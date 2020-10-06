Betting Insider

Путин одобрил предложение по увеличению отчислений букмекеров в пользу спортивных федераций

Антон Силуанов, глава Министерства финансов РФ, предложил увеличить отчисления букмекеров на поддержку спорта. Также он указал на данные о деятельности представителей индустрии за 2019 год:

  • Прибыль – 30 млрд рублей;
  • Из них на целевые отчисления было выделено 1,2 млрд;
  • Уплаченные налоги – 770 млн.

«Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, были бы дополнительные ресурсы», – заявил Силуанов на заседании совета по развитию культуры и спорта.

«С вашими предложениями полностью согласен. Оформите их соответствующим образом», – ответил Путин.

Напомним, что Федеральный закон 2017 года обязывает букмекеров каждый квартал выделять 5% прибыли на финансирование спорта.

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Путин наш ПРЕЗИДЕНТ!!
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В рамках очных противостояний, конечно же, нужно отмечать довольно-таки интересные моменты, потому что, когда играют сборные, то с трудом хочется как-то отталкиваться от личных встреч, поскольку они не всегда отображают действительность. Тут мы тоже так делать не будем, лучше посмотрим на крайнюю форму команд, потому что сейчас она действительно различная. Нужно понимать, к примеру, что Испания в родных стенах играет максимально сложно, команда просто громит своих оппонентов, а вот уровень сборной Швейцарии оставляет желать лучшего, потому что они сильно проседают по составу, сильно проседают по каким-то командным действиям и на выезде соперничать с таким величайшим оппонентом будет трудно.
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ВИТАЛИЙ44.2% WR-1.91% ROI
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Всем привет.
Очень много отрицательных коментов в сторону Беларуси, даже не знаю почему.
Да не буду отрицать , что матч для Беларусав очень и очень не простой но все же.
Тут нужно понимать :
- МАРХЕЛЬ это не тренер сборной , это человек который назначен на пост главного тренера для галочки.
- Ребята которые будут играть , они будут играть друг за друга, и бится за себя , и за того парня.
Да я не спорю , что матч может закончится для нашей сборной очень печально, ну я всё-таки надеюсь что ребята которые будут играть , они в первую очередь будут играть за идею , за свою идею.
И я думаю что они смогут доказать , что белорусов не стоит , недооценивать.
Я/МЫ 97%!!! ВСЕМ УДАЧИ.
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