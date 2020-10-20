Роналду, Икарди и игроки клубов РПЛ – кто из звезд пропустит матчи вторника в ЛЧ?

Пандемия продолжает менять нашу жизнь – футболистам приходится пропускать матчи не только из-за травм и желтых карточек, но и из-за карантина. В преддверии первого тура Лиги чемпионов расскажем о тех, кто сегодня не сыграет.
(1.97) «Зенит» – «Брюгге» (3.95)
- Малком («Зенит») – травма.
- Дуглас Сантос («Зенит») – дисквалификация
- Симон Миньоле («Брюгге») – находится на карантине
- Одилон Коссуну («Брюгге») – находится на карантине
- Михаэл Крменчик («Брюгге») – находится на карантине
- Матей Митрович («Брюгге») – травма
- Симон Дели («Брюгге») – дисквалификация, травма
(1.67) «Ренн» – «Краснодар» (5.20)
- Мбайе Ньянг («Ренн») – травма
- Жона Мартен («Ренн») – травма
- Фету Мауасса («Ренн») – травма
- Реми Кабелла («Краснодар») – находится на карантине
- Евгений Марков («Краснодар») – находится на карантине
- Ари («Краснодар») – травма
- Дмитрий Стоцкий («Краснодар») – травма
- Вандерсон («Краснодар») – травма
😨 Считаешь, что «Зенит» и «Краснодар» не справятся без своих звезд? Расскажи об этом другим!
(1.58) «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (5.30)
- Леандро Паредес («ПСЖ») – травма
- Марко Верратти («ПСЖ») – травма
- Мауро Икарди («ПСЖ») – травма
- Тило Керер («ПСЖ») – травма
- Хуан Бернат («ПСЖ») – травма
- Джесси Лингард («МЮ») – нет в заявке на матч
- Маркос Рохо («МЮ») – нет в заявке на групповой этап
- Мэйсон Гринвуд («МЮ») – нет в заявке на матч
- Серхио Ромеро («МЮ») – нет в заявке на матч
- Фил Джонс («МЮ») – травма
- Харри Магуайр («МЮ») – травма
- Эдинсон Кавани («МЮ») – восстанавливается после травмы
(4.70) «Динамо» Киев – «Ювентус» (1.87)
- Александр Тымчик («Динамо» Киев) – травма
- Никита Бурда («Динамо» Киев) – травма
- Артем Беседин («Динамо» Киев) – допинговая дисквалификация
- Алекс Сандро («Ювентус») – травма
- Криштиану Роналду («Ювентус») – находится на карантине
- Матейс де Лигт («Ювентус») – травма
- Уэстон Маккени («Ювентус») – находится на карантине
🇵🇹 Роналду = «Ювентус»? Расскажи нам, как выступит гранд без своего гения!
(1.84) «Челси» – «Севилья» (4.30)
- Билли Гилмор («Челси») – травма
- Маркос Алонсо («Челси») – дисквалификация
- Тиаго Силва («Челси») – под вопросом
- Эдуар Менди («Челси») – под вопросом
- Жюль Кунде («Севилья») – находится на карантине
- Уссама Идрисси («Севилья») – травма
Читайте больше материалов в нашем блоге:
Домашние ТБ «Зенита», «Юве» без Роналду и «сухой» Краснодар – валуйные ставки на сегодня, 20 октября
В «Краснодаре» COVID и ангина. Игру с «Ренном» пропустят 2 игрока основы и главный тренер
Коронавирус добрался до «Брюгге». Из строя выбыло три игрока основы перед матчем с «Зенитом»
Источник фото: 1579079951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4651ddce213cd9b817899f265cb7da4.jpg