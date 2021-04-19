«ПСЖ» – победитель ЛЧ-2020/21? «Реал», «Сити» и «Челси» хотят исключить, решение – в пятницу

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о решении 12 клубов создать Суперлигу, а также об участии «Челси», «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

По словам Меллера, троих из четырех полуфиналистов нынешнего розыгрыша ЛЧ необходимо исключить, так как они поддержали идею создания Суперлиги. По словам Йеспера, решение об исключении будет приниматься уже в эту пятницу, 23-го апреля.

«Потом мы посмотрим, как закончить Лигу чемпионов», – подытожил Меллер.

Первые полуфинальные встречи состоятся уже совсем скоро: 27-го апреля «Реал» сыграет с «Челси», а днем позже «ПСЖ» встретится с «Ман Сити».

Линия на победителя на данный момент выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» – 2.34 ( вероятность – 43% );

( ); «ПСЖ» – 4.00 ( 25% );

( ); «Реал» М – 4.50 ( 22% );

( ); «Челси» – 5.30 (19%).

Напомним, что сегодня ночью 12 клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Что это будет за турнир и почему его так бурно обсуждают, вы можете узнать по этой ссылке.

А как считаете вы? Стоит исключать эти клубы из нынешнего сезона ЛЧ?