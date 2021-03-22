Betting Insider

20 000 рублей для лучших прогнозистов ЛЧ и ЛЕ: vas.russ и Игорь Виноградов2 – главные победители

автор Алексей Шабалдин

Капперы, всем привет! Матчи 1/8 ЛЧ и ЛЕ закончились, теперь нас ждут игры сборных, а дальше – четвертьфиналы еврокубков и топовый футбол в главных европейских чемпионатах. 

За последние две недели мы успели провести два конкурса прогнозов (1, 2). Итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму в 20 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (9 – 11 марта)

🥇 vas.russ – 2500 рублей | 6 из 7 прогнозов сыграли.

🥈 22 миллионера – 2000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.

🥉 AVDOVV – 1500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.

4. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.64.

Евгений Билашевский – исключен за копипаст | 4 из 7; сумма кэфов – 13.11.

5. SquashFresh – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.59.

6. Anton Komin – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 19.02.

7. Ильдус 💣 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 18.77.

8. дима губерниев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.24.

9. Вячеслав Патракеев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.57.

10. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 14.30.

Итоги конкурса (16 – 18 марта)

Александр Данилин2 – исключен за копипаст | 6 из 7 прогнозов сыграли; сумма кэфов – 14.14.

🥇 Игорь Виноградов2 – 2500 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 14.05.

🥈 Илья Трущелев – 2000 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 13.84.

Maksim RYZHOV – исключен за копипаст | 5 из 7; сумма кэфов – 15.57.

🥉 🇷🇺 26 – 1500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.51.

4. StavkaIgra – 1000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.32.

5. Никита Ягодин1 – 500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 13.34.

6. nikibet – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.55.

7. Иван Титов8 – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.56.

8. Правдолюб – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.21.

9. R u s l a n – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.23.

10. Василий Шумченко – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.22.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постами конкурсов (12) и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

  • Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз начислялся один балл. 
  • А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉

Комментарии
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Ssss...
38.8% WR-5.85% ROI
У Александра Данилина прогнозы с описанием от Виктора Гусева :D известного комментатора
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Сeргей Рябкин
51.9% WR-1.01% ROI
Ssss...У Александра Данилина прогнозы с описанием от Виктора Гусева :D известного комментатора 
Привет! Спасибо, что обратил внимание – перепроверили всех и исключили нарушителей 💪🏻
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StavkaIgra
58.6% WR-4.32% ROI
Не ожидал))В обоих конкурсах мне удалось выиграть 👍💪 Спасибо Betting Insider за подобные конкурсы!)
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Илья Трущелев
59.4% WR4.75% ROI
Здравствуйте,конкурсы будут ещё?
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StavkaIgra
58.6% WR-4.32% ROI
Илья ТрущелевЗдравствуйте,конкурсы будут ещё?
Некоторые конкурсы здесь на постоянной основе. 
Например, ежемесячно можно бороться в рейтинге капперов. Минимум 20 прогнозов в месяц и каждый прогноз с описанием в минимум 50 слов.
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StavkaIgra
58.6% WR-4.32% ROI
Илья ТрущелевЗдравствуйте,конкурсы будут ещё?
В меню "Блог" можно отслеживать и лучше включить уведомления в приложении, чтобы не пропустить в будущем конкурсы и в общем плане интересную информацию.Уведомления не дадут пропустить важного и интересного)
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Иван Титов8
26.3% WR-11.81% ROI
здорово) второй раз выигрываю уже
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StavkaIgra
58.6% WR-4.32% ROI
Иван Титов8здорово) второй раз выигрываю уже
Привет!)Ну ты красава 🔥👍
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StavkaIgra
58.6% WR-4.32% ROI
И удачи всем отыграть в дальнейшем эти фрибеты 🔥💪
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Зохиржон Тохиржонович
55.7% WR0.2% ROI
Если бы без описании... Затрудняюс.
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