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Роналду, Икарди и игроки клубов РПЛ – кто из звезд пропустит матчи вторника в ЛЧ?

Пандемия продолжает менять нашу жизнь – футболистам приходится пропускать матчи не только из-за травм и желтых карточек, но и из-за карантина. В преддверии первого тура Лиги чемпионов расскажем о тех, кто сегодня не сыграет. 

(1.97) «Зенит» – «Брюгге» (3.95)

  • Малком («Зенит») – травма.
  • Дуглас Сантос («Зенит») – дисквалификация
  • Симон Миньоле («Брюгге») – находится на карантине
  • Одилон Коссуну («Брюгге») – находится на карантине
  • Михаэл Крменчик («Брюгге») – находится на карантине
  • Матей Митрович («Брюгге») – травма
  • Симон Дели («Брюгге») – дисквалификация, травма 

(1.67) «Ренн» – «Краснодар» (5.20)

  • Мбайе Ньянг («Ренн») – травма
  • Жона Мартен («Ренн») – травма
  • Фету Мауасса («Ренн») – травма
  • Реми Кабелла («Краснодар») – находится на карантине
  • Евгений Марков («Краснодар») – находится на карантине
  • Ари («Краснодар») – травма
  • Дмитрий Стоцкий («Краснодар») – травма
  • Вандерсон  («Краснодар») – травма

😨 Считаешь, что «Зенит» и «Краснодар» не справятся без своих звезд? Расскажи об этом другим

(1.58) «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (5.30)

  • Леандро Паредес («ПСЖ») – травма
  • Марко Верратти («ПСЖ») – травма
  • Мауро Икарди («ПСЖ») – травма
  • Тило Керер («ПСЖ») – травма
  • Хуан Бернат («ПСЖ») – травма
  • Джесси Лингард («МЮ») – нет в заявке на матч
  • Маркос Рохо («МЮ») – нет в заявке на групповой этап
  • Мэйсон Гринвуд («МЮ») – нет в заявке на матч
  • Серхио Ромеро («МЮ») – нет в заявке на матч
  • Фил Джонс («МЮ») – травма
  • Харри Магуайр («МЮ») – травма
  • Эдинсон Кавани («МЮ») – восстанавливается после травмы

(4.70) «Динамо» Киев – «Ювентус» (1.87)

  • Александр Тымчик («Динамо» Киев) – травма
  • Никита Бурда («Динамо» Киев) – травма
  • Артем Беседин («Динамо» Киев) – допинговая дисквалификация
  • Алекс Сандро («Ювентус») – травма
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – находится на карантине
  • Матейс де Лигт («Ювентус») – травма
  • Уэстон Маккени («Ювентус») – находится на карантине

🇵🇹 Роналду = «Ювентус»? Расскажи нам, как выступит гранд без своего гения! 

(1.84) «Челси» – «Севилья» (4.30)

  • Билли Гилмор («Челси») – травма
  • Маркос Алонсо («Челси») – дисквалификация
  • Тиаго Силва («Челси») – под вопросом
  • Эдуар Менди («Челси») – под вопросом
  • Жюль Кунде («Севилья») – находится на карантине
  • Уссама Идрисси («Севилья») – травма

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Kирилл Дементьев45.4% WR-1.77% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Хоффенхайм - Црвена Звезда. Вот его доводы:

«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».

Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.

Источник: РБ
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The Undercatcher31% WR3.28% ROI
2.47Победит Мидтьюлланд или ничья
Мидтьюлланд — Аталанта|Лига чемпионов УЕФА
Мидтьюлланд — Аталанта|Лига чемпионов УЕФА
Привет всем👋🏻 глянул я на прогнозы в данном матче и на прогруз и просто пришел в недоумение🤷🏿‍♂️😱 98% прогнозов единогласно за победу Аталанты!!! Вы что серьёзно???🤨 откуда такая уверенность??))) С каких это пор аталанта стала грандом футбола!?)) конечно мидтьюланд ниже классом, но все таки это топ датского футбола! В общем незнаю незнаю парни, очень рискуете попасть на слив от итальянцев! Я же сыграю против за неплохой кэф😎
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