213​ ставка и ROI 32.04​%: Витюша Попанов только второй в топе марта! Итоги конкурса на 76 000 рублей

Март был просто 🔥! Время наградить лучших капперов и раздать фрибеты на сумму 76 000 рублей от нашего партнера Parimatch.

Дальше – больше! На выходных возвращается клубный футбол, а уже во вторник – ЛЧ. Следите за блогом, чтобы не пропустить ни один конкурс. И кстати, мы отменяем правило, по которому можно выиграть только раз в три месяца 😉.

Победители марта

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в феврале можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

Источник изображения на обложке: https://www.playmaker24.ru/new...