Кто забил лучший гол 2020 года? Проход Сона через все поле в АПЛ или пятка Суареса

17 декабря на премии The Best FIFA 2020, помимо наград лучшему игроку и лучшему тренеру, вручат награду имени Ференца Пушкаша – автору самого красивого гола года.



Букмекеры уже назвали фаворитов на премию:

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 1.85

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2. Луис Суарес («Атлетико») – 4.00

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3. Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз») – 6.00

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4. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 10.00

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5. Андре-Пьер Жиньяк («УАНЛ Тигрес») – 25.00

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6. Златко Юнузович («Зальцбург») – 25.00

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7. Джордан Флорес («Дандолк») – 25.00

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8. Леонель Киньонес («Макара») – 25.00

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9. Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити») – 25.00

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10. Софи Ингл (женская команда «Челси») – 25.00

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11. Ширли Крус (женская сборная Коста-Рики) – 25.00

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В прошлом году обладателем премии стал Даниэль Жори («Будафок»). Эксперты оценивали его шансы в 10.00.

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