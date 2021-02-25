Betting Insider

Промес вернулся в «Спартак»! Cколько забьет? Сделает хет-трик? А сыграет уже с «Рубином»? Все коэффициенты

автор Алексей Шабалдин

«Спартак» объявил о возвращении Квинси Промеса. Московский клуб заплатил «Аяксу» за бывшего игрока 8,5 млн евро. Отметим, из «Спартака» в «Севилью» игрок уходил за 21 млн евро. Полузащитник подписал контракт на 3,5 года. 

Букмекеры уже открыли линию на статистику игрока по итогам сезона:

  • Забьет как минимум 4 гола – 1.85;
  • Примет участие в матче против «Рубина» 28 февраля2.10;
  • Выйдет в стартовом составе против против «Рубина» 28 февраля4.00;
  • Сделает дубль за «Спартак» в этом сезоне РПЛ4.70;
  • Сделает хет-трик за «Спартак» в этом сезоне РПЛ11.00;
  • Получит как минимум одну красную карточку в РПЛ11.00.

Напомним, в этом сезоне Промес сыграл за «Аякс» 19 матчей и забил 6 голов. За «Спартак» Промес играл с 2014 по 2018 год – за это время голландец забил 69 голов и отдал 26 голевых передач.

Сколько голов Промес забьет до конца сезона? Пишите прогнозы – в комментариях

Источник изображения: https://rsport.ria.ru/20210225...

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Bakytbek Baikadamov2 78.6% WR3.92% ROI
1.76Айнтрахт Франкфурт тотал больше 1.5
Вердер — Айнтрахт Ф| Бундеслига
Вердер — Айнтрахт Ф| Бундеслига
Да обидный минус поймал тем более от Милана и но любой серии приходит конец. Если анализировать данный матч, то в пяти последних играх подряд Айнтрахт прекрасен. Смотрел ихнию прошлую игру с Баварией, они сыграли выше всяческих похвал. На мой взгляд тут можно заиграть 4 ставки (обе забьют, тотал матча 2.5 больше, победа Айнтрахта и индивидуальный тотал Айнтрахта 1.5 больше). Я склоняюсь на ставку что Айнтрахта забьёт минимум два гола. Смотрите статистику последних семи матчах подряд Айнтрахт забивал минимум два гола. Всё не могу забыть матч Айнтрахт - Бавария. Там Айнтрахт был просто великолепен. Ожидаю что голы забьют Андре Силва и Лука Йович. Ставлю 3% от банка. Удачи всем кто брал такую же ставку 🙏🙏🙏
7
Повторить за 1.74
ViP STAVKAaaa 61.9% WR3.3% ROI
1.6Обе команды забьют - Нет
Тамбов — Ротор| РПЛ
Тамбов — Ротор| РПЛ
Здравствуйте дорогие друзья
Тамбов»
Только благодаря финансовой помощи от РПЛ и РФС «Тамбов»будет участвовать в весенней части сезона, которая, скорее всего, станет последней в недолгой истории клуба.

В межсезонье «Ротор» провел восемь контрольных поединков. Начал он ее с мировой, затем выиграл четыре игры подряд, а последние три матча проиграл, среди которых было фиаско от «Рубина» — 0:3.
Прогноз обе забьют нет
А если и будет гол то какой то пенальти всё испортит
0
Повторить за 1.6