Betting Insider

10 лучших капперов месяца: в топ сентября не попали эксперты и комментаторы с ТВ!

Топ-чемпионаты снова взяли паузу, чтобы сыграли национальные сборные. РПЛ, АПЛ, Ла ЛигаСерия А и остальные скоро вернутся, а мы подводим итоги сентября!

Вы боролись с экспертами из телека и обгоняли друг друга в топе целый месяц. Но наш рейтинг зафиксировал результаты сентября – главные герои Betting Insider только с плюсовым ROI и текстовыми описаниями определены.

И теперь лучшие из лучших получают фрибеты от БК «Winline» – они делят между собой 76 000 рублей!

Победители сентября

  1. Маша и МедBET – 35 ставок, 44.40% ROI | Приз – 20 000 рублей
  2. Гномм – 45 ставок, 32.24% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. Антон Бирюков1 – 42 ставок, 21.49% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. 💥TopBet💥 – 111 ставок, 18.95% ROI | Приз — 7 000 рублей
  5. PlayNow – 84 ставки, 12.68% ROI | Приз — 5 000 рублей
  6. User Comfy – 43 ставки, 14.11% ROI | Приз — 5 000 рублей
  7. omteb – 37 ставок, 12.93% ROI | Приз — 5 000 рублей
  8. 🇷🇺 26 – 43 ставок, 12.43% ROI | Приз — 3 000 рублей
  9. секач – 84 ставки, 12.03% ROI | Приз — 3 000 рублей
  10. Александр Данилин2 – 102 ставки, 8.92% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Успехи капперов в августе можете посмотреть тут.

Напомним, что для попадания в шорт-лист победителей нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание как минимум в 50 слов. При этом дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются как одна.

Важно: 

  • Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 
  • Во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за три месяца.
  • Мы награждаем только плюсовых типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте материалы в нашей Базе знаний:

Как букмекеры дурачат капперов, заставляя их делать не очень вероятные ставки

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Источник изображения на обложке: https://turkmenportal.com/blog...

Комментарии
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Лично я в это не верю - бесплатно только сыр в мышеловке .
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кто удаляет мои коменты? Маша и МедВЕТ ты ли это?
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ставки по 200 имея банк 65000? Маша сестра админа?
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ggg7769.5% WR8.49% ROI
1.98Обе команды забьют - Да
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сербы отлично играют в футбол. Два забитых мяча за игру. И самое главное, что столько же пропущенных мячей. Отличный показатель для ставки "обе забьют-да". По таблице коэфициентов УЕФА команда не отстает от соперника.
Сборная Норвегии тоже достаточно забивает. Правда пропускает чуть меньше. Но зато у обоих игроков прекрасная статистика на обе забьют-да": в 80 процентах матчей прогноз оправдался.
За такой коэффициент можно побробывать.
0
Повторить за 1.95
🇷🇺 2646.4% WR-1.15% ROI
1.77сборная Норвегии по футболу тотал больше 1
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Норвегия — Сербия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
🇪🇺⚽️🏆ЕВРО-КВАЛИФИКАЦИЯ-ПРОДВИЖЕНИЕ-ПОЛУФИНАЛ.
🇳🇴 Норвегия - Сербия 🇷🇸
Приходит пора встреч национальных сборных и в матчах будут решаться серьёзные задачи , ведь победа сегодня и потом в финале будет означать попадание в финальный розыгрыш ЕВРО-2020.
В активе этих двух сборных очень серьёзные игроки которые играют в топовых европейских лигах и к тому же большая их часть играет за топовые клубы . Сборная Норвегии полна молодых талантов и опытных взрослых игроков , одно имя Эрлинг Холанд уже навивает нас на мысль о голе от хозяйской команды , этот юный гений за сентябрь и начало октября сыграл 7 матчей и забил 8 голов , 3 за сборную и 5 за Дортмунд . Вообще сборная Норвегии уже на протяжении 16 игр к ряду не уходит без забитого мяча с поля и 14 матчей подряд их игры заканчиваются как минимум с двумя мячами . Сербия же из своих 15 последних матчей только в 3 сумела не пропустить гол и в 12 играх тоже было забито как минимум по 2 мяча .
Думаю здесь просматривается ставка ТБ2 или ИТБ1 (1) , но я склоняюсь ко второму исходу ! На карту очень многое поставлено в этой игре и возможно команды будут осторожны и сыграют на Тотал меньше , но верю в то ,что Норвегия хоть один сможет забить !
Всем удачи !!
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Повторить за 1.71
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