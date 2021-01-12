Betting Insider

kak_tuz7 – лучший прогнозист декабря! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

В 2020-м мы каждый месяц подводили итоги рейтинга прогнозистов! За это время в топ попали больше 90 пользователей, которые между собой разделили более 600 000 рублей.

В январе мы проводим конкурс по тем же правилам, но с февраля они изменятся. Как? Скоро сделаем анонс 😉

А теперь к призерам декабря! 

Победители декабря

  1. kak_tuz7 – 65 ставок, 21.52% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. GANG BANG – 63 ставки, 17.60% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. KrapBet – 32 ставки, 14.18% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. Роман Мягков1 – 29 ставок, 9.81% ROI | Приз — 7000 рублей
  5. Lucifer Bettingstar – 54 ставки, 9.21% ROI | Приз — 5000 рублей
  6. Футбольный эксперт – 123 ставки, 9.16% ROI | Приз — 5000 рублей
  7. Осьминог_Пауль – 24 ставки, 8.24% ROI | Приз — 5000 рублей
  8. Никита Лялин1 – 71 ставка, 6.93% ROI | Приз — 3000 рублей
  9. Reddevil – 223 ставки, 6.82% ROI | Приз — 3000 рублей
  10. intel core✅ – 362 ставки, 5.71% ROI | Приз — 3000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в ноябре можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

Источник изображения на обложке: https://www.goal.com/en-us/new...

Комментарии
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link2020
33% WR-6.21% ROI
А где Марго и Андрей? Администрация, ну вы чего? Ребята достойны!
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Gang_Bang, Крут рад за него.
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Тракторист Василий
43.5% WR-1.61% ROI
Подскажите, пожалуйста, я не выполнил какие-то условия конкурса?
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
link2020А где Марго и Андрей? Администрация, ну вы чего? Ребята достойны!
Может не соблюдали какие-то правила?
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Поддержка BI #3
51.4% WR-9.96% ROI
Тракторист ВасилийПодскажите, пожалуйста, я не выполнил какие-то условия конкурса?
Сожалеем, но у вас бан на участие в наших конкурсах. При подведении итогов была найдена связь с пользователем, неоднократно нарушавшим правила.
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kak_tuz7
44.6% WR6.85% ROI
добрый вечер, а подскажите пожалуйста информацию по поводу фрибета, я так полагаю фрибет начисляется на букмекерскую контору bwin? я там зарегистрировался, документы свои там предоставил, вроде подтверждение личности пришло, для того чтоб использовать фрибет мне нужно будет пополнить хоть раз свой игровой счет? и по каким правилам вообще используется фрибет на bwin? мне нужно будет его полностью проставить или можно по частям? и я его типа должен буду отыграть там чтоб вывести? он чистый? или если ставить на коэффициент 2, я получу вместо 40 тыс. только 20? и я написал вам по поводу фрибета на почту электронную как в инструкции, еще днём, но пока ответа от вас не получил, получу ли я вообще ответ по почте от вас? сорри что так много вопросов, просто первый раз получаю какой либо фрибет на букмекерскую контору, дак еще и bwin которая для меня вообще темный лес, она вроде как новая
Ответить
Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
kak_tuz7добрый вечер, а подскажите пожалуйста информацию по поводу фрибета, я так полагаю фрибет начисляется на букмекерскую контору bwin? я там зарегистрировался, документы свои там предоставил, вроде подтверждение личности пришло, для того чтоб использовать фрибет мне нужно будет пополнить хоть раз свой игровой счет? и по каким правилам вообще используется фрибет на bwin? мне нужно будет его полностью проставить или можно по частям? и я его типа должен буду отыграть там чтоб вывести? он чистый? или если ставить на коэффициент 2, я получу вместо 40 тыс. только 20? и я написал вам по поводу фрибета на почту электронную как в инструкции, еще днём, но пока ответа от вас не получил, получу ли я вообще ответ по почте от вас? сорри что так много вопросов, просто первый раз получаю какой либо фрибет на букмекерскую контору, дак еще и bwin которая для меня вообще темный лес, она вроде как новая
Привет! По почте скоро ответим 🙌🏻 Чтобы тебе зачислили фрибет депозит делать не надо, но по отыгрышу нужно будет писать в поддержку bwin уже после получения
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
kak_tuz7добрый вечер, а подскажите пожалуйста информацию по поводу фрибета, я так полагаю фрибет начисляется на букмекерскую контору bwin? я там зарегистрировался, документы свои там предоставил, вроде подтверждение личности пришло, для того чтоб использовать фрибет мне нужно будет пополнить хоть раз свой игровой счет? и по каким правилам вообще используется фрибет на bwin? мне нужно будет его полностью проставить или можно по частям? и я его типа должен буду отыграть там чтоб вывести? он чистый? или если ставить на коэффициент 2, я получу вместо 40 тыс. только 20? и я написал вам по поводу фрибета на почту электронную как в инструкции, еще днём, но пока ответа от вас не получил, получу ли я вообще ответ по почте от вас? сорри что так много вопросов, просто первый раз получаю какой либо фрибет на букмекерскую контору, дак еще и bwin которая для меня вообще темный лес, она вроде как новая
опа, а че уже фрибеты не в винлайн дают? бвин так себе конторка. А фрибет можно только полностью ставить, нельзя разбивать
если ставить на коэффициент 2, я получу вместо 40 тыс. только 20?  - именно так
Ответить
Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
Навальный Ромаопа, а че уже фрибеты не в винлайн дают? бвин так себе конторка. А фрибет можно только полностью ставить, нельзя разбивать если ставить на коэффициент 2, я получу вместо 40 тыс. только 20? - именно так
Привет! По фрибету bwin, его можно поставить только полностью, а принцип отыгрыша такой – а выигрыш на счет поступит за вычетом суммы фрибета. То есть, 2000 рублей (фрибет) * 2.00 = 2000 рублей, которые можно будет вывести. Ставить можно на любой коэффициент
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kak_tuz7
44.6% WR6.85% ROI
Сeргей РябкинПривет! По почте скоро ответим 🙌🏻 Чтобы тебе зачислили фрибет депозит делать не надо, но по отыгрышу нужно будет писать в поддержку bwin уже после получения
Спасибо за ответ, буду ждать от вас получается письма. Еще хотел узнать по поводу срока начисления фрибета, то что написано в тексте про в течение 30 дней, это реально так? если да, то почему настолько долго, а то вроде как рассчитывать проигрыш или закидывать деньги на счет букмекерская контора делает это за секунды, а как что-то нужно предоставить клиенту дак сразу 30 дней
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Унион Берлин идёт на 5ой строчке в таблице и с такой игрой которую показывает команда, они уверенно смотрят в Евро Кубки

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