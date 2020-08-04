Betting Insider

The Болотный и другие – топ-10 капперов Betting Insider в июле! Лучшие прогнозисты поделят 76 000 рублей

Топ-чемпионаты закончились, но не надолго – РПЛ стартует уже на этих выходных, а остальные вернутся после уникального розыгрыша плей-офф ЛЧ

Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты июля – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители июля

  1. nomoney_nohoney – 30 ставок, 34.17% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. Winter Sports – 45 ставок, 27.86% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. The Болотный – 26 ставок, 18.40% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. Gagik – 187 ставок, 17.37% ROI | Приз — 7 000 рублей
  5. pl Max – 59 ставок, 12.44% ROI | Приз — 5 000 рублей
  6. Rock – 92 ставки, 12.08% ROI | Приз — 5 000 рублей
  7. Эдуард Емелев – 22 ставки, 11.75% ROI | Приз — 5 000 рублей
  8. Aslan. Maratov – 26 ставок, 9.99% ROI | Приз — 3 000 рублей
  9. gid_football – 106 ставок, 8.75% ROI | Приз — 3 000 рублей
  10. Сергей Фролов17 – 134 ставки, 7.92% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в июне можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

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Комментарии
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Мои поздравления! nomoney_nohoney  дождался результатов)))
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Ответ на комментарий 🐼Panda🐼 
спасибо, думал я в топ-3, а оказывается даже первым стал, упорная борьба это хорошо
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Ответ на комментарий nomoney_nohoney 
Поздравляем!)
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Ответ на комментарий Admin 
Спасибо
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Константин Генич56% WR-1.81% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Шахтер — Вольфсбург|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ОЗ и ТБ (2,5) в матче «Шахтер» — «Вольфсбург». Вот его доводы:

Матч пройдет в Киеве. А в первой игре «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» — 2:1. Это было еще несколько месяцев назад. А сейчас надо развивать успех.
«Вольфсбург» довольно давно завершил сезон. Сейчас после паузы снова принялись за работу, готовясь именно к этой встрече. Скорее всего, это будет последний матч этим летом для «волков».

«Вольфсбург» обязан забивать. А «Шахтер» в плей-офф пропускает почти в каждой игре. Три гола от «Бенфики» получили, один от нее в другой встрече, пропустили от «Вольфсбурга» в первом матче. Немцы будут рисковать. У них хороший, высокий нападающий Вегхорст, которого нужно использовать. Без сомнения что-то интересное «Вольфсбург» предложит клубу из Донецка.

«Шахтер» что-то постарается придумать и реализовать с помощью легионеров и мощного нападения. Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» в матчах «Шахтера» в Лиге Европы часто проходит.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.98
Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.909Победит Спартак
Спартак — Сочи|РПЛ
Спартак — Сочи|РПЛ
Здесь для меня безоговорочный фаворит «Спартак». У «Сочи» потери в составе, например, ушёл Кокорин, выступавший за сочинцев в концовке прошлого сезона. У спартаковцев сейчас есть кураж и хороший настрой. Они ждут начала сезона, чтобы реабилитироваться за результат прошлого сезона. Мне кажется, в составе очень много игроков, у которых есть желание доказать, что они пришли в команду побеждать. С таким настроем они смогут удачно стартовать в новом сезоне.

У «Спартака» появляется довольно быстрая игра в атаке. Когда он в порядке, то у спартаковцев самая быстрая игра в РПЛ, но команда Тедеско этим не пользуется. Сейчас длинный, позиционный розыгрыш – это не стиль «Спартака». Я не имею в виду, что он должен играть от обороны, ему нужно использовать свободные зоны. У команды в составе много игроков, способных переиграть соперника один в один за счёт дриблинга, а также хорошие фланги. «Спартак» должен активно накрывать соперника на чужой половине поля, перехватывать мячи и атаковать за счёт скоростных игроков.

«Сочи», скорее всего, в этом матче сыграет от обороны. Считаю, что такой стиль для сочинцев будет самым грамотным. Возможно, поэтому «Спартак» не сможет много забить, тем более это первый тур, но всё-таки выиграет.

«Спартак» усилился Кокориным, и я считаю, что к новому нападающему москвичей должна повернуться удача. Я очень долго сомневался, что он пойдёт в «Спартак. Казалось, что для него предпочтительнее другие наши команды, но он принял такое решение. Посмотрим на его игру, нападающему есть что доказывать и себе, и «Спартаку», и «Зениту». Сейчас много специалистов, экспертов сомневаются, что Кокорин сможет выиграть конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке». Он сразу не станет железным игроком стартового состава, но в начале сезона, я уверен, ему доверят место на поле, а как дальше будет – это вопрос.

Сейчас, скорее всего, Кокорин образует связку с Соболевым, который будет играть «столба», ждать передач с фланга, а Кокорин станет блуждающим нападающим. Соболева нужно обеспечивать мячами, создавать моменты, а Кокорину самому придётся искать мяч и создавать моменты.

Сейчас тренерскому штабу «Спартака» нужно найти баланс в игре в атаке. Например, у «Зенита» он есть – и Сердар, и Артём умеют принять мяч, оба открываются и хорошо взаимодействуют. В «Спартаке» я пока не вижу, что у двух нападающих будет качественное взаимопонимание. Его нужно наигрывать и ждать.

Источник: LegalBet
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