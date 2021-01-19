Навальный показал казино во дворце Путина за 100 млрд рублей. В России можно играть только в специальных зонах

Алексей Навальный сегодня выпустил очередное расследование на своем канале. В нем он рассказывает о дворце президента России Владимира Путина на черноморском побережье. В этом особняке есть много интересных комнат от аквадискотеки до склада грязи, но наше внимание особо привлекла одна из них.

«Внутри дворца есть казино. На эти слова сначала никто не обратил внимания, потому что невозможно себе было представить, что президент России в своем личном доме построил казино. Огромное личное казино действительно существует», – говорит Навальный в своем видео.

«В проекте было предусмотрено казино, – рассказывает – Но это казино не для приглашения людей с улицы, а просто для проведения времени», – рассказывает Сергей Колесников, бизнесмен, участвовавший в строительстве дома Путина.

«Два карточных стола и конечно же рулетка. Любопытно только на что они играют? На деньги им, скорее всего, не интересно. Возможно, на государственные компании. Другая комната – заполнена игровыми автоматами. Свой собственный черноморский Лас-Вегас!

Лас-Вегаса не может быть слишком много. Поэтому, кроме казино, во дворце построили зал с танцевальным ковриком и зал с игровыми автоматами. А в специальном закутке располагается помещение более секретное. То место, где Путин точно всех переигрывает. Но там нет карт военных действий, глобусов и огромных экранов. Это комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок, а за ним — стеллаж для демонстрации коллекции», – Навальный продолжает рассказывать об устройстве дворца Путина.



Напомним, что с 1 июля 2009-го года ведение игорного бизнеса запрещено на территории России, кроме специально отведенных зон:

«Красная поляна» (Сочи)

«Сибирская монета» (Алтайский край)

«Приморье» (Приморский край)

«Янтарная» (Калининградская область)

Владимир Путин в 2014-м году выступал против создания игорной зоны в Сочи, говоря, что это место имеет имидж семейного курорта, и создание игорной зоны в нем нецелесообразно:

«Криминал тянется к игорным зонам, но не только. Это своеобразная публика. Я не говорю, что они плохие или хорошие, они своеобразные».

