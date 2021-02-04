Юрий Тимошин (YTBet) БП. – лучший прогнозист января! Назвали 10 победителей ежемесячного конкурса

2021-й стартовал! «Cити» вернулся на 1-е место в АПЛ, Миранчук забил уже 4 гола за «Аталанту», а Кокорин вот-вот дебютирует за «Фиорентину». Еще мы проводили конкурс в инстаграме ко второму бою Макгрегора и Порье, а сегодня назовем победителей конкурса января. Погнали!
Победители января
- Юрий Тимошин (YTBet) БП. – 74 ставки, 33.16% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Бабкины СемАчки – 88 ставки, 20.02% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Демьяша – 67 ставок, 13.73% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Elderly soldier – 79 ставки, 13.66% ROI | Приз — 7000 рублей
- Vyacheslav Karelin – 38 ставки, 11.69% ROI | Приз — 5000 рублей
- Sindikat228 – 30 ставки, 10.93% ROI | Приз — 5000 рублей
- smurfizio – 22 ставка, 10.27% ROI | Приз — 5000 рублей
- Максим Шкунов – 151 ставки, 9.11% ROI | Приз — 3000 рублей
- ⚽️ Татьяна 😈 – 264 ставки, 8.16% ROI | Приз — 3000 рублей
- #BAI – 40 ставок, 7.97 % ROI | Приз — 3000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в декабре можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Источник изображения на обложке: https://www.tuttosport.com/fot...