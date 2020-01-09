Cледующая жертва Трампа и конфликт Ирана и США. Букмекеры принимают ставки не только на спорт

Некоторые букмекеры придерживаются исконного наименования своего бизнеса – Sports Betting [Ставки на спорт – пер. Betting Insider]. В их линиях нельзя найти варианты на политические или общественные события, потому что они принципиально не открывают их.
Для других букмекеров нет никаких табу. Если происходит что-то, волнующее весь мир – они реагируют на это.
Хронология последних событий конфликта США и Ирана
- США нанесли ракетные удары по Багдаду и убили главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» иранского генерала Сулеймани.
- В Иране якобы объявили награду в 80 млн долларов за голову Трампа.
- Иран произвел ракетный удар по базам США (никто не пострадал).
- Обе стороны конфликта ссылаются на одну и ту же статью Устава ООН, объясняя свои действия «правом на самооборону».
- Трамп выступил с обращением к нации: «Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие».
- США вводят новые экономические санкции против Исламской республики.
- Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани, иранская сторона не собирается предпринимать дополнительных военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
- США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
Как отреагировали букмекеры?
После всех этих событий в линии букмекерской компании MyBookie появились следующие позиции.
Какого террориста Трамп захватит или убьет следующим:
- Хусам Абд-Аль-Рауф, Джабер А. Эльбанехджабер А. Эльбанех – 6.0;
- Ибрагим Салих Мухаммед Аль Якуб, Джехад Серван Мостафа, Мохаммед Али Хамадей – 8.0;
- Раддулан Сахирон, Абдулла Ахмед, Рамадан Абдулла Мохаммад Шаллах – 14.0;
- Хасан Изз-Ад-Дин, Абделькарим Хусейн Мухаммед Ан-Насер – 15.0.
Страны, которые присоединятся к Ирану и объявят войну США:
- Северная Корея – 1.83;
- Палестина – 3.0;
- Йемен – 4.0;
- Ливия – 6.0;
- Россия, Пакистан – 11.0;
- Финляндия, Италия – 16.0;
- Китай, Турция, Таджикистан, Египет, Оман, Туркменистан, Узбекистан, Киргистан, Казахстан – 17.0;
- Любая другая страна – 6.0.
Как закончится конфликт? Пишите свое мнение в комментариях
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