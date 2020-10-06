Путин одобрил предложение по увеличению отчислений букмекеров в пользу спортивных федераций

Антон Силуанов, глава Министерства финансов РФ, предложил увеличить отчисления букмекеров на поддержку спорта. Также он указал на данные о деятельности представителей индустрии за 2019 год:

Прибыль – 30 млрд рублей;

Из них на целевые отчисления было выделено 1,2 млрд;

Уплаченные налоги – 770 млн.

«Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, были бы дополнительные ресурсы», – заявил Силуанов на заседании совета по развитию культуры и спорта.

«С вашими предложениями полностью согласен. Оформите их соответствующим образом», – ответил Путин.

Напомним, что Федеральный закон 2017 года обязывает букмекеров каждый квартал выделять 5% прибыли на финансирование спорта.

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