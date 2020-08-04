Топ-чемпионаты закончились, но не надолго – РПЛ стартует уже на этих выходных, а остальные вернутся после уникального розыгрыша плей-офф ЛЧ!
Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты июля – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.
И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!
Победители июля
- nomoney_nohoney – 30 ставок, 34.17% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Winter Sports – 45 ставок, 27.86% ROI | Приз — 15 000 рублей
- The Болотный – 26 ставок, 18.40% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Gagik – 187 ставок, 17.37% ROI | Приз — 7 000 рублей
- pl Max – 59 ставок, 12.44% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Rock – 92 ставки, 12.08% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Эдуард Емелев – 22 ставки, 11.75% ROI | Приз — 5 000 рублей
- Aslan. Maratov – 26 ставок, 9.99% ROI | Приз — 3 000 рублей
- gid_football – 106 ставок, 8.75% ROI | Приз — 3 000 рублей
- Сергей Фролов17 – 134 ставки, 7.92% ROI | Приз — 3 000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в июне можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.
Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:
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