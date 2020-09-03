Пока топ-чемпионаты взяли паузу, играют национальные сборные. Но уже скоро вернутся РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А и остальные – ждать осталось совсем чуть-чуть!
А пока мы подводим итоги ежемесячного конкурса! Знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты августа – главные герои Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.
И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!
Победители августа
- SEdgе – 45 ставок, 23.72% ROI | Приз — 20 000 рублей
- MargoshA – 87 ставок, 19.92% ROI | Приз — 15 000 рублей
- MakBet – 87 ставок, 18.31% ROI | Приз — 10 000 рублей
- PlayNow – 77 ставок, 17.66% ROI | Приз — 7 000 рублей
- ООО Томь ЛТД – 121 ставок, 16.99% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Emilia – 84 ставки, 12.68% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Канарейка – 47 ставки, 12.30% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Майкл Оyэн – 35 ставок, 12.15% ROI | Эксперт
- Hiro Nagasaki – 35 ставок, 10.28% ROI | Приз — 3 000 рублей
- Молодой попан – 42 ставки, 10.11% ROI | Приз — 3 000 рублей
- ws058 – 47 ставки, 9.74% ROI | Приз — 3 000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в июле можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.
Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:
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Источник изображения на обложке: https://www.gazeta.ru/sport/20...