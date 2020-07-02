Топ-10 капперов в июне: здесь нет ни одного эксперта, а на втором месте девушка! Дарим 76 000 рублей

Топ-чемпионаты вернулись! В Бундеслиге и АПЛ уже есть чемпионы, а в Ла Лиге весь июль нас ждет борьба на финише между «Барсой» и «Реалом». И не забывайте про РПЛ!

Мы знаем, вам было трудно бороться с экспертами из телека и обгонять друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты июня – главные гении Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители мая

berso – 133 ставки, 50.49% ROI | Приз — 20 000 рублей 😷Поночка – 42 ставок, 37.96% ROI Panda bet – 134 ставки, 30.67% ROI | Приз — 15 000 рублей абакеша0501 – 47 ставки, 26.57% ROI | Приз — 10 000 рублей AVDOVV – 300 ставки, 21.59% ROI | Приз — 7 000 рублей wolf230790 – 130 ставок, 18.62% ROI | Приз — 5 000 рублей Роман Гольцов – 105 ставок, 17.81% ROI | Приз — 5 000 рублей Valmun – 77 ставок, 15.56% ROI | Приз — 5 000 рублей Sergiy Freydun – 125 ставки, 14.79% ROI | Приз — 3 000 рублей tchebotaryovdmitry – 82 ставок, 14.32% ROI | Приз — 3 000 рублей СЕРГЕЙ Гопаченко – 53 ставок, 13.97% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в мае можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно (обновлено):

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

Система прогрессии – стратегия ставок на футбол с минимальным риском

Часто ли футбольные команды отыгрываются со счета 1:2? Статистика + математика = выгодные ставки

Выигрывать на высоких коэффициентах – реально? Разбираемся с помощью ROI и xG!