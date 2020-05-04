В страшное время живем – топ-чемпионатов нет, а из реального футбола остался только чемпионат Беларуси. Но несмотря ни на что, конкурсы на Betting Insider продолжаются!

Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты апреля – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители апреля

Нервный – 76 ставок, 12.06% ROI | Приз — 20 000 рублей Курский каппер – 117 ставок, 10.65% ROI | Приз — 15 000 рублей zheka sold – 80 ставок, 10.57% ROI | Приз — 10 000 рублей ~ALF~ – 163 ставки, 9.56% ROI | Приз — 7 000 рублей Саня Томск – 180 ставок, 8.76% ROI | Приз — 5 000 рублей абакеша0501 – 39 ставок, 6.89% ROI | Приз — 5 000 рублей *Mozart* – 114 ставок, 4.16% ROI | Приз — 5 000 рублей Роман Гольцов – 36 ставок, 1.68% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в марте можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

Интуиция – что это, и можно ли доверять «шестому чувству» при выборе ставки на спорт?

Критерий Келли в ставках на спорт – формула, применение на практике, плюсы и минусы стратегии

Стратегия Миллера в ставках на спорт – как работает, особенности применения на практике