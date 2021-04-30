2 мая в 22:00 (МСК) «Валенсия» дома сыграет с «Барселоной». Встреча состоится в рамках 34 тура Ла Лиги. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Валенсия»: форма, ставки и прогноз

В Ла Лиге «Валенсия» идет на 14 месте с 36 очками. Зона вылета близка для «Валенсии», отрыв оттуда 6 очков. До зоны еврокубков 13 очков и только математические шансы туда попасть.

Пять матчей кряду выиграть не удается:

2 поражения;

3 ничьи.

В последнем туре Примеры «Валенсия» сыграла вничью дома с «Алавесом» (1:1).

Лучший бомбардир «Валенсии» в Ла Лиге Солер (8 голов и 5 ассистов).

В предстоящем матче «Валенсии» не сможет помочь Силлессен у которого травмировано колено. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.

На победу «Валенсии» оставили прогноз 20% наших капперов.

Победу «Валенсии» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 7.94. На событие «Ф1 (1,5)» с подстраховкой проигрыша «Валенсии» в один мяч вы можете поставить за 1.92.

«Барселона»: форма, ставки и прогноз

«Барселона» в Ла Лиге идет на третьем месте с отрывом в 1 очко от четвертой «Севильи», равным количеством очков с «Реалом» и отставанием в два балла от лидирующего «Атлетико».

В последнем туре Примеры «Барса» не смогла воспользоваться осечкой конкурентов по таблице, чтобы выйти на чистое первое место и проиграла «Гранаде» (1:2).

Каталонцам не смогут помочь в предстоящей игре из-за травм: Брейтуэйт, Коутиньо, Фати. Узнать предварительный состав «Барсы» вы можете здесь.

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа «Барселоны». 65% ставок пришлись именно на этот вариант.

На победу «Барселоны» в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.38 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

«Валенсия» – «Барселона»: счет в последних матчах

«Валенсия», как и «Барселона» в четырех последних матчах забивает минимум один гол. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.63 на событие «Обе забьют».

«Валенсия» – «Барселона»: статистика личных встреч

«Валенсия» в пяти последних очных встречах проиграла только один раз «Барсе». При этом в последней домашней встрече «Валенсия» взяла вверх над «Барселоной» (2:0). Pin-Up.ru предлагает хороший кэф на то что «Валенсия» не проиграет: 3.05.

Кроме того из пяти последних очных игр в четырех заходил ТБ (2,5). Это событие можно взять за кэф 1.39.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча «Валенсия» – «Барселона» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов