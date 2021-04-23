Betting Insider

senan863​​ с ROI 49.04% – лидер апрельского конкурса капперов! А кто может ему помешать?

автор Сергей Рябкин

Куман взял первый трофей с «Барселоной», обыграв в финале Кубка Испании «Атлетик», «Спартак оступился в матче против «Уфы», а «Локомотив» обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России. Впереди нас ждут очередные матчи национальных чемпионатов, а затем – первые матчи 1/2 плей-офф еврокубков.

Смотрим промежуточные результаты капперов в апреле. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Кто уже в рейтинге апреля?

1. senan863 – 99 ставок, 49.04% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

2. number_one – 275 ставок, 21.48% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. Валуйный тренд – 215 ставок, 17.47% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей 

4. Денис Кошкин4 – 85 ставок, 15.83% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. Hashek 15 – 62 ставки, 12.79% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6.  VLODEKS – 71 ставка, 10.30% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. ™️ САНЕК П ™️ – 202 ставки, 9.16% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Kirakosyan Live – 76 ставок, 9.00% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Футбольное Западло – 38 ставок, 8.54% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Nikita Paglazov – 38 ставок, 7.78% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

11. Бабушка Нина 👀 – 27 ставок, 7.21% ROI

12. FOREST – 64 ставки, 6.76% ROI

13. Freymi – 46 ставок, 6.72% ROI

14. Avel – 68 ставок, 6.53% ROI

15. Иван Иванович10 – 132 ставки, 6.24% ROI

16. Siray33 – 42 ставки, 6.05% ROI

17. necef010181 – 44 ставки, 5.95% ROI

18. incognito.over – 39 ставок, 5.83% ROI

19. Максим Лунёв1 – 28 ставок, 5.34% ROI

20. 🇮🇱максим розенцвайг🇮🇱 – 160 ставок, 4.71% ROI

Лучших капперов марта можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в топ-победителей по итогам месяца, нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

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  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Комментарии
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Егор Азанов1
55.1% WR-1.79% ROI
А почему ROI у них в профиле отличается??
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Vasiliy Karа✅
55.8% WR-2.03% ROI
Егор Азанов1А почему ROI у них в профиле отличается??
Я тебе больше скажу у лидера по процентам прогрыша больше чем выйгрыша.
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Wasso
70.3% WR1.86% ROI
Егор Азанов1А почему ROI у них в профиле отличается??
Тут учитывают за месяц статистику...
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Wasso
70.3% WR1.86% ROI
Можно посмотреть ROI за месяц, зайдя в рейтинг, (если пользователь не входит в 100 лучших, его рейтинг за месяц отобразится только при выполнении условий).
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Даурен Казбекулы
48.5% WR-0.03% ROI
послегольщики )) докажите на верификаторе ставок bet-hub )) roi сразу же снизиться. там тоже валуйщики лошарят. будьте внимательны. в основным капперы дают не больше 30 прогнозов в месяц. там в основном капперы валуйшики верифицирут когда коэффициент просто стоит, а публикуют только те прогнозы которые снизились. т.е. когда на матч идет прогруз, н/р 100 верификацию проходят при коэф 1.98 при выходе. но через некоторое время идут ставки и когда коэффициент снижается до 1.85 публикуется прогноз. если же коэффициент не изменится, то прогноз не опубликуют. коэффициент должен снизиться как минимум на 10 пунктов это так называемы умные деньги, на дистанции Вы проиграете )) ищите каппера по фильтрам
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Wasso
70.3% WR1.86% ROI
Даурен Казбекулыпослегольщики )) докажите на верификаторе ставок bet-hub )) roi сразу же снизиться. там тоже валуйщики лошарят. будьте внимательны. в основным капперы дают не больше 30 прогнозов в месяц. там в основном капперы валуйшики верифицирут когда коэффициент просто стоит, а публикуют только те прогнозы которые снизились. т.е. когда на матч идет прогруз, н/р 100 верификацию проходят при коэф 1.98 при выходе. но через некоторое время идут ставки и когда коэффициент снижается до 1.85 публикуется прогноз. если же коэффициент не изменится, то прогноз не опубликуют. коэффициент должен снизиться как минимум на 10 пунктов это так называемы умные деньги, на дистанции Вы проиграете )) ищите каппера по фильтрам
Какая - то сложная схема) смотреть только лишь по скачкам кэфов - ерунда.
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Даурен Казбекулы
48.5% WR-0.03% ROI
WassoКакая - то сложная схема) смотреть только лишь по скачкам кэфов - ерунда.
ежемесячно зарабатывают больше 40%, в месяц публикуют в среднем 300-400 прогнозов, некоторые больше дают больше 600 прогнозов. и люди до сих пор верят что можно заработать больше 40% в месяц и покупают ))
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Wasso
70.3% WR1.86% ROI
Даурен Казбекулыежемесячно зарабатывают больше 40%, в месяц публикуют в среднем 300-400 прогнозов, некоторые больше дают больше 600 прогнозов. и люди до сих пор верят что можно заработать больше 40% в месяц и покупают ))
А что тут не так... сам играю с 2009 года, если бы у меня заходило меньше 6 ; 7 ставок из 10, давно был бы в минусах. Тут вопрос сколько ты на ставках!! Лет за 10 не возможно не научиться понимать куда ты ставишь)
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Дана Каримова
53.8% WR-4.54% ROI
Поздравляю конечно Синана и других лидеров каперщиков , но подписыватся не буду спасибо мне достаточно своих .
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