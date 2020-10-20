Роналду, Икарди и игроки клубов РПЛ – кто из звезд пропустит матчи вторника в ЛЧ?

Пандемия продолжает менять нашу жизнь – футболистам приходится пропускать матчи не только из-за травм и желтых карточек, но и из-за карантина. В преддверии первого тура Лиги чемпионов расскажем о тех, кто сегодня не сыграет.

Малком («Зенит») – травма.

Дуглас Сантос («Зенит») – дисквалификация

Симон Миньоле («Брюгге») – находится на карантине

Одилон Коссуну («Брюгге») – находится на карантине

Михаэл Крменчик («Брюгге») – находится на карантине

Матей Митрович («Брюгге») – травма

Симон Дели («Брюгге») – дисквалификация, травма

Мбайе Ньянг («Ренн») – травма

Жона Мартен («Ренн») – травма

Фету Мауасса («Ренн») – травма

Реми Кабелла («Краснодар») – находится на карантине

Евгений Марков («Краснодар») – находится на карантине

Ари («Краснодар») – травма

Дмитрий Стоцкий («Краснодар») – травма

Вандерсон («Краснодар») – травма

😨 Считаешь, что «Зенит» и «Краснодар» не справятся без своих звезд? Расскажи об этом другим!

Леандро Паредес («ПСЖ») – травма

Марко Верратти («ПСЖ») – травма

Мауро Икарди («ПСЖ») – травма

Тило Керер («ПСЖ») – травма

Хуан Бернат («ПСЖ») – травма

Джесси Лингард («МЮ») – нет в заявке на матч

Маркос Рохо («МЮ») – нет в заявке на групповой этап

Мэйсон Гринвуд («МЮ») – нет в заявке на матч

Серхио Ромеро («МЮ») – нет в заявке на матч

Фил Джонс («МЮ») – травма

Харри Магуайр («МЮ») – травма

Эдинсон Кавани («МЮ») – восстанавливается после травмы

Александр Тымчик («Динамо» Киев) – травма

Никита Бурда («Динамо» Киев) – травма

Артем Беседин («Динамо» Киев) – допинговая дисквалификация

Алекс Сандро («Ювентус») – травма

Криштиану Роналду («Ювентус») – находится на карантине

Матейс де Лигт («Ювентус») – травма

Уэстон Маккени («Ювентус») – находится на карантине

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Билли Гилмор («Челси») – травма

Маркос Алонсо («Челси») – дисквалификация

Тиаго Силва («Челси») – под вопросом

Эдуар Менди («Челси») – под вопросом

Жюль Кунде («Севилья») – находится на карантине

Уссама Идрисси («Севилья») – травма

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