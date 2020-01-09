Betting Insider

Cледующая жертва Трампа и конфликт Ирана и США. Букмекеры принимают ставки не только на спорт

Некоторые букмекеры придерживаются исконного наименования своего бизнеса – Sports Betting [Ставки на спорт – пер. Betting Insider]. В их линиях нельзя найти варианты на политические или общественные события, потому что они принципиально не открывают их.

Для других букмекеров нет никаких табу. Если происходит что-то, волнующее весь мир – они реагируют на это.

Хронология последних событий конфликта США и Ирана

  • США нанесли ракетные удары по Багдаду и убили главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» иранского генерала Сулеймани.
  • В Иране якобы объявили награду в 80 млн долларов за голову Трампа.
  • Иран произвел ракетный удар по базам США (никто не пострадал).
  • Обе стороны конфликта ссылаются на одну и ту же статью Устава ООН, объясняя свои действия «правом на самооборону».
  • Трамп выступил с обращением к нации: «Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие».
  • США вводят новые экономические санкции против Исламской республики.
  • Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани, иранская сторона не собирается предпринимать дополнительных военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
  • США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Как отреагировали букмекеры?

После всех этих событий в линии букмекерской компании MyBookie появились следующие позиции.

Какого террориста Трамп захватит или убьет следующим:

  • Хусам Абд-Аль-Рауф, Джабер А. Эльбанехджабер А. Эльбанех – 6.0;
  • Ибрагим Салих Мухаммед Аль Якуб, Джехад Серван Мостафа, Мохаммед Али Хамадей – 8.0; 
  • Раддулан Сахирон, Абдулла Ахмед, Рамадан Абдулла Мохаммад Шаллах – 14.0;
  • Хасан Изз-Ад-Дин, Абделькарим Хусейн Мухаммед Ан-Насер – 15.0.

Страны, которые присоединятся к Ирану и объявят войну США:

  • Северная Корея – 1.83;
  • Палестина – 3.0;
  • Йемен – 4.0;
  • Ливия – 6.0;
  • Россия, Пакистан – 11.0;
  • Финляндия, Италия – 16.0;
  • Китай, Турция, Таджикистан, Египет, Оман, Туркменистан, Узбекистан, Киргистан, Казахстан – 17.0;
  • Любая другая страна – 6.0.

Как закончится конфликт? Пишите свое мнение в комментариях

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Комментарии
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Сначала новые
Иран победил
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Не найдет
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Ответ на комментарий Хусам Абд-Аль-Рауф 
Давай найдёт,а мы зальём бабла побольше на это)))
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😅
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это кощунство
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примерением сторон!!
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вы желаете бойни ?
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Ирина Ирина ❤
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Трамп не пойдет на войну.
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а где коэффициенты на победу
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