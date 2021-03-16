Betting Insider

Конкурс марта на 76 000 рублей: Майкл Оуэн – единственный эксперт в рейтинге, но он только второй

автор Сергей Рябкин

Половина месяца позади. «Юве» и «Барса» вылетели из ЛЧ, впереди – оставшиеся матчи 1/8 плей-офф, ЦСКА – «Зенит» и матчи сборных. Смотрим промежуточные результаты капперов в марте. В конце месяца определится, кто разделит 76 000 рублей. 

Кто уже в рейтинге марта?

1. mersibeton – 241 ставки, 30.92% ROI | Возможный приз – 20 000 рублей

Майкл Оyэн – 41 ставок, 26.78% ROI | (эксперт)

2. Kaladin – 116 ставок, 19.08% ROI | Возможный приз – 15 000 рублей

3. 22 миллионера – 71 ставок, 19.00% ROI | Возможный приз – 10 000 рублей

⚽️ Татьяна 😈 – 247 ставок, 15.40% ROI | (побеждала в предыдущих месяцах)

4. Витюша Попанов – 118 ставки, 15.06% ROI | Возможный приз – 7 000 рублей

5. Emilia – 33 ставка, 13.49% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

6. Шкипер 🐧 – 135 ставок, 12.24% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

7. Hashek 15 – 45 ставок, 10.50% ROI | Возможный приз – 5 000 рублей

8. Роман Шупенько – 43 ставок, 10.27% ROI |Возможный приз – 3 000 рублей

9. Демьяша – 59 ставок, 9.36% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

10. BIPNZ – 149 ставок, 9.04% ROI | Возможный приз – 3 000 рублей

Лучших капперов в феврале можете посмотреть тут.

Кто может попасть в топ, если выполнит все условия?

1. Дмитрий Наговицын4 – 236 ставок, 34.46% ROI

2. игрок 1 – 245 ставок, 30.87% ROI

3. Сергей Зебер10 – 130 ставок, 25.92% ROI

4. Max S – 138 ставок, 21.45% ROI

5. Вing – 39 ставок, 20.77% ROI

6. Диас Нысанов – 108 ставок, 20.36% ROI

7. lehadimabarn – 143 ставок, 19.12% ROI

8. Elyor Kholikov – 222 ставок, 18.76% ROI

9. Zie Mirzoev – 48 ставок, 18.41% ROI

10. Бекзат Шарипов – 112 ставки, 17.92% ROI

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей по итогам месяца нужно сделать 20 ставок в месяц с текстовым описанием минимум в 50 слов.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые пишут уникальные прогнозы от 50 слов.

    Источник изображения на обложке: Vbet News
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Средство Победы
66.3% WR-4.34% ROI
удачи всем! я пока пропущу(
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Zarima Satybaeva
42.9% WR-6.89% ROI
Здравствуйте мне дайте такой деньги я.мать героина
Ответить
Сергей Грицак1
57.5% WR3.01% ROI
привет всем, красавцы что у вас получается я только начинаю, но думаю что стану спецом как вы, удачи
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Кристина Попова4
0% WR0% ROI
Всем привет и хорошего вечера
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