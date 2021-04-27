28 апреля в 22:00 (МСК) «ПСЖ» дома сыграет с «Сити». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



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«ПСЖ»: форма, ставки и прогноз

«ПСЖ» в четвертьфинале Лиги Чемпионов прошел «Баварию». Добыв комфортное преимущество в первой встрече в гостях (3:2), парижане во второй игре дома уступили (0:1). Но все же прошли дальше за счет большего количества гостевых голов.

В Чемпионате Франции команда Почеттино идет на втором месте. От «Лилля» отставание в 1 очко и такой же отрыв в один балл от «Монако». В последнем туре Лиги 1 парижане выиграли «Метц» (3:1).

Мбаппе в этом сезоне в ударе. На его счету:

В ЛЧ: 8 голов и 2 голевые передачи;

В Лиге 1: (25+7).

В предстоящем матче «ПСЖ» не смогут помочь: Бернат, Летелье, Рафинья. Узнать предварительный состав «Реала» вы можете здесь.

На победу «ПСЖ» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 32%. Один из капперов нашего сайта Anton Ruski считает, что «ПСЖ» не проиграет и для них «Сити» удобный соперник:

Победу «ПСЖ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.37. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.72.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз

«Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ взяли вверх над «Боруссией» Д. В обоих матчах выиграли с одинаковым счетом 2:1.

В АПЛ команда Гвардиолы идет на первом месте с отрывом в 10 очков от идущего вторым «МЮ». В последнем туре АПЛ «Сити» победили «Астон Виллу» (2:1).

Все основные игроки англичан в строю. Узнать предварительный состав «Сити» вы можете здесь.

Вторая по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Сити». 16% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта oleg-centner, дает прогноз на победу «Манчестер Сити», объясняя это тем, что команда более организованная чем их соперник:

На победу «Сити» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.18. Для экспресса будет хорошее событие X2, такую ставку можно сделать за кэф 1.35.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: счет в последних матчах

И «ПСЖ» и «Сити» в последних трех играх без ничейных исходов. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 2.44 на то, что будет результат без ничьи.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«ПСЖ» не проигрывал за последние три игры больше чем в 1 мяч англичанам. На событие Ф1 (1) Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.41.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:45 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов