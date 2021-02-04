Betting Insider

Юрий Тимошин (YTBet) БП. – лучший прогнозист января! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

автор Алексей Шабалдин

2021-й стартовал! «Cити» вернулся на 1-е место в АПЛ, Миранчук забил уже 4 гола за «Аталанту», а Кокорин вот-вот дебютирует за «Фиорентину». Еще мы проводили конкурс в инстаграме ко второму бою Макгрегора и Порье, а сегодня назовем победителей конкурса января. Погнали!

Победители января

  1. Юрий Тимошин (YTBet) БП. – 74 ставки, 33.16% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. Бабкины СемАчки – 88 ставки, 20.02% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. Демьяша – 67 ставок, 13.73% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. Elderly soldier – 79 ставки, 13.66% ROI | Приз — 7000 рублей
  5. Vyacheslav Karelin – 38 ставки, 11.69% ROI | Приз — 5000 рублей
  6. Sindikat228 – 30 ставки, 10.93% ROI | Приз — 5000 рублей
  7. smurfizio – 22 ставка, 10.27% ROI | Приз — 5000 рублей
  8. Максим Шкунов – 151 ставки, 9.11% ROI | Приз — 3000 рублей 
  9. ⚽️ Татьяна 😈 – 264 ставки, 8.16% ROI | Приз — 3000 рублей
  10. #BAI – 40 ставок, 7.97 % ROI | Приз — 3000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в декабре можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

    Источник изображения на обложке: https://www.tuttosport.com/fot...
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.2% WR-7.42% ROI
Парень на 9 месте вроде 1 место занял )
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERПарень на 9 месте вроде 1 место занял ) 
в смысле?) не понял прикола. Там вообще на 1 месте был чувак с нереальным рои, но чет сюда его не вписали
Ответить
ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.2% WR-7.42% ROI
Навальный Ромав смысле?) не понял прикола. Там вообще на 1 месте был чувак с нереальным рои, но чет сюда его не вписали
Правила прочти )
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERПравила прочти ) 
сначала бы прочитать и понять смысл твоей фразы)
Ответить
ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.2% WR-7.42% ROI
Админы, почему Santiago net win не залетел в конкурс? Или я что-то упустил )
Ответить
ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.2% WR-7.42% ROI
bet*
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERАдмины, почему Santiago net win не залетел в конкурс? Или я что-то упустил ) 
У него же нет 20 прогнозов с описанием) кто-то мне ещё про правила говорит)))
Ответить
ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.2% WR-7.42% ROI
Навальный РомаУ него же нет 20 прогнозов с описанием) кто-то мне ещё про правила говорит)))
Как так😨 я помню в конце месяца был подписан на него, он штук 15 сделал за 2 дня и потом ещё кидал...
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERКак так😨 я помню в конце месяца был подписан на него, он штук 15 сделал за 2 дня и потом ещё кидал... 
)))
Ответить
Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
Кстати, а где обещанные новые условия конкурса?) там же где и хоккей?
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
СТАВКА ДНЯ 🏆 46.2% WR-5.32% ROI
2.11Обе команды забьют - Да
РБ Лейпциг — Аугсбург| Бундеслига
РБ Лейпциг — Аугсбург| Бундеслига
СТАВКА ДНЯ 🏆

Немного статистики:

✅ Лейпциг : из 6 матчей имеет всего 1 поражение и одну ничью. В домашних играх Лейпциг очень хорош, из 4 последних домашних матчах Лейпциг забивает.

✅ Аугсбург : Последние матчи у команды складываются не очень хорошо, из 6 матчей имеет всего 1 победу.

⚠️ Хочу заметить, что Лейпциг в своей лиги имеет одну из самых сильных оборон, но думаю Аугсбург сегодня создадут не мало моментов и хотя бы забьют гол, поэтому советую брать- ОЗ, Тотал 3Б. Я возьму ОЗ так как очень вкусный кэф 😋
12
Повторить за 1.92
Демьяша 55.6% WR10.63% ROI
2.6Победит Астон Вилла
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Астон Вилла, чудом сумевшая избежать вылета из Английской Премьер Лиги в прошлом сезоне, остановившись в одном очке от зоны вылета, сейчас проводит отличный сезон, о котором ещё год назад болельщики "Львов" могли только мечтать. Всё началось с легендарной победы над действующим чемпионом Англии - Ливерпулем, со счётом 7:2. А уже в следующем матче, Астон Вилла смогла переиграть на выезде Лестер, 1:0. Именно эти две победы над двумя топами апл подряд, показали всему футбольному, что "Львы" не так слабы, как в прошлом сезоне. С тех пор "Вилла" допустила много осечек, и сейчас она занимает только девятое место, набрав 35 очков за 21 матч. Но пропускают футболисты довольно мало, "Львы" занимают четвёртое место по количеству пропущенных голов (меньше только у трех команд, из топ 6: Манчестер Сити, Тоттенхэма и Арсенала). Отдельно нужно сказать о двух лидерах Астон Виллы, Джеке Грилише и Олли Уоткинсе, которые показывают отличные результаты: Уоткинс - 10 голов и два ассиста, Грилиш - 10 ассистов и шесть голов. С такой формой эти парни не затерялись бы даже в каком-нибудь европейском гранде, в котором мы, скорее всего, их и увидим через пару лет. Домашние матчи для Брайтона каждый раз становятся настоящим испытанием, в чем можно убедиться, увидев, что у Брайтона в этом сезоне апл всего одна домашняя победа. Стоит отметить, что прошлый матч этих команд, который проходил в конце ноября прошлого года, завершился со счётом 1:2 в пользу Брайтона, но если открыть статистику этого матча, то можно увидеть, что Астон Вилла доминировала практически весь матч, и победа "Чаек" тогда была просто счастливым для них стечением обстоятельств. Думаю, что в этот раз "Львы" отомстят и увезут из Брайтона столь важные для них три очка.


Всем большое спасибо за подписки на мой профиль. Очень приятно видеть ваши лайки и комментарии.
2
Повторить за 2.59