27.16% ROI и 74 ставки: Казанец забирает 1-е место в апреле! Итоги конкурса на 76 000 рублей

Апрель был просто 🔥! Время наградить лучших капперов и раздать фрибеты на сумму 76 000 рублей от нашего партнера Parimatch.



В мае нас ждут финалы еврокубков и борьба за чемпионство в национальных лигах. Следите за блогом, чтобы не пропустить ни один конкурс.

Победители апреля

1. Казанец — 74 ставки, 27.16% ROI | Приз 20 000 рублей

2. Футбольное Западло — 51 ставка, 22.20% ROI | Приз 15 000 рублей

3. NataLi — 23 ставки, 21.62% ROI | Приз 10 000 рублей

4. number_one — 540 ставок, 19.60% ROI | Приз 7000 рублей

5. Катаем Каточки — 31 ставка, 19.41% ROI | Приз 5000 рублей

6. Денис Кошкин4 — 106 ставок, 17.35% ROI | Приз 5000 рублей

7. Marat Khai — 149 ставок, 15.47% ROI | Приз 5000 рублей

8. 🖤Black Raven 059🖤 — 69 ставок, 13.71% ROI | Приз 3000 рублей

9. Hashek 15 — 62 ставки, 12.79% ROI | Приз 3000 рублей

10. incognito.over— 59 ставок, 11.97% ROI | Приз 3000 рублей



🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в марте можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: