Юрий Тимошин (YTBet) БП. – лучший прогнозист января! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

2021-й стартовал! «Cити» вернулся на 1-е место в АПЛ, Миранчук забил уже 4 гола за «Аталанту», а Кокорин вот-вот дебютирует за «Фиорентину». Еще мы проводили конкурс в инстаграме ко второму бою Макгрегора и Порье, а сегодня назовем победителей конкурса января. Погнали!

Победители января

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в декабре можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: