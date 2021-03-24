Serenity Bets уже с 2015 года вещает на Sports.ru. За это время на него подписалось более 4000 человек. На днях он выпустил в своем блоге анализ игры «Атлетико» в этом сезоне.

Давайте начинать!

Общая информация

Текущее место в таблице: 1

Набранные очки: 66 за 28 матчей (2,36 очка за матч) – лучше было только в чемпионском сезоне 13/14 - 67 очков

Статистика: 20 побед, 6 ничьих, 2 поражения (дома 11-3-1; выезд 9-3-1)

Голы: 51 забитый, 18 пропущенных (дома 30:9; выезд 21:9)

xG-метрики: 42,9 – 24,9 (дома 23,3 – 13,8; выезд 18,9 – 11,1), т.е. забивают больше, чем создается, а вот пропускают - меньше, чем создают соперники, впрочем это классическая ситуация для «Атлетико» Симеоне; по xPTS должны были набрать 50 очков и идти аж на 4-м месте.

Таблица Ла Лиги с разбивкой результатов «Атлетико» дома и в гостях

Домашние и выездные игры

В отличие от предыдущих, в этом сезоне «Атлетико» играет примерно одинаково хорошо дома и на выезде, единственное - на своем поле забивают чуть больше (хотя если убрать матч против Гранады в первом туре, то разница становится несущественной). Стоит отметить, что все самые сложные домашние матчи «Атлетико» уже сыграли, а вот на выезде им еще предстоят «Барселона», «Севилья», «Атлетик» и «Бетис».









Результаты «Атлетико» по времени



Текущая форма

«Атлетико» шикарно шел до февраля - 16 побед, 2 ничьи и 1 поражение от «Реала», 50 очков из 57 возможных. А вот затем притормозили, с 8 февраля - 4 ничьи, 1 поражение и 4 победы (16 очков из 27), причем победы не без вопросов.

Статистика по таймам

Вторые таймы (16-9-3, два из трех поражений после перерыва - от «Реала») проводит чуть лучше, чем первые (12-13-3). Особенно хороши на отрезке с 30 по 60 минуту - всего 1 пропущенный гол в этом промежутке при 20 забитых. Распределение по забитым/пропущенным дома и в гостях примерно идентичное. Жесткого уклона на ТМ в первом тайме (особенно в гостях), как в предыдущих сезонах не наблюдается, ТМ1 голов до перерыва: 8-7-7.





Распределение голов по временным отрезкам

Зависимость результатов от уровня соперника

Жесткой привязки к месту в таблице нет, но с аутсайдерами «Атлетико» играет хорошо - 11 побед и 2 ничьи с командами на 12 строчке и ниже. 10 из 11 побед через ТМ4,5. Оба раза в этом сезоне не удалось обыграть «Реал» (ничья и поражение), зато впервые при Симеоне «матрасники» смогли обыграть Барселону в чемпионате. С «Севильей», «Бетисом» и «Сосьедадом» (4-6 место) справились относительно легко - по 2:0, но это было в первом круге. На удивление неприступным оказался «Леванте», на одной неделе (из-за переноса) они смогли добыть ничью и победу с «Атлетико».





Разница мячей в матчах «Атлетико»

Разница мячей

Исторически любимый счет Симеоне - 1:0. Но в этом сезоне он встречается не так часто, больше половины побед одержаны в 2 и более мячей (вернее, половина ровно в 2 мяча и в двух матчах удалось разгромить соперника). Поражений всего два пока что, оба с одинаковым счетом 0:2.

Важность первого гола

«Атлетико» забивал первым в 18 из 28 матчей, 17 из них они довели до победы и лишь 1 (с «Реалом» и голом на 88-й минуте) закончился вничью. Здесь Симеоне не изменяет себе, одна из лучших команд по игре с преимуществом. В 7 матчах из 28 первым отличался соперник, здесь уже всё не так хорошо - 3 волевые победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Тоталы

«Атлетико» остается скорее низовой командой, но этот перекос не такой очевидный как раньше, ТМ2,5 в 17 из 28 матчей, ТМ3,5 - 21 из 28. Сильно результативных игр мало, ТМ4,5 в 26 из 28 (один из ТБ был в первом туре с Гранадой). Так что можно рассматривать классическую для «Атлетико» комбинацию Победа + ТМ 4,5. Касаемо рынка «обе забьют» - в отличие от предыдущих сезонов «обе забьют - нет» не несет в себе выгоды, пропускают «матрасники» чаще, чем раньше (зато забивают больше). Отмечу также, что 62% матчей «Атлетико» в гостях закончились с тоталом 2-3 гола.





Перейдём к статистике.

Угловые

Каких-то четких закономерностей на этом рынке нет. «Атлетико» допускает почти столько же, сколько подает. Дистанционно оправдано играть плюсовые форы на соперников, но в каждой конкретной игре «матрасники» могут ее пробить, если ситуация их не будет устраивать долгое время. По тоталам все крутится вокруг ТМ9,5 с примерно равным распределением, в них точно заходить не стоит. Дома небольшой уклон на ТМ в 1 тайме.





Статистика ЖК в гостевых матчах «Атлетико»



Желтые карточки

«Атлетико» традиционно играет грубовато, поэтому есть смысл в ставках на них по этому показателю. Особенно часто выигрывают по ЖК в гостях и во втором тайме. Дома тоже чаще выигрывают, а все поражения были в 1 ЖК (можно использовать в лайве). Также очень интересно, что соперники «Атлетико» получают меньше всех ЖК в лиге - всего 1,39. ИТМ2,5 ЖК соперников зашел в 23 из 28 случаев, ИТМ1,5 ЖК в 16 из 28. То есть более чем в половине игр соперники получали всего 1 ЖК или вообще обходились без них. Пожалуй, самый удивительный факт разбора.

Фолы

По фолам никаких закономерностей не обнаружил.

Пенальти

В матчах «Атлетико» 11-метровые пробиваются довольно редко - в 7 из 28 матчей.





Офсайды в домашних матчах «Атлетико»

Офсайды

Соперники «Атлетико» попадают в офсайд реже всех в лиге - 0,71 в среднем (по лиге средний 2,02). Сами входят в пятерку наиболее часто попадающих в офсайд (2,43 в среднем). Как следствие, АТМ часто выигрывают по офсайдам. Особенно сильно это проявляется дома - 11 побед, 3 ничьи и 1 поражение по данному показателю. В разрезе тоталов не стоит брать общий, лучше концетрироваться на ИТБ «Атлетико» или на ИТМ соперника - в зависимости от конкретного клуба.

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