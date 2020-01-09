Cледующая жертва Трампа и конфликт Ирана и США. Букмекеры принимают ставки не только на спорт

Некоторые букмекеры придерживаются исконного наименования своего бизнеса – Sports Betting [Ставки на спорт – пер. Betting Insider]. В их линиях нельзя найти варианты на политические или общественные события, потому что они принципиально не открывают их.

Для других букмекеров нет никаких табу. Если происходит что-то, волнующее весь мир – они реагируют на это.

Хронология последних событий конфликта США и Ирана

США нанесли ракетные удары по Багдаду и убили главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» иранского генерала Сулеймани.

В Иране якобы объявили награду в 80 млн долларов за голову Трампа.

Иран произвел ракетный удар по базам США (никто не пострадал).

Обе стороны конфликта ссылаются на одну и ту же статью Устава ООН, объясняя свои действия «правом на самооборону».

Трамп выступил с обращением к нации: «Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие».

США вводят новые экономические санкции против Исламской республики.

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани, иранская сторона не собирается предпринимать дополнительных военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Как отреагировали букмекеры?

После всех этих событий в линии букмекерской компании MyBookie появились следующие позиции.

Какого террориста Трамп захватит или убьет следующим:

Хусам Абд-Аль-Рауф, Джабер А. Эльбанехджабер А. Эльбанех – 6.0 ;

; Ибрагим Салих Мухаммед Аль Якуб, Джехад Серван Мостафа, Мохаммед Али Хамадей – 8.0 ;

; Раддулан Сахирон, Абдулла Ахмед, Рамадан Абдулла Мохаммад Шаллах – 14.0 ;

; Хасан Изз-Ад-Дин, Абделькарим Хусейн Мухаммед Ан-Насер – 15.0.

Страны, которые присоединятся к Ирану и объявят войну США:

Северная Корея – 1.83 ;

; Палестина – 3.0 ;

; Йемен – 4.0 ;

; Ливия – 6.0 ;

; Россия, Пакистан – 11.0 ;

; Финляндия, Италия – 16.0 ;

; Китай, Турция, Таджикистан, Египет, Оман, Туркменистан, Узбекистан, Киргистан, Казахстан – 17.0 ;

; Любая другая страна – 6.0.

Как закончится конфликт? Пишите свое мнение в комментариях

Читайте также:

После поражения от «Сити» коэффициент на увольнение Сульшера упал в два раза. Букмекеры уже назвали следующего тренера «МЮ»

8 способов, как Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)