Пока топ-чемпионаты взяли паузу, играют национальные сборные. Но уже скоро вернутся РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А и остальные – ждать осталось совсем чуть-чуть!

А пока мы подводим итоги ежемесячного конкурса! Знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты августа – главные герои Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители августа

SEdgе – 45 ставок, 23.72% ROI | Приз — 20 000 рублей MargoshA – 87 ставок, 19.92% ROI | Приз — 15 000 рублей MakBet – 87 ставок, 18.31% ROI | Приз — 10 000 рублей PlayNow – 77 ставок, 17.66% ROI | Приз — 7 000 рублей ООО Томь ЛТД – 121 ставок, 16.99% ROI | Приз — 5 000 рублей Emilia – 84 ставки, 12.68% ROI | Приз — 5 000 рублей Канарейка – 47 ставки, 12.30% ROI | Приз — 5 000 рублей Майкл Оyэн – 35 ставок, 12.15% ROI | Эксперт Hiro Nagasaki – 35 ставок, 10.28% ROI | Приз — 3 000 рублей Молодой попан – 42 ставки, 10.11% ROI | Приз — 3 000 рублей ws058 – 47 ставки, 9.74% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в июле можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

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Источник изображения на обложке: https://www.gazeta.ru/sport/20...