Betting Insider

10 лучших капперов августа! Майкл Оуэн только 8-й – он единственный эксперт в топе

Пока топ-чемпионаты взяли паузу, играют национальные сборные. Но уже скоро вернутся РПЛ, АПЛ, Ла ЛигаСерия А и остальные – ждать осталось совсем чуть-чуть!

А пока мы подводим итоги ежемесячного конкурса! Знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты августа – главные герои Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители августа

  1. SEdgе – 45 ставок, 23.72% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. MargoshA – 87 ставок, 19.92% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. MakBet – 87 ставок, 18.31% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. PlayNow – 77 ставок, 17.66% ROI | Приз — 7 000 рублей
  5. ООО Томь ЛТД – 121 ставок, 16.99% ROI | Приз — 5 000 рублей
  6. Emilia – 84 ставки, 12.68% ROI | Приз — 5 000 рублей
  7. Канарейка – 47 ставки, 12.30% ROI | Приз — 5 000 рублей
  8. Майкл Оyэн – 35 ставок, 12.15% ROI | Эксперт
  9. Hiro Nagasaki – 35 ставок, 10.28% ROI | Приз — 3 000 рублей
  10. Молодой попан – 42 ставки, 10.11% ROI | Приз — 3 000 рублей
  11. ws058 – 47 ставки, 9.74% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в июле можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

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Источник изображения на обложке: https://www.gazeta.ru/sport/20...

Комментарии
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спасибо за поздравление! второе место отличный результат, но насчёт первого места я не согласна, так как в описании тупо взяты цитаты тренеров либо вообще скопированы чужие прогнозы с других сайтов. да и цитаты не грамотные складывается ощущение что это сделан просто перевод с Гугла. поэтому прошу администрацию перепроверить описание прогнозов победителя
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спасибо за поздравление! второе место отличный результат, но насчёт первого места я не согласна, так как в описании тупо взяты цитаты тренеров либо вообще скопированы чужие прогнозы с других сайтов. да и цитаты не грамотные складывается ощущение что это сделан просто перевод с Гугла. поэтому прошу администрацию перепроверить описание прогнозов победителя
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Ответ на комментарий MargoshA 
Привет! У текстов прогнозов уникальность 100% – комментировать их грамотность мы не можем. Но у тебя серьезное замечание, и если получится подтвердить все, о чем пишешь, ссылками и примерами – пиши на ryabkin@sports.ru, будем разбираться)
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))
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Ответ на комментарий SEdgе 
Хотят царя с вершины сбросить да?)
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Ответ на комментарий 🐼Panda🐼 
о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык)
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Ответ на комментарий Admin 
1) матч Сантос лагуна - керетаро. автор прогноза Ирина Печеркина, он даже забыл удалить автора. 
2) Шицзячжуан - Хэбэй повтор предложения в описании, а следовательно минус прогноз так как количество слов не хватает. это я ещё не делала перевод по Гуглу. но я разоблачу его
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Ответ на комментарий MargoshA 
Вы занимаетесь бессмысленным делом)) успокойтесь)
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ладно,некоторые товарищи таким занимаются,но от девушки вообще неожиданно🙃
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Ответ на комментарий Windmill 
почему неожиданно.тя за честность. если администрация подтвердит после этого его правоту то так тому и быть. я просто читала его прогнозы и мне показались они подозрительны поэтому решила высказаться тут, а не как мышь писать на почту. поэтому слово за администрацией
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Больше популярных прогнозов
Александр Шахин61.1% WR5.4% ROI
2.04Обе команды забьют - Да
Шотландия — Израиль|Лига наций УЕФА
Шотландия — Израиль|Лига наций УЕФА
Разберу ещё одну пару. Шотландия - Израиль.
Шотландия средне выступила в квалификации провела 10 игр, где было 5 побед и 5 поражений, забив при этом 16 мячей, пропустив 19. Атака средняя оборона слабоватая. В среднем забивается по факту 1,5 гола, но статы с Сан-Марино где было 6-0 я в счёт не беру, так как Сан-Марино забивали все, кто только мог. Но статистика есть статистика. Пропускал в среднем 2 мяча. Соперники, как мне видится не были выше классом, равны. Что же касаемо состава, то тут не все так гладко для сборной. Из вратарей скорее всего сыграет Дэвид Маршал, статистика его средняя, 0,6 пропускает мячей за матч. Атака у них тоже средняя . Из полузащитников лучший Джон Макгинн из Астон Виллы ( за 21 матч забил 7) из нападения Джеймс Форрест ( за 34 игры 5 забито) есть много игроков из топовых клубов ( Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, и тд.. ) но отмечу, что игровой практики уже давненько нету, соответственно и сыгранности.

Израиль же, не очень выступил за 10 матчей только 3 победы 2 ничьи и 5 поражений. Забили они 17 мячей, пропустили 18 мячей, тут есть проблемы в обороне, но атакующая линия не плохая. Отмечу, что сборная Израиля не забивала только в 2-х матчах из 10, также в 7-ми матчах Тотал 2,5 больше проходит. Весьма результативная сборная в обе стороны. Теперь к составу , состав у сборной собрался не плохой, есть игроки Тель-Авив, нападающий Манор Соломон из Шахтера Донецка, нападающий из Вальядолила Шон Вайсман, 2 игрока из Хоффенхайма . Ну вообщем тоже есть игроки топовых клубов, но также мало игровой практики у 50% игроков, кроме как игроков чемпионата Израиля.

Вообще вижу тут упорную борьбу, мотивация есть у обоих сборных , ведь победители сыграю с победителем другой пары за право сыграть в плей-офф к ЧМ. Я бы отдал предпочтение Израильтянам, возможно в силу своей еврейской крови 😂 но будем конструктивны.
Не могу сказать какой будет исход, но с Шотландской линеек атаки, 1 мяч принести должны, и также со стороны Израиля. Вообще ожидаю умеренное кол-во голов в обе стороны. Посмотрим.
0
Повторить за 2.38
Константин Генич55.8% WR-2.43% ROI
1.68сборная Нидерландов по футболу тотал больше 1.5
Нидерланды — Польша|Лига наций УЕФА
Нидерланды — Польша|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче Нидерланды - Польша. Вот его доводы:

Как мы знаем, у Нидерландов произошли кадровые изменения. Рональд Куман осуществил свою мечту и возглавил «Барселону». Пока временно на его место назначен Дуайт Лодевегес. И первый матч у него против Польши.

У поляков не будет Роберта Левандовского. А с ним и без него это две разных сборных Польши. У голландцев в прекрасной форме находится Мемфис Депай.

Скорее всего, голландцы должны забить минимум два мяча. Нельзя сказать, что у поляков какая-то непроходимая оборона. Там еще играет наш старый знакомый Артур Енджейчик, выступавший за «Краснодар». В общем, минимум два мяча сборная Нидерландов должна у себя забить.


Источник: РБ
10
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