10 лучших капперов месяца: в топ сентября не попали эксперты и комментаторы с ТВ!

Топ-чемпионаты снова взяли паузу, чтобы сыграли национальные сборные. РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А и остальные скоро вернутся, а мы подводим итоги сентября!

Вы боролись с экспертами из телека и обгоняли друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты сентября – главные герои Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители сентября

Маша и МедBET – 35 ставок, 44.40% ROI | Приз – 20 000 рублей Гномм – 45 ставок, 32.24% ROI | Приз — 15 000 рублей Антон Бирюков1 – 42 ставок, 21.49% ROI | Приз — 10 000 рублей 💥TopBet💥 – 111 ставок, 18.95% ROI | Приз — 7 000 рублей PlayNow – 84 ставки, 12.68% ROI | Приз — 5 000 рублей User Comfy – 43 ставки, 14.11% ROI | Приз — 5 000 рублей omteb – 37 ставок, 12.93% ROI | Приз — 5 000 рублей 🇷🇺 26 – 43 ставок, 12.43% ROI | Приз — 3 000 рублей секач – 84 ставки, 12.03% ROI | Приз — 3 000 рублей Александр Данилин2 – 102 ставки, 8.92% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в августе можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.

Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

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