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Кто забил лучший гол 2020 года? Проход Сона через все поле в АПЛ или пятка Суареса

17 декабря на премии The Best FIFA 2020, помимо наград лучшему игроку и лучшему тренеру, вручат награду имени Ференца Пушкаша – автору самого красивого гола года. 

Букмекеры уже назвали фаворитов на премию:

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 1.85

2. Луис Суарес («Атлетико») – 4.00

3. Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз») – 6.00

4. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») – 10.00

5. Андре-Пьер Жиньяк («УАНЛ Тигрес») – 25.00

6. Златко Юнузович («Зальцбург») – 25.00

7. Джордан Флорес («Дандолк») – 25.00

8. Леонель Киньонес («Макара») – 25.00

9. Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити») – 25.00

10. Софи Ингл (женская команда «Челси») – 25.00

11. Ширли Крус (женская сборная Коста-Рики) – 25.00

В прошлом году обладателем премии стал Даниэль Жори («Будафок»). Эксперты оценивали его шансы в 10.00.  

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52 ставки и 82% ROI – этот каппер занял только второе место в рейтинге ноября! А еще в топе ни одного эксперта с ТВ

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Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Константин Генич55.6% WR-3.41% ROI
1.61Тотал меньше 3
Севилья — Реал Мадрид| Ла Лига
Севилья — Реал Мадрид| Ла Лига
Известный футбольный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3) в матче Севилья — Реал Мадрид вот его доводы:

««Реал» в последнее время чудовищно плох, под Зиданом снова зашаталось тренерское кресло. Уже поговаривают, что его может сменить Рауль или Почеттино.

Если помните, то у «Реала» в прошлом сезоне не задалось в определенный момент, но все перевернула игра именно против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан». Зидан сыграл очень тактически гибко, грамотно, и тогда «Реал» выиграл 1:0 благодаря голу Карима Бензема, практически ничего не позволив создать «Севилье». Сейчас тоже момент икс для Зидана – впереди встреча с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Три матча подряд «Реал» не выигрывает, если мы берем чемпионат и Лигу чемпионов, так что сейчас уже не до красоты. У «Реала», как мы знаем, кадровые проблемы в обороне – отсутствие Серхио Рамоса достаточно серьезная проблема. Сейчас нужен результат.

Как мне кажется, «Реал» постарается сыграть максимально организованно, а «Севилья» после 0:4 от «Челси» тоже на рожон не полезет. Плюс у «Севильи» Буну после коронавируса, Вацлик получил травму, так что в последней игре с «Челси» вообще третий вратарь играл. Я думаю, что это будет плотная, тесная игра в середине поля, с большим количеством единоборств и желтых карточек, но большого количества голов я не жду. Мне кажется, что матч может завершиться вничью. Здесь основной акцент должен быть на обороне. Если Варан и Начо не будут привозить, то «Севилье» забить будет непросто. Но и самой «Севилье» после 0:4 забить будет тоже непросто, потому что Лопетеги наверняка какие-то севильские капканы поставит. Мой прогноз на матч «Севилья» — «Реал» — тотал меньше 3 за коэффициент 1,65.

Хотите верьте, не хотите – не верьте. Выбор за вами, я лишь советую из своих соображений. Всем здоровья – в нынешнее время это самое важное, независимо то того, как выступают российские или испанские клубы в еврокубках. Берегите себя – пейте побольше воды и принимайте витамины.

Смотрим футбол! «Севилья» — «Реал» — мой прогноз тотал меньше 3. Чао!»

Источник: РБ / «Севилья» — «Реал Мадрид»: прогноз и ставка Константина Генича
1
Повторить за 1.615
Барс100% WR1.95% ROI
1.68Победит Марсель
Ним — Марсель| Лига 1
Ним — Марсель| Лига 1
Снежный Барс ❗️❗️❗️
Решил я ещё поставить последнию ставку на сегодняшний день .
Возможно эта ставка весьма очевидна для многих игроков , но для меня футбол это не очевидный вид спорт , тут может случиться всякое .
Мои мысли на данный матч таковы:
1) Марсель сам по себе клуб очень перспективный , и из немногих кто может составить конкуренцию ПСЖ ( Глоры , сразу напишу это лично мое мнение)
2) Ним Олимпик на 16 месте в турнирной таблице , у них не защита а проходной двор , да и в нападении тоже самое , думаю даже гол не забьют Марселю .
3) Ещё можно будет поставить на Тотал меньше 2,5 , но это как вы сами захотите .
Надеюсь что пройдёт да и кэф впринципе нормальный ( не всегда же ставить на 2+ кэфы ) 😀
Всем фарта)))
14
Повторить за 1.909
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