Betting Insider

Студенты взяли кредиты на 4,66 млн рублей для преподавателя – он проиграл все на ставках

Преподаватель Владимирского юридического института получил срок за то, что неоднократно обращался к студентам с просьбой взять кредит. Он был приговорен к трем годам колонии общего режима. 

Сообщается, что бывший заместитель начальника курса просил курсантов оформлять на себя кредиты, которые сам же и обещал погашать. Ремонт и покупка строительных материалов – ключевые причины потребности в деньгах. 

Всего студенты набрали кредитов на 4,66 млн рублей – подсудимый рассказал, что намерения погашать кредиты у него не было, а все полученные деньги он проиграл в букмекерской конторе.

Преподавателю инкриминировалось мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. 

Также подсудимому запретили на полтора года занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных полномочий в госучреждениях.

Преподаватель частично возместил в добровольном порядке причиненный ущерб.

Читайте также в блоге:

Самарские школьники зарабатывали 8 млн в день на беттинг-пирамиде

Арбитр из Франции получил штраф в 5 тыс. долларов и бан на 18 месяцев за ставки на теннис

Шведский футболист получил желтую карточку и $35 тыс. Его обвинили в получении взятки

Источник: https://static.mk.ru/upload

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
сначала подумал, что тот из вышки, который советы по ставкам давал 😂
Ответить
Владимир Кузнецов25
47.1% WR-0.08% ROI
J.Gatsbyсначала подумал, что тот из вышки, который советы по ставкам давал 😂
ok
Ответить
Сергей Петров105
0% WR0% ROI
J.Gatsbyсначала подумал, что тот из вышки, который советы по ставкам давал 😂
Действительно вот такие преподы, сначала советы по ставкам, а потом последние трусы проигрывают.
Ответить
Аnton Zorin
28.8% WR-4.24% ROI
Горе каппер, а студентам остальное выплачивать? Почему только частично возместил?
Ответить
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Сергей Петров105Действительно вот такие преподы, сначала советы по ставкам, а потом последние трусы проигрывают.
Согласен, часто такое бывает (
По этому, нужно чтобы своя голова на плечах была.
Ответить
UserBet
51.5% WR-9.58% ROI
Он здесь в чате программы просил лайв
Ответить
Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
UserBetОн здесь в чате программы просил лайв
Ого, а давно это было?
Ответить
На удачу 🤞 😉
47.2% WR-4.22% ROI
И это юридический институт🤣🤣
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Serega888 50% WR2.12% ROI
1.78Рома тотал больше 2
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.95
Предыдущий
Следующий