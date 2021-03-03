ЛЧ, ЛЕ и РПЛ вернулись – в феврале была тьма топ-событий для ставок! Теперь мы подведем итоги месяца среди капперов и раздадим 76 000 рублей. Вперед!
Победители февраля
- Ssss... – 23 ставки, 49.20% ROI | Приз — 20 000 рублей
- секач – 61 ставка, 31.74% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Ivanuska1985 – 131 ставка, 26.48% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Андрей Жогин – 109 ставок, 23.36% ROI | Исключен за копипаст
- (Джорджина Родригес) – 30 ставок, 22.65% ROI | Приз —7000 рублей
- Santiago BET WIN – 79 ставок, 17.42% ROI | Приз — 5000 рублей
- неудачник с прогнозом – 45 ставок, 15.44% ROI | Исключен за копипаст
- Никита Юдин7 – 89 ставок, 12.38% ROI | Приз — 5000 рублей
- Зохиржон Тохиржонович – 151 ставка, 11.45% ROI | Исключен за копипаст
- ☆▪︎☆▪︎☆ – 157 ставок, 10.40% ROI | Приз — 5000 рублей
- superkapper.official – 42 ставок, 9.57% ROI | Приз — 3000 рублей
- Алекс Жорняк – 33 ставок, 9.14% ROI | Приз — 3000 рублей
- ОГУРЕЦ – 391 ставок, 10.40% ROI | Исключен за копипаст
- Koloyar Big – 57 ставок, 8.55% ROI | Приз — 3000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в январе можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Источник изображения на обложке: https://sport24.ru/news/footba...