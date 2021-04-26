Конкурс апреля на 76 000 рублей: Казанец лидирует с ROI 39.17%!
Конец апреля — впереди 1/2 ЛЧ, ЛЕ и несколько туров в чемпионатах до конца сезона. Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. Скоро определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.
Кто уже в рейтинге апреля?
1. Казанец — 69 ставок, 39.17% ROI | Возможный приз — 20 000 рублей
2. FOREST — 119 ставок, 28.70% ROI | Возможный приз — 15 000 рублей
3. Marat Khai— 128 ставок, 25.81% ROI | Возможный приз — 10 000 рублей
4. number_one — 413 ставок, 22.96% ROI | Возможный приз — 7 000 рублей
5. Денис Кошкин4— 95 ставок, 17.15% ROI | Возможный приз — 5 000 рублей
6. Говорящий конь) — 37 ставок, 15.43% ROI | Возможный приз — 5 000 рублей
7. incognito.over— 49 ставок, 14.16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
8. Hashek 15— 62 ставки, 12.79% ROI | Возможный приз — 3 000 рублей
9. senan863 — 452 ставки, 10.56% ROI | Возможный приз — 3 000 рублей
10. Павел Воропаев — 20 ставок, 9.76% ROI | Возможный приз — 3 000 рублей
Лучших капперов в марте можно посмотреть тут.
Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?
1. Kirakosyan Live — 76 ставок, 9.00% ROI
2. VLODEKS— 76 ставок, 8.89% ROI
3. Nadzharyan Marat — 94 ставки, 8.65% ROI
4. Футбольное Западло — 38 ставок, 8.54% ROI
5. Бегущий по Линии™ — 258 ставок, 8.43% ROI
6. Freymi — 46 ставок, 6.72% ROI
7. Avel — 68 ставок, 6.53% ROI
8. funtik78bar — 36 ставок, 6.34% ROI
9. Siray33 — 61 ставка, 5.73% ROI
10. Максим Лунёв1 — 28 ставок, 5.34% ROI
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца необходимо сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
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