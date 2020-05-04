В страшное время живем – топ-чемпионатов нет, а из реального футбола остался только чемпионат Беларуси. Но несмотря ни на что, конкурсы на Betting Insider продолжаются!
Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты апреля – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.
И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!
Победители апреля
- Нервный – 76 ставок, 12.06% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Курский каппер – 117 ставок, 10.65% ROI | Приз — 15 000 рублей
- zheka sold – 80 ставок, 10.57% ROI | Приз — 10 000 рублей
- ~ALF~ – 163 ставки, 9.56% ROI | Приз — 7 000 рублей
- Саня Томск – 180 ставок, 8.76% ROI | Приз — 5 000 рублей
- абакеша0501 – 39 ставок, 6.89% ROI | Приз — 5 000 рублей
- *Mozart* – 114 ставок, 4.16% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Роман Гольцов – 36 ставок, 1.68% ROI | Приз — 3 000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в марте можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.
Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:
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