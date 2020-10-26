Почеттино может заменить Семака в «Зените». Основной претендент на аргентинца – «МЮ»

«Зенит» ведет переговоры с Почеттино и готов предложить ему зарплату 6,5 млн евро в год без учета бонусов.

В последнее время стороны ведут активные консультации. При этом чемпион РПЛ не рассматривает российских тренеров на замену Сергею Семаку.

Однако в линиях букмекеров «Зенит» не фигурирует как претендент на Почеттино. В топ-3 – клубы АПЛ:

Аргентинский специалист почти год находится без работы. В августе букмекеры называли его главным фаворитом на пост тренера «Барселоны», однако каталонский клуб возглавил Роналд Куман.

Последним клубом, который тренировал Почеттино был «Тоттенхэм», который он покинул в ноябре 2019-го. За более чем пятилетнюю карьеру в АПЛ Почеттино один раз взял второе место и дважды – третье. Почеттино также доходил до финала Кубка Футбольной лиги в сезоне-2014/15 и до финала Лиги чемпионов в 2019-м году.

Также аргентинец тренировал:

«Эспаньол» (2009-2012);

«Саутгемптон» – (2013-2014).

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