Букмекеры будут закупать линию у сторонних кампаний, а рынок станет похож на финансовый – какое будущее ждет индустрию ставок?

Первобытные времена

Еще лет двадцать назад, когда до сегодняшних объемов ставок еще было чрезвычайно далеко, формирование линий не отличалось изобретательностью. Тривиальная обработка некоторого объема статистики, базовые знания психологии игроков (например - особая любовь ставок на фаворитов) и нехилая маржа – все, продукт готов. До современных вычислений вероятности было очень далеко. Тем не менее, у букмекеры было преимущество перед игроками благодаря доступу к более продвинутой статистической и аналитической информации. Интерес к спорту рос, а букмекерский бизнес стремительно набирал обороты. Необходимость автоматизации процессов была очевидна, так как аналитики физически не справлялись с ростом числа спортивных событий. Так индустрия ставок и пришла к математическим моделям.

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Что такое беттинг-модели, и какими они бывают?

На сегодняшний день под каждый вид спорта разработана своя математическая модель. Все они совершенствуются за счет дополнения новой статистики и анализа предыдущего опыта. Простой пример работы модели – изменения live коэффициентов по ходу футбольного матча. Чем ближе финальный свисток – тем ниже вероятность гола, предложения на тоталы регулярно меняются. В итоге каждые 10–20 секунд коэффициенты обновляются автоматически, а не вручную. Так было не всегда. Времена, когда 30 событий обслуживали 30 аналитиков, ушли в далекое прошлое.

Однако всему есть предел – в том числе и затратам букмекеров на качество линий. Расходы на рекламу и маркетинг, как показывает практика, выгоднее, чем затраты на сильных аналитиков. Букмекерский бизнес – это в первую очередь сфера развлечений, а не интеллектуальный клуб аналитики. В конце концов, современный риск–менеджмент всегда может пресечь нежелательных клиентов и минимизировать убытки от их игры. Обыграть слабых игроков, далеких от профессионального беттинга, благодаря качественному программному обеспечению и задействуя минимальное число сотрудников – такой позиции придерживаются сегодня многие букмекеры.

Можно и не блокировать успешных игроков – есть, как минимум, одна БК, которая выбрала другой путь

Единственное исключение из правил – Pinnacle. Этот букмекер всемирно известен тем, что не покушается на сильных игроков, а также лоялен к вилочникам. Дело в том, что у этой компании классная аналитическая служба , определяющая максимально точные вероятности в предоставляемых коэффициентах. При этом компания не замечена в тратах на маркетинг, зато раздает API сканерам вилок. Получается, что этой БК и не нужна лишняя реклама – благодаря уникальности о ней итак все знают.

Букмекерский рынок как финансовый и другие особенности ставок будущего





Сегодня линии многих букмекеров очень схожи. Компании уже не скрывая копируют коэффициенты друг у друга. Вся борьба между ними переходит в сферу рекламы и маркетинга. История показывает, что выставлять котировки, которые отличаются от средних по рынку, ни к чему хорошему не приводит – такой ход убыточен. Тенденция «выравнивания» линий с оглядкой на глыбы (Pinnacle, Sbobet, Bet365) набирает все большую популярность – это позволяет менее крупным компаниям давать наиболее правильные коэффициенты.

Вот так в тезисах выглядит будущее, к которому уже активно идет отрасль:

Коэффициенты будут закупаться у сторонних компаний

Все больше букмекеров будут придерживаться позиции консолидированности коэффициентов – линии у разных букмекеров станут еще более схожими

Количество вилок и их величина снизятся

Букмекерский рынок будет еще больше похож на финансовый

Игрокам для успешной игры помимо спорта придется разбираться в сильных и слабых сторонах рынка

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