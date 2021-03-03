Betting Insider

61 ставка и ROI 31.74% – результат каппера из топ-3 февраля! Раздаем 76 000 рублей

автор Михаил Даньшин

ЛЧ, ЛЕ и РПЛ вернулись – в феврале была тьма топ-событий для ставок! Теперь мы подведем итоги месяца среди капперов и раздадим 76 000 рублей. Вперед!

Победители февраля

  1. Ssss... – 23 ставки, 49.20% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. секач – 61 ставка, 31.74% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. Ivanuska1985 – 131 ставка, 26.48% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. Андрей Жогин – 109 ставок, 23.36% ROI | Исключен за копипаст
  5. (Джорджина Родригес) – 30 ставок, 22.65% ROI | Приз —7000 рублей
  6. Santiago BET WIN – 79 ставок, 17.42% ROI | Приз — 5000 рублей
  7. неудачник с прогнозом – 45 ставок, 15.44% ROI | Исключен за копипаст
  8. Никита Юдин7 – 89 ставок, 12.38% ROI | Приз — 5000 рублей 
  9. Зохиржон Тохиржонович – 151 ставка, 11.45% ROI | Исключен за копипаст
  10. ☆▪︎☆▪︎☆ – 157 ставок, 10.40% ROI | Приз — 5000 рублей
  11. superkapper.official – 42 ставок, 9.57% ROI | Приз — 3000 рублей
  12. Алекс Жорняк – 33 ставок, 9.14% ROI | Приз — 3000 рублей
  13. ОГУРЕЦ – 391 ставок, 10.40% ROI | Исключен за копипаст
  14. Koloyar Big – 57 ставок, 8.55% ROI | Приз — 3000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в январе можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

    Источник изображения на обложке: https://sport24.ru/news/footba...
Комментарии
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Windmill
33.8% WR-5.84% ROI
Странное решение
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Windmill
33.8% WR-5.84% ROI
Всем здоровья❤
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Сeргей Рябкин
53.2% WR-0.29% ROI
WindmillСтранное решение
Привет! Ты о чем?
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Бульбазавр 🍀 0% WR0% ROI
2.08Тотал больше 2
Вест Бромвич — Эвертон| АПЛ
Вест Бромвич — Эвертон| АПЛ
🍀Хоть Хозяева в последних играх и играют на меньше, но сегодня эта статистика прервется скорее всего. Эвертону в защите точно сидеть нет смысла, да и Вэст Броимчу терять уже нечего, скорее всего команда покинет АПЛ, поэтому будут играть раскрепощенно. Сегодня многие ставят на тотал меньше, я думаю сегодня в АПЛ будет много голов, после вчерашнего нерезультативного дня. Считаю коэффициент вполне валуйным🍀
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Повторить за 2.29
BoroDa_001 33.3% WR-0.86% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Челси| АПЛ
Ливерпуль — Челси| АПЛ
Ливерпуль на своём поле не может победить уже в шести матчах к ряду, месяц назад такая новость вызвала бы шок. Красные слишком хорошо играют на своём поле, пора и здесь прерывать серию. Несмотря на этот лузстрик, Ливер третья домашняя команда чемпионата по набранным очкам, лучше только после Сити. С атакой понятно, особо проблем нет и не было, да и про оборону писали не раз, проблемы есть и будут, пока Гомез и Ван Дайк в лазарете

Да, Челси стал более оборонительной командой и пробили ТБ лишь раз в девяти матчах с Тухелом, однако по теории вероятности должны уже снова пробить вверх, а так же Ливерпуль именно та команда, которая способна разбить их игру и прорвать оборону, здесь сомнений нет. Челси с Тухелем по факту ещё не провёл матч с подобным соперником, только были Атлетико и МЮ, первые никогда не славились атакующей игрой, второе на выезде против ТОП команд впервую очередь делают акцент на оборону, школа Фергюсона.
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