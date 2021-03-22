20 000 рублей для лучших прогнозистов ЛЧ и ЛЕ: vas.russ и Игорь Виноградов2 – главные победители
Капперы, всем привет! Матчи 1/8 ЛЧ и ЛЕ закончились, теперь нас ждут игры сборных, а дальше – четвертьфиналы еврокубков и топовый футбол в главных европейских чемпионатах.
За последние две недели мы успели провести два конкурса прогнозов (1, 2). Итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму в 20 000 рублей от Parimatch.
Итоги конкурса (9 – 11 марта)
🥇 vas.russ – 2500 рублей | 6 из 7 прогнозов сыграли.
🥈 22 миллионера – 2000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.
🥉 AVDOVV – 1500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.82.
4. 🇷🇺 26 – 1000 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 14.64.
Евгений Билашевский – исключен за копипаст | 4 из 7; сумма кэфов – 13.11.
5. SquashFresh – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 22.59.
6. Anton Komin – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 19.02.
7. Ильдус 💣 – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 18.77.
8. дима губерниев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 16.24.
9. Вячеслав Патракеев – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 15.57.
10. StavkaIgra – 500 рублей | 3 из 7; сумма кэфов – 14.30.
Итоги конкурса (16 – 18 марта)
Александр Данилин2 – исключен за копипаст | 6 из 7 прогнозов сыграли; сумма кэфов – 14.14.
🥇 Игорь Виноградов2 – 2500 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 14.05.
🥈 Илья Трущелев – 2000 рублей | 6 из 7; сумма кэфов – 13.84.
Maksim RYZHOV – исключен за копипаст | 5 из 7; сумма кэфов – 15.57.
🥉 🇷🇺 26 – 1500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.51.
4. StavkaIgra – 1000 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 15.32.
5. Никита Ягодин1 – 500 рублей | 5 из 7; сумма кэфов – 13.34.
6. nikibet – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 19.55.
7. Иван Титов8 – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.56.
8. Правдолюб – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 17.21.
9. R u s l a n – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.23.
10. Василий Шумченко – 500 рублей | 4 из 7; сумма кэфов – 16.22.
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.
Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постами конкурсов (1, 2) и сделать 7 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз начислялся один балл.
- А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.
Что будет дальше?
Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉