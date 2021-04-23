senan863​​ с ROI 49.04% – лидер апрельского конкурса капперов! А кто может ему помешать?

Куман взял первый трофей с «Барселоной», обыграв в финале Кубка Испании «Атлетик», «Спартак оступился в матче против «Уфы», а «Локомотив» обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России. Впереди нас ждут очередные матчи национальных чемпионатов, а затем – первые матчи 1/2 плей-офф еврокубков.

Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге апреля?

1. senan863 – 99 ставок, 49.04% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. number_one – 275 ставок, 21.48% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Валуйный тренд – 215 ставок, 17.47% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. Денис Кошкин4 – 85 ставок, 15.83% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. Hashek 15 – 62 ставки, 12.79% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. VLODEKS – 71 ставка, 10.30% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. ™️ САНЕК П ™️ – 202 ставки, 9.16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Kirakosyan Live – 76 ставок, 9.00% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Футбольное Западло – 38 ставок, 8.54% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Nikita Paglazov – 38 ставок, 7.78% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. Бабушка Нина 👀 – 27 ставок, 7.21% ROI

12. FOREST – 64 ставки, 6.76% ROI

13. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI

14. Avel – 68 ставок, 6.53% ROI

15. Иван Иванович10 – 132 ставки, 6.24% ROI

16. Siray33 – 42 ставки, 6.05% ROI

17. necef010181 – 44 ставки, 5.95% ROI

18. incognito.over – 39 ставок, 5.83% ROI

19. Максим Лунёв1 – 28 ставок, 5.34% ROI

20. 🇮🇱максим розенцвайг🇮🇱 – 160 ставок, 4.71% ROI

Лучших капперов марта можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: