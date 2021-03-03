ЛЧ, ЛЕ и РПЛ вернулись – в феврале была тьма топ-событий для ставок! Теперь мы подведем итоги месяца среди капперов и раздадим 76 000 рублей. Вперед!

Победители февраля

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в январе можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: