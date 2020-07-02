Betting Insider

Топ-10 капперов в июне: здесь нет ни одного эксперта, а на втором месте девушка! Дарим 76 000 рублей

Топ-чемпионаты вернулись! В Бундеслиге и АПЛ уже есть чемпионы, а в Ла Лиге весь июль нас ждет борьба на финише между «Барсой» и «Реалом». И не забывайте про РПЛ!

Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты июня – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители мая

  1. berso – 133 ставки, 50.49% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. 😷Поночка – 42 ставок, 37.96% ROI
  3. Panda bet – 134 ставки, 30.67% ROI | Приз — 15 000 рублей
  4. абакеша0501 – 47 ставки, 26.57% ROI | Приз — 10 000 рублей
  5. AVDOVV – 300 ставки, 21.59% ROI | Приз — 7 000 рублей
  6. wolf230790 – 130 ставок, 18.62% ROI | Приз — 5 000 рублей
  7. Роман Гольцов – 105 ставок, 17.81% ROI | Приз — 5 000 рублей
  8. Valmun – 77 ставок, 15.56% ROI | Приз — 5 000 рублей
  9. Sergiy Freydun – 125 ставки, 14.79% ROI | Приз — 3 000 рублей
  10. tchebotaryovdmitry – 82 ставок, 14.32% ROI | Приз — 3 000 рублей
  11. СЕРГЕЙ Гопаченко – 53 ставок, 13.97% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в мае можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно (обновлено): 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
почему вы поняли правила в процессе,я же занял место в топ 10,почему меня нет в вашем рейтинге!?
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Ответ на комментарий абакеша0501 
Вернули вас в список – так будет справедливо. Правило нового шага для победителей в три месяца будет действовать для всех пользователей с даты этой публикации
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Ответ на комментарий Admin 
спасибо Вам большое,ведь ради этого я потратил немало времени,и усилий.я очень рад,что вы адекватно решили этот вопрос🤝
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С призом я в пролёте, так как не из России. Остальных поздравляю, молодцы💋🥳
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Ответ на комментарий 😷Поночка 
Поздравляю! А ты подари приз мне - пусть пришлют на логин SLK450. Заранее спасибо :-)
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Ответ на комментарий 😷Поночка 
А откуда ты?
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Вообще не понимаю как составился рейтинг....
У меня ROI 17.81% за июнь, с выполнениями всех правил... И...?
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Молчу уже про то, что у половины вообще нет описания прогнозов, особенно у tchebotaryovdmitry
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Ответ на комментарий Максон #1 
Украина
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Ответ на комментарий Роман Гольцов 
Вас тоже исключили сначала из-за нового правила про шаг для победителей в три месяца – сейчас вернули 😉
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Источник: Ставка ТВ
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