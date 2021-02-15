Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры оценили шансы всех команд к старту плей-офф

14 декабря 2020 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.



Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля.

Пары выглядят так:

«Боруссия» М – «Манчестер Сити»

Победа «Боруссии» М – 6.87 (вероятность – 13,81% )

(вероятность – ) Ничья – 5.01 (18,93%)

Победа «Манчестер Сити» – 1.41 (67,26%)

Проход «Боруссии» М – 8.00 (11,80%)

Проход «Манчестер Сити» – 1.07 (88,20%)

«Лацио» – «Бавария»

«Атлетико» – «Челси»

«РБ» Лейпциг – «Ливерпуль»

Победа «РБ» Лейпциг – 2.99 (32,32%)

Ничья – 3.59 (26,91%)

Победа «Ливерпуль» – 2.37 ( 40,77 %)

Проход «РБ» Лейпцига – 3.35 (28,42%)

Проход «Ливерпуля» – 1.33 (71,58%)

«Порту» – «Ювентус»

«Барселона» – «ПСЖ»

«Севилья» – «Боруссия» Д

Победа «Севилья» – 2.33 (40,69%)

Ничья – 3.41 (27,81%)

Победа «Боруссии» Д – 3.01 (31,50%)

Проход «Севильи» – 2.17 (43,78%)

Проход «Боруссии» Д – 1.69 (56,22%)

«Аталанта» – «Реал»

До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.

На данный момент, перед стартом плей-офф, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 4.00. «Манчестер Сити» считается главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.05. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 8.00.

Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Порту». Победа португальского клуба идет за 155.00.