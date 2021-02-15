Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры оценили шансы всех команд к старту плей-офф

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14 декабря 2020 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Матчи 1/8 плей-офф ЛЧ начнутся 16 февраля.
Пары выглядят так:
«Боруссия» М – «Манчестер Сити»
- Победа «Боруссии» М – 6.87 (вероятность – 13,81%)
- Ничья – 5.01 (18,93%)
- Победа «Манчестер Сити» – 1.41 (67,26%)
«Лацио» – «Бавария»
«Атлетико» – «Челси»
«РБ» Лейпциг – «Ливерпуль»
«Порту» – «Ювентус»
«Барселона» – «ПСЖ»
«Севилья» – «Боруссия» Д
«Аталанта» – «Реал»
До старта группового этапа главным фаворитом на победу в турнире считалась «Бавария». На них можно было поставить по коэффициенту 4.50. Также букмекеры высоко оценивали шансы «Манчестер Сити» – 5.00 и «Ливерпуля» – 6.50.
На данный момент, перед стартом плей-офф, главным фаворитом является «Бавария». Коэффициент – 4.00. «Манчестер Сити» считается главным соперником команды Флика, ее победа в ЛЧ оценивается в 4.05. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 8.00.
Наименьшие шансы на победу в Лиге чемпионов, по версии букмекеров, у «Порту». Победа португальского клуба идет за 155.00.
- «Бавария» – 4.00;
- «Манчестер Сити» – 4.05;
- «Ливерпуль» – 8.00;
- «ПСЖ» – 12.00;
- «Ювентус» – 13.00;
- «Атлетико» – 15.00;
- «Реал» – 16.00;
- «Барселона» – 17.00;
- «Челси» – 17.00;
- «Боруссия» Д – 25.00;
- «Аталанта» – 38.00;
- «РБ» Лейпциг – 40.00;
- «Севилья» – 41.00;
- «Боруссия М» – 125.00;
- «Лацио» – 145.00;
- «Порту» – 155.00.