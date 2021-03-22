Капперы, всем привет! Матчи 1/8 ЛЧ и ЛЕ закончились, теперь нас ждут игры сборных, а дальше – четвертьфиналы еврокубков и топовый футбол в главных европейских чемпионатах.

За последние две недели мы успели провести два конкурса прогнозов (1, 2). Итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму в 20 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (9 – 11 марта)

🥇 vas.russ – 2500 рублей | 6 из 7 прогнозов сыграли.

🥈 22 миллионера – 2000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.

🥉 AVDOVV – 1500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.

4. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.64.

Евгений Билашевский – исключен за копипаст | 4 из 7; сумма кэфов – 13.11.

5. SquashFresh – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.59.



6. Anton Komin – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 19.02.

7. Ильдус 💣 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 18.77.

8. дима губерниев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.24.



9. Вячеслав Патракеев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.57.

10. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 14.30.

Итоги конкурса (16 – 18 марта)

Александр Данилин2 – исключен за копипаст | 6 из 7 прогнозов сыграли; сумма кэфов – 14.14.

🥇 Игорь Виноградов2 – 2500 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 14.05.

🥈 Илья Трущелев – 2000 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 13.84.

Maksim RYZHOV – исключен за копипаст | 5 из 7; сумма кэфов – 15.57.

🥉 🇷🇺 26 – 1500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.51.

4. StavkaIgra – 1000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.32.

5. Никита Ягодин1 – 500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 13.34.

6. nikibet – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.55.

7. Иван Титов8 – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.56.

8. Правдолюб – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.21.

9. R u s l a n – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.23.

10. Василий Шумченко – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.22.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постами конкурсов (1, 2) и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉