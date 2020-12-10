Студенты взяли кредиты на 4,66 млн рублей для преподавателя – он проиграл все на ставках

Преподаватель Владимирского юридического института получил срок за то, что неоднократно обращался к студентам с просьбой взять кредит. Он был приговорен к трем годам колонии общего режима.



Сообщается, что бывший заместитель начальника курса просил курсантов оформлять на себя кредиты, которые сам же и обещал погашать. Ремонт и покупка строительных материалов – ключевые причины потребности в деньгах.

Всего студенты набрали кредитов на 4,66 млн рублей – подсудимый рассказал, что намерения погашать кредиты у него не было, а все полученные деньги он проиграл в букмекерской конторе.

Преподавателю инкриминировалось мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Также подсудимому запретили на полтора года занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных полномочий в госучреждениях.

Преподаватель частично возместил в добровольном порядке причиненный ущерб.

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