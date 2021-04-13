Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария». Кто выйдет в полуфинал ЛЧ?

13 апреля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» у себя дома примет «Баварию». Время начала матча – 22:00 (МСК). Букмекеры оценивают победу «ПСЖ» коэффициентом 2.9, победу «Баварии» – 2.24, ничью – 4.0. В линии на проход в полуфинал 1.35 имеет «ПСЖ» и 3.25 – «Бавария». Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«ПСЖ»: форма ставки и прогноз

Вопреки всему, парижане провели очень достойный матч в Мюнхене. Да, лучший футбол на поле показывали хозяева, но счет на табло. И счет пока что в пользу «ПСЖ». Более того, аж три гостевых гола команде Маурисио Почеттино удалось организовать. При этом, не сказать, что ребята блещут результатами в чемпионате. Пока что они все еще вторые и уступают «Лиллю» три очка в таблице.

Глобально во вторник «ПСЖ» нужно просто не проиграть в 2 и более гола. Три гостевых мяча дают парижанам хорошую фору. 1:0, 2:1 – все это устраивает команду. А вот три пропускать уже нежелательно. Статистика нам говорит о том, что в этом сезоне во всех турнирах было только два матча, где «ПСЖ» пропускал от трех мячей. Трижды огорчить парней Почеттино смогли «Монако» и «Лорьян».

Из-за травм и болезней «ПСЖ» не смогут помочь Хуан Бернат, Мауро Икарди, Алессандро Флоренци, Маркиньос и Абду Диалло. Ознакомиться с предварительными составами вы можете во вкладке статистики внутри карточки матча.

Как ни странно, но наши пользователи в большинстве своем отдают предпочтение именно «ПСЖ». Ставку П1 выбрал 31% капперов, это самый высокий результат. Анатолий Сумин объясняет свой прогноз на 1Х следующим образом:

Наверное, стоит обратить внимание на фору «ПСЖ» (0). В БК BetBoom такой исход оценивается коэффициентом 2.18. Если отталкиваться от позиции, что «ПСЖ» в боевом настрое, и команда готова идти вперед, то это неплохой вариант. Однако у «Баварии» есть свои мысли на этот счет.

«Бавария»: форма, ставки и прогноз

А вот у «Баварии» все наоборот. Шикарная ситуация в чемпионате и большие проблемы в Лиге чемпионов. Против «ПСЖ» мюнхенцам надо забивать минимум два. И при этом желательно не пропускать. Очевидно, что с первых минут подопечные Флика пойдут вперед. Другого выхода попросту нет.

Ничья или поражение – это автоматический вылет для «Баварии». А побеждать нужно, либо с разницей в два мяча и более, либо имея минимум три гостевых гола за плечами. Ситуация архисложная.

Если посмотреть на лазарет «Баварии», за команду становится очень грустно. Толиссо, Коста, Левандовски, Зюле, Гнабри, Рока, Горецка, Люка Эрнандес – все эти люди не помогут «Баварии» в матче с «ПСЖ». Ознакомиться с предварительными составами вы можете во вкладке статистики внутри карточки матча на нашем сайте.

«Баварии» надо побеждать, но капперы нашего сайта не так охотно верят в мюнхенцев. Лишь 24% пользователей готовы поставить на победу «Баварии». Артем Екимцев объяснил, почему делает ставку на П2:

Если вы больше доверяете действующему победителю Лиги чемпионов (который в финале как раз «ПСЖ» обыграл), тогда в BetBoom вы смело можете поставить на победу «Баварии» за 2.24.

«ПСЖ» – «Бавария»: счет в последних матчах

Если брать последние 4 встречи клубов, то у «ПСЖ» все, кроме одной, верховыми получились. У «Баварии» 2 из 4. ТБ (2.5) в ответной встрече команд в BetBoom оценивается не самым большим кэфом – 1.37. Наверное, в текущей ситуации, когда «ПСЖ» будет играть больше на удержание, можно присмотреться к ТМ (2.5). Коэффициент – 3.1.

«ПСЖ» – «Бавария»: статистика личных встреч

Малой результативностью закончилась только очная встреча в финале Лиги чемпионов в прошлом году. В остальном, как минимум 3 гола на двоих забивали команды.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария» покажет телеканал «Матч ТВ». До и после игры вас ждет подробный обзор формы команд и результата. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Из букмекеров транслировать матч будет БК «Фонбет». Чтобы смотреть трансляции в «Фонбет ТВ», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Источник главного изображения: cgtn.com

Автор прогноза – Александр Москвин.