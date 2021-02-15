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Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры оценили шансы всех команд к старту плей-офф

автор Михаил Даньшин

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14 декабря 2020 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля.

Пары выглядят так:

«Боруссия» М – «Манчестер Сити»

  • Победа «Боруссии» М – 6.87 (вероятность – 13,81%)
  • Ничья – 5.01 (18,93%)
  • Победа «Манчестер Сити» – 1.41 (67,26%)
  • Проход «Боруссии» М – 8.00 (11,80%)
  • Проход «Манчестер Сити» – 1.07 (88,20%)

«Лацио» – «Бавария»

  • Победа «Лацио» – 4.89 (19,38%)
  • Ничья – 4.36 (21,74%)
  • Победа «Баварии» – 1.61 (58,88%)
  • Проход «Лацио» – 7.50 (12,59%)
  • Проход «Баварии» – 1.08 (87,41%)

«Атлетико» – «Челси»

  • Победа «Атлетико» – 2.54 (37,34%)
  • Ничья – 3.13 (30,30%)
  • Победа «Челси» – 2.93 (32,37%)
  • Проход «Атлетико» – 2.00 (47,37%)
  • Проход «Челси» – 1.80 (52,63%)

«РБ» Лейпциг – «Ливерпуль»

  • Победа «РБ» Лейпциг – 2.99 (32,32%)
  • Ничья – 3.59 (26,91%)
  • Победа «Ливерпуль» – 2.37 (40,77%)
  • Проход «РБ» Лейпцига – 3.35 (28,42%)
  • Проход «Ливерпуля» – 1.33 (71,58%)

«Порту» – «Ювентус»

  • Победа «Порту» – 3.97 (23,86%)
  • Ничья – 3.24 (29,24%)
  • Победа «Ювентуса» – 2.02 (46,90%)
  • Проход «Порту» – 4.85 (19,57%)
  • Проход «Ювентуса» – 1.18 (80,43%)

«Барселона» – «ПСЖ»

  • Победа «Барселона» – 2.06 (46,86%)
  • Ничья – 3.94 (24,50%)
  • Победа «ПСЖ» – 3.37 (28,64%)
  • Проход «Барселоны» – 1.77 (53,66%)
  • Проход «ПСЖ» – 2.05 (46,34%)

«Севилья» – «Боруссия» Д

  • Победа «Севилья» – 2.33 (40,69%)
  • Ничья – 3.41 (27,81%)
  • Победа «Боруссии» Д – 3.01 (31,50%)
  • Проход «Севильи» – 2.17 (43,78%)
  • Проход «Боруссии» Д – 1.69 (56,22%)

«Аталанта» – «Реал»

  • Победа «Аталанты» – 2.61 (36,29%)
  • Ничья – 3.71 (25,53%)
  • Победа «Реал» – 2.48 (38,19%)
  • Проход «Аталанты» – 2.85 (33,26%)
  • Проход «Реала» – 1.42 (66,74%)

До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.

На данный момент, перед стартом плей-офф, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 4.00. «Манчестер Сити» считается  главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.05. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 8.00.

Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Порту». Победа португальского клуба идет за 155.00.

  1. «Бавария» – 4.00;
  2. «Манчестер Сити» – 4.05;
  3. «Ливерпуль» – 8.00;
  4. «ПСЖ» – 12.00;
  5. «Ювентус» – 13.00;
  6. «Атлетико» – 15.00;
  7. «Реал» – 16.00;
  8. «Барселона» – 17.00;
  9. «Челси» – 17.00;
  10. «Боруссия» Д – 25.00;
  11. «Аталанта» – 38.00;
  12. «РБ» Лейпциг – 40.00;
  13. «Севилья» – 41.00;
  14. «Боруссия М» – 125.00;
  15. «Лацио» – 145.00;
  16. «Порту» – 155.00.

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Комментарии
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Max S
65.3% WR24.1% ROI
Неймар vs Месси – must see! 👍
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post.boxz
0% WR0% ROI
Беттинг бывает спортивным/ради интереса и ради заработка/приработка
С точки зрения спортивного беттинга в кубковых играх на выбывание
больший интерес вызывают коэффициенты на проход и мониторинг их изменений
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post.boxz
0% WR0% ROI
Проход в следующий круг
«Боруссия М»  – «Манчестер Сити»   6,35 - 1,115
«Лацио» – «Бавария» ********************************* - 1,095
«Атлетико Мадрид» – «Челси» ************** - 1,81
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» **************** - 1,26
«Порту» – «Ювентус» ******************************** - 1,184
«Барселона» – «ПСЖ» ******************************* - 1,64
«Севилья» – «Боруссия Д» ********************** - 1,66
«Аталанта» – «Реал Мадрид» **************** - 1,38
Ответить
post.boxz
0% WR0% ROI
Проход в следующий круг
«Боруссия М»  – «Манчестер Сити» 6,35 - 1,115
«Лацио» – «Бавария» 7,20 - 1,095
«Атлетико Мадрид» – «Челси» 2,00 - 1,81
«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» 3,84 - 1,26
«Порту» – «Ювентус» 4,80 - 1,184
«Барселона» – «ПСЖ» 2,26 - 1,64
«Севилья» – «Боруссия Д» 2,22 - 1,66
«Аталанта» – «Реал Мадрид» 3,04 - 1,38
Ответить
Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Max SНеймар vs Месси – must see! 👍
Кто выйдет победителем?
Ответить
Sergey Klochkov
52.6% WR-10.99% ROI
Ювентус
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Dj3000
56.3% WR-6.15% ROI
Sergey KlochkovЮвентус
Порту - очень непредсказуемая команда. Не допускаете, что Юве может оступиться? Тем более, под руководством Пирло команда не очень стабильно выступает.
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Sergey Klochkov
52.6% WR-10.99% ROI
по этому так я и подумал
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Иван Слепцов1
57% WR-4.96% ROI
Бавария выйдет победит
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Розалия Каримова
14.3% WR-3.44% ROI
😉не знаю очень интересно
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Барселона — ПСЖ| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сделал свою ставку на предстоящий матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он считает, что гости в этой встрече не проиграют.

«Барселона» крупно выиграла у «Алавеса» (5:1). Месси забил два потрясающих мяча. Но то был «Алавес», а впереди игра с «ПСЖ», который упустил лидерство в чемпионате. «Лилль» сейчас занимает первое место в Лиге 1. Кроме того, Париж потерял Анхеля ди Марию, не будет Неймара, Верратти. Это большие потери, но в целом состав у Почеттино все же крепче и основательней, чем у нынешней «Барселоны».

Я даже удивлен, что в линии такой разброс в пользу каталонского клуба. Если следить за «Барселоной», то можно сказать, что она играет не очень стабильно. Поражение в Кубке Испании выглядело абсолютно закономерным и по делу. В первом матче на «Камп Ноу», где «Барселона» играет дома в привычных для себя обстоятельствах, но без болельщиков, Париж с грамотным и умелым тренером Почеттино, который умеет выстраивать стратегию двухматчевого противостояния, а мы помним, что под его началом «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, вполне может и не проиграть «Барселоне».

Как встречается организованный соперник, так сразу у «Барселоны» и проблемы. Посмотрите, «Барселона» проиграла все большие матчи. Она проиграла в Кубке, проиграла «Атлетико», уступила в класико. В Лиге чемпионов в решающем матче дома уступила 0:3 «Ювентусу», поэтому взять ставку на то, что «ПСЖ» в первом матче не проиграет «Барселоне» — это очень неплохо и жизнеутверждающе.

При всей моей симпатии к «Барселоне» на данном этапе Париж даже без Неймара, Ди Марии и Верратти выглядит основательней. Мой прогноз на этот матч — «ПСЖ» не проиграет».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставка Константина Генича
17
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SugaruHirohito 49.2% WR-5.96% ROI
2.23РБ Лейпциг фора ()
РБ Лейпциг — Ливерпуль| Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг — Ливерпуль| Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг сейчас находится в неплохой форме, однако, и Ливерпуль находится не в лучшей форме. Как сказал сам клопп они вылетели из чемпионский гонки в апл. Игра состоится на нейтральной территории потому что в Германии сейчас ввели опасную зону и не позволили приехать Ливерпулю. В общем и целом ставлю на немецкий коллектив ибо они находятся в лучшей форме и готовы двигаться дальше по турнирной сетке.
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