Аталанты» – 2.65
  • Ничья – 3.50
  • Победа «Реал Мадрида» – 2.43

До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.

На данный момент, после жеребьевки, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 3.60. «Манчестер Сити» считается  главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.80. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 6.70.

Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Лацио». Победа итальянского клуба идет за 130.00.

  1. «Бавария» – 3.60;
  2. «Манчестер Сити» – 4.80;
  3. «Ливерпуль» – 6.70;
  4. «ПСЖ» – 12.00;
  5. «Ювентус» – 12.00;
  6. «Реал Мадрид» – 14.00;
  7. «Челси» – 17.00;
  8. «Барселона» – 17.00;
  9. «Атлетико Мадрид» – 17.00;
  10. «Боруссия Д» – 17.00;
  11. «РБ Лейпциг» – 27.00;
  12. «Севилья» – 40.00;
  13. «Аталанта» – 45.00;
  14. «Боруссия М» – 100.00;
  15. «Порту» – 110.00;
  16. «Лацио» – 130.00.

Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16-17 февраля 2021 года.

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2.21Победит Кадис или ничья
Сельта — Кадис| Ла Лига
Сельта — Кадис| Ла Лига
Ставка дня🔥

📝Незнаю что с Сельтой у команды кризис, после 8 матчей без побед они опустились на дно таблицы, я уже думал что не спасутся, но последние 2 игры провели хорошо выиграли у Гранады и Атлетик Бильбао, а еще кокуренты сделали осечку, что позволило Сельте чуть чуть поправить свое положение, но вся борьба еще впереди
Кадис по настоящему удивляет всех, не имея в своем составе статусных игроков, вынесли Реал и Барсу, хотя не показывают какой то классный футбол, но занимают 5 строчку в таблице, на характере вывозят.
Сельта в последнихх играх стала исправляться, но всеравно они на дне, и с точки зрения психологии, гости более подойдут к этой игре мотивированы, я думаю опять не без сенсаций смогут рассчитывать на очки в этой игре

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В коментариях дайте критику 📢
7
Повторить за 2.19
Дневник к@ппер@ 0% WR0% ROI
2.18Победит Кадис или ничья
Сельта — Кадис| Ла Лига
Сельта — Кадис| Ла Лига
Всем привет, самая уверенная ставка🔥

⚽ футбол Испания Ла лига
🆚Встреча Сельта - Кадис
💰Исход матча: 2Х
🔥Коэффициент: 2.2
⌚Начало матча : 23:00 по Мск.

📝Незнаю что с Сельтой у команды кризис, после 8 матчей без побед они опустились на дно таблицы, я уже думал что не спасутся, но последние 2 игры провели хорошо выиграли у Гранады и Атлетик Бильбао, а еще кокуренты сделали осечку, что позволило Сельте чуть чуть поправить свое положение, но вся борьба еще впереди
Кадис по настоящему удивляет всех, не имея в своем составе статусных игроков, вынесли Реал и Барсу, хотя не показывают какой то классный футбол, но занимают 5 строчку в таблице, на характере вывозят.
Сельта в последнихх играх стала исправляться, но всеравно они на дне, и с точки зрения психологии, гости более подойдут к этой игре мотивированы, я думаю опять не без сенсаций смогут рассчитывать на очки в этой игре

Максимум поддержки на эту запись в знак благодарности❤
В коментариях дайте критику 📢
35
Повторить за 2.19
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