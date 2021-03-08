ЛЧ, ЛЕ, РПЛ и топ-чемпионаты Европы. А-А-А! Март начинается просто огненно. Пользователи уже успели сделать тысячи прогнозов – время взглянуть на капперов, которые успешно стартовали в конкурсе за 76 000 рублей.

Кто уже в рейтинге марта?

1. Олег Савин2 – 60 ставки, 30.72% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

⚽️ Татьяна 😈 – 59 ставка, 18.28% ROI (побеждала в январе)

2. Чёрный Плащ – 68 ставка, 12.70% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

Ssss... – 47 ставок, 11.01% ROI (побеждал в феврале)

3. Kafer – 24 ставок, 10.48% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

4. Archi "Golden Boy"🎫 – 171 ставок, 8.20% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

Никита Юдин7 – 90 ставок, 7.70% ROI (побеждал в феврале)

5. Nikolay 15 – 38 ставок, 6.07% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Роман Шупенько – 23 ставка, 3.14% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. Hashek 15 – 38 ставок, 2.53% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Гениальнейший эксперт – 25 ставок, 2.30% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

9. Ruslan Ryaboshapko – 155 ставок, 0.85% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. Сергей YNWA – 174 ставок, 0.84% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

Лучших капперов в феврале можете посмотреть тут.

Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?

1. Akbarali Babaevich – 80 ставок, 45.62% ROI

2. Павел Ергин – 25 ставок, 42.18% ROI

3. Футбольный Маньяк – 27 ставок, 33.51% ROI

4. 100ner – 28 ставок, 33.38% ROI

5. Роман Демидов5 – 39 ставок, 31.98% ROI

6. МИМО_ВОРОТ😛 – 45 ставок, 31.77% ROI

7. Алексей Бурыкин – 15 ставок, 31.13% ROI

8. Николай Кабаченко – 39 ставок, 30.18% ROI

9. Юрий Вещеникин – 48 ставок, 29.65% ROI

10.$h@Dy – 73 ставок, 29.16% ROI

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: