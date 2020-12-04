Кто забил лучший гол 2020 года? Проход Сона через все поле в АПЛ или пятка Суареса

17 декабря на премии The Best FIFA 2020, помимо наград лучшему игроку и лучшему тренеру, вручат награду имени Ференца Пушкаша – автору самого красивого гола года.
Букмекеры уже назвали фаворитов на премию:
1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 1.85
2. Луис Суарес («Атлетико») – 4.00
3. Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз») – 6.00
4. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 10.00
5. Андре-Пьер Жиньяк («УАНЛ Тигрес») – 25.00
6. Златко Юнузович («Зальцбург») – 25.00
7. Джордан Флорес («Дандолк») – 25.00
8. Леонель Киньонес («Макара») – 25.00
9. Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити») – 25.00
10. Софи Ингл (женская команда «Челси») – 25.00
11. Ширли Крус (женская сборная Коста-Рики) – 25.00
В прошлом году обладателем премии стал Даниэль Жори («Будафок»). Эксперты оценивали его шансы в 10.00.
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