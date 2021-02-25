Промес вернулся в «Спартак»! Cколько забьет? Сделает хет-трик? А сыграет уже с «Рубином»? Все коэффициенты

«Спартак» объявил о возвращении Квинси Промеса. Московский клуб заплатил «Аяксу» за бывшего игрока 8,5 млн евро. Отметим, из «Спартака» в «Севилью» игрок уходил за 21 млн евро. Полузащитник подписал контракт на 3,5 года.

Букмекеры уже открыли линию на статистику игрока по итогам сезона:

Забьет как минимум 4 гола – 1.85 ;

; Примет участие в матче против «Рубина» 28 февраля – 2.10 ;

; Выйдет в стартовом составе против против «Рубина» 28 февраля – 4.00 ;

; Сделает дубль за «Спартак» в этом сезоне РПЛ – 4.70 ;

; Сделает хет-трик за «Спартак» в этом сезоне РПЛ – 11.00 ;

; Получит как минимум одну красную карточку в РПЛ – 11.00.

Напомним, в этом сезоне Промес сыграл за «Аякс» 19 матчей и забил 6 голов. За «Спартак» Промес играл с 2014 по 2018 год – за это время голландец забил 69 голов и отдал 26 голевых передач.

Сколько голов Промес забьет до конца сезона? Пишите прогнозы – в комментариях

Источник изображения: https://rsport.ria.ru/20210225...