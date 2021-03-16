Половина месяца позади. «Юве» и «Барса» вылетели из ЛЧ, впереди – оставшиеся матчи 1/8 плей-офф, ЦСКА – «Зенит» и матчи сборных. Смотрим промежуточные результаты капперов в марте. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей.
Кто уже в рейтинге марта?
1. mersibeton – 241 ставки, 30.92% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей
Майкл Оyэн – 41 ставок, 26.78% ROI | (эксперт)
2. Kaladin – 116 ставок, 19.08% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей
3. 22 миллионера – 71 ставок, 19.00% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей
⚽️ Татьяна 😈 – 247 ставок, 15.40% ROI | (побеждала в предыдущих месяцах)
4. Витюша Попанов – 118 ставки, 15.06% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей
5. Emilia – 33 ставка, 13.49% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
6. Шкипер 🐧 – 135 ставок, 12.24% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
7. Hashek 15 – 45 ставок, 10.50% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей
8. Роман Шупенько – 43 ставок, 10.27% ROI |Возможный приз – 3 000 рублей
9. Демьяша – 59 ставок, 9.36% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
10. BIPNZ – 149 ставок, 9.04% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей
Лучших капперов в феврале можете посмотреть тут.
Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?
1. Дмитрий Наговицын4 – 236 ставок, 34.46% ROI
2. игрок 1 – 245 ставок, 30.87% ROI
3. Сергей Зебер10 – 130 ставок, 25.92% ROI
4. Max S – 138 ставок, 21.45% ROI
5. Вing – 39 ставок, 20.77% ROI
6. Диас Нысанов – 108 ставок, 20.36% ROI
7. lehadimabarn – 143 ставок, 19.12% ROI
8. Elyor Kholikov – 222 ставок, 18.76% ROI
9. Zie Mirzoev – 48 ставок, 18.41% ROI
10. Бекзат Шарипов – 112 ставки, 17.92% ROI
Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.
Важно:
- Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
- Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
- Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.
Источник изображения на обложке: Vbet News