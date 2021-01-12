kak_tuz7 – лучший прогнозист декабря! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

В 2020-м мы каждый месяц подводили итоги рейтинга прогнозистов! За это время в топ попали больше 90 пользователей, которые между собой разделили более 600 000 рублей.
В январе мы проводим конкурс по тем же правилам, но с февраля они изменятся. Как? Скоро сделаем анонс 😉
А теперь к призерам декабря!
Победители декабря
- kak_tuz7 – 65 ставок, 21.52% ROI | Приз — 20 000 рублей
- GANG BANG – 63 ставки, 17.60% ROI | Приз — 15 000 рублей
- KrapBet – 32 ставки, 14.18% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Роман Мягков1 – 29 ставок, 9.81% ROI | Приз — 7000 рублей
- Lucifer Bettingstar – 54 ставки, 9.21% ROI | Приз — 5000 рублей
- Футбольный эксперт – 123 ставки, 9.16% ROI | Приз — 5000 рублей
- Осьминог_Пауль – 24 ставки, 8.24% ROI | Приз — 5000 рублей
- Никита Лялин1 – 71 ставка, 6.93% ROI | Приз — 3000 рублей
- Reddevil – 223 ставки, 6.82% ROI | Приз — 3000 рублей
- intel core✅ – 362 ставки, 5.71% ROI | Приз — 3000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в ноябре можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Источник изображения на обложке: https://www.goal.com/en-us/new...