213 ставка и ROI 32.04%: Витюша Попанов только второй в топе марта! Итоги конкурса на 76 000 рублей
Март был просто 🔥! Время наградить лучших капперов и раздать фрибеты на сумму 76 000 рублей от нашего партнера Parimatch.
Дальше – больше! На выходных возвращается клубный футбол, а уже во вторник – ЛЧ. Следите за блогом, чтобы не пропустить ни один конкурс. И кстати, мы отменяем правило, по которому можно выиграть только раз в три месяца 😉.
Победители марта
- Жора Гной – 36 ставки, 35.58% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Витюша Попанов – 213 ставка, 32.04% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Roma Krest – 124 ставка, 28.69% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Роман Шупенько – 126 ставок, 21.36% ROI | Приз —7000 рублей
- Иvan/ALEKS КIA3 – 62 ставок, 17.88% ROI | Приз — 5000 рублей
- DELTRON ZERO – 234 ставок, 12.49% ROI | Приз — 5000 рублей
- Роман Параскив – 55 ставок, 11.90% ROI | Приз — 5000 рублей
- Sergey Furianec – 74 ставок, 11.85% ROI | Приз — 3000 рублей
- Юрий Масквитин – 98 ставка, 10.77% ROI | Приз — 3000 рублей
- Evgeny Popov1 – 345 ставок, 10.67% ROI | Исключен за спам в описаниях прогнозов
- Олег Савин2 – 397 ставок, 10.58% ROI | Приз — 3000 рублей
🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉
Успехи капперов в феврале можете посмотреть тут.
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно было сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Источник изображения на обложке: https://www.playmaker24.ru/new...
Комментарии
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секач
35.4% WR-15.2% ROI
Николай Иванов103
66.7% WR1.06% ROI
Валера Мороз
43.1% WR-8.03% ROI
⚽️ Татьяна 😈
53.7% WR2.58% ROI
Витюша Попанов
43.9% WR3.68% ROI
Дима Какушкин
39.3% WR9.13% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.33% ROI
Дана Каримова
52.8% WR-5.19% ROI
Wasso
70.3% WR1.99% ROI