Джон Прайс – ставка 1 млн на Супербоул, средняя точность прогнозов (63%) и компания, консультирующая бетторов

Джон Прайс заработал многомиллионное состояние и появлялся на обложках не менее четырех топовых изданий, Forbes – в их числе. Как это ему удалось?

После университета, где он получил математическое образование и стал экспертом по теории вероятностей, Прайс разработал систему ставок, которая подсказывает, сколько и на что заряжать в БК. Рассказываем путь легенды беттинга ‒ погнали!

Начал изучать ставки «для расширения кругозора» и заключал пари с однокурсниками в университете

Джон Прайс родился в 1973 году в Нью-Йорке. Он был родом из семьи, относящейся к типичному среднему классу. В школьные времена у Джона были два любых предмета: занятия спортом и математика, но, несмотря на любовь к американскому футболу и баскетболу, профессиональным спортсменом Прайс так и не стал. В возрасте 14 лет, изучая прикладную математику, Прайс заинтересовался азартными играми «для расширения кругозора».

Джон делал собственные предположения с помощью формул математической статистики и теории вероятности и постепенно стал замечать, что редко ошибается. Свое образование он продолжил в Нью-Йоркском университете, где изучал математику – там его знания помогали выиграть деньги в любительских пари с однокурсниками.

VIP-клиенты и особенный отбор в компанию Прайса

Успешно закончив университет, в 1996 году Прайс основал собственную компанию Sports Information Traders, которая занимается приемом ставок и консультацией бетторов.

В его компании работают люди с докторскими степенями в IT, математики, физики и статистики. Тем, кто прошел испытательный срок, предлагается интересный вариант: забрать от 10 000 долларов и отказаться от работы. Звучит дико, но Прайс поясняет: очень тяжело нанять талантливых людей, у которых такая же страсть к бизнесу, как и у него самого, и это единственный способ найти единомышленников.

В начале карьеры он познакомился с Майком Уайзом (одной из звезд беттинга тех лет), что позволило Прайсу расширить свою бетторскую деятельность на всю страну. Уайз называл Джона самым трудолюбивым каппером в индустрии беттинга.

Прогнозы и экспертиза Прайса публикуются уже давно в ведущих изданиях букмекеров от Gambling911 до the Huffington Post и The Sports Daily, а он сам выступает по радио и на телевидении. Джона в шутку зовут «Звездным гандикаппером», потому что среди клиентов его компании много VIP-персон.

Как работает система Прайса и почему он ненавидит прозвище «гандикапер»

Джон Прайс разработал собственную методику, по которой можно ставить и выигрывать. Именно методику, а не тренд, который игроки могут обнаружить. Как он это объяснил, пригодились математика, переменные в виде данных, психология и теория вероятности. Если не углубляться, то Прайс выделяет 22 параметра, которые коррелируются с исходом матча. Конечно, 100-процентной гарантии не может быть, а он всего лишь истолковывает данные, которые можно привязать к ставке.

Прайс называет себя «игроком по духу», который ставит на то, что ему действительно нравится. Он любит спорт, умеет подмечать особенности в букмекерских линиях и сопоставлять это с фактами, которые сам обнаружил и проверил. А еще он ненавидит слово «гандикапер», потому что, по его словам, так зовут любого, кто хоть что-то выиграл в БК. Прайс считает, что все успехи необходимо доказывать суммой чека, а те, кто называют себя «гандикаперами», играют не ради спорта, а ради легких денег.

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Ставка в 22 000 долларов на Мировую серию по бейсболу и средняя точность прогнозов Прайса

За несколько последних лет, в так называемом «мартовском безумии» (волне ставок на колледж-спорт, которая приходится на март), Прайс выиграл два официальных турнира капперов. Причем в 2015 году его показатель составил 72% выигранных ставок. По версии LV Sportsbook Commission, в среднем точность прогнозов Прайса составляет 63%, хотя иногда достигает и 70%.

В 2015 году Прайс зарядил 22 тыс долларов на то, что бейсбольный клуб «Канзас Сити Роялс» выиграет Мировую серию перед началом регулярного сезона. В итоге выиграл 264 тысячи! (Для сравнения: максимальный выигрыш на победу Германии 7:1 над Бразилией в 2014 году, составил всего 50 тысяч). А еще, по некоторой информации, на 49-м Супербоуле в игре между «Сиэтл Сихоукс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» Прайс зарядил 1 000 000 и тоже выиграл.

Прайс мечтал с детства стать спортсменом, играя в американский футбол, но понял, что не будет профессионалом. Однако он решил подойти к спорту с другой стороны и сделал себе имя в беттинге.