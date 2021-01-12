kak_tuz7 – лучший прогнозист декабря! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

В 2020-м мы каждый месяц подводили итоги рейтинга прогнозистов! За это время в топ попали больше 90 пользователей, которые между собой разделили более 600 000 рублей.

В январе мы проводим конкурс по тем же правилам, но с февраля они изменятся. Как? Скоро сделаем анонс 😉

А теперь к призерам декабря!

Победители декабря

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в ноябре можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

Источник изображения на обложке: https://www.goal.com/en-us/new...