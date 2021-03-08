Betting Insider

Олег Савин2​ – лидер марта. Продержится на 1-м месте до конца месяца?

автор Алексей Шабалдин

ЛЧ, ЛЕРПЛ и топ-чемпионаты Европы. А-А-А! Март начинается просто огненно. Пользователи уже успели сделать тысячи прогнозов – время взглянуть на капперов, которые успешно стартовали в конкурсе за 76 000 рублей. 

Кто уже в рейтинге марта?

1. Олег Савин2 – 60 ставки, 30.72% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

⚽️ Татьяна 😈 – 59 ставка, 18.28% ROI (побеждала в январе)

2. Чёрный Плащ – 68 ставка, 12.70% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

Ssss... – 47 ставок, 11.01% ROI (побеждал в феврале)

3. Kafer – 24 ставок, 10.48% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. Archi "Golden Boy"🎫 – 171 ставок, 8.20% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

Никита Юдин7 – 90 ставок, 7.70% ROI (побеждал в феврале)

5. Nikolay 15 – 38 ставок, 6.07% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Роман Шупенько – 23 ставка, 3.14% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. Hashek 15 – 38 ставок, 2.53% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Гениальнейший эксперт – 25 ставок, 2.30% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Ruslan Ryaboshapko – 155 ставок, 0.85% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Сергей YNWA – 174 ставок, 0.84% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

Лучших капперов в феврале можете посмотреть тут.

Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?

1. Akbarali Babaevich – 80 ставок, 45.62% ROI

2. Павел Ергин – 25 ставок, 42.18% ROI

3. Футбольный Маньяк – 27 ставок, 33.51% ROI

4. 100ner – 28 ставок, 33.38% ROI

5. Роман Демидов5 – 39 ставок, 31.98% ROI

6. МИМО_ВОРОТ😛 – 45 ставок, 31.77% ROI

7. Алексей Бурыкин – 15 ставок, 31.13% ROI

8. Николай Кабаченко – 39 ставок, 30.18% ROI

9. Юрий Вещеникин – 48 ставок, 29.65% ROI

10.$h@Dy – 73 ставок, 29.16% ROI

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

    Источник изображения на обложке: https://ru.oxu.az/sport/473794
Комментарии
Сначала старые
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Sasha Sasha19
0% WR-0.67% ROI
не продержится
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Sasha Sasha19
0% WR-0.67% ROI
даже на 2.3 может и не на 4-5
Ответить
Kafer
60% WR3.29% ROI
Поборемся)
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Ювентус, который считался фаворитом, неожиданно для всех проиграл в прошлой игре против Порту. Главное, что Ювентус сумел забить гол на выезде и теперь для прохода в 1/4 плей-офф им достаточно одержать победу с минимальным счётом 1:0. Думаю для них не составит труда это сделать, так как они по классу выше на голову команды Порту. Могу предположить, что Ювентус настроен серьезно, не зря же тренер дал отдохнуть лидеру команды Роналду в предыдущей игре против Лацио.

Порту, конечно сильный клуб, но точно уступает по силам Ювентусу. Если взять последние матчи против равных соперников, таких как Брага, Бенфика, Спортинг, Манчестер Сити, команде Порту не удалось проявить себя и одержать победы.

От этого матча я жду уверенной победы Ювентуса.
Всем удачи!
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