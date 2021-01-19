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Навальный показал казино во дворце Путина за 100 млрд рублей. В России можно играть только в специальных зонах

Алексей Навальный сегодня выпустил очередное расследование на своем канале. В нем он рассказывает о дворце президента России Владимира Путина  на черноморском побережье. В этом особняке есть много интересных комнат от аквадискотеки до склада грязи, но наше внимание особо привлекла одна из них.

«Внутри дворца есть казино. На эти слова сначала никто не обратил внимания, потому что невозможно себе было представить, что президент России в своем личном доме построил казино. Огромное личное казино действительно существует», – говорит Навальный в своем видео.

«В проекте было предусмотрено казино, – рассказывает  – Но это казино не для приглашения людей с улицы, а просто для проведения времени», – рассказывает Сергей Колесников, бизнесмен, участвовавший в строительстве дома Путина.

«Два карточных стола и конечно же рулетка. Любопытно только на что они играют? На деньги им, скорее всего, не интересно. Возможно, на государственные компании. Другая комната – заполнена игровыми автоматами. Свой собственный черноморский Лас-Вегас!

Лас-Вегаса не может быть слишком много. Поэтому, кроме казино, во дворце построили зал с танцевальным ковриком и зал с игровыми автоматами. А в специальном закутке располагается помещение более секретное. То место, где Путин точно всех переигрывает. Но там нет карт военных действий, глобусов и огромных экранов. Это комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок, а за ним — стеллаж для демонстрации коллекции», – Навальный продолжает рассказывать об устройстве дворца Путина

Напомним, что с 1 июля 2009-го года ведение игорного бизнеса запрещено на территории России, кроме специально отведенных зон:

  • «Красная поляна» (Сочи)
  • «Сибирская монета» (Алтайский край)
  • «Приморье» (Приморский край)
  • «Янтарная» (Калининградская область)

Владимир Путин в 2014-м году выступал против создания игорной зоны в Сочи, говоря, что это место имеет имидж семейного курорта, и создание игорной зоны в нем нецелесообразно:

 «Криминал тянется к игорным зонам, но не только. Это своеобразная публика. Я не говорю, что они плохие или хорошие, они своеобразные».

Комментарии
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Юрий Платошин
53.7% WR-2.37% ROI
Молодец!!! Я бы тоже так сделал!!! В 2025 буду балатироватся
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Навальный Рома
66.7% WR-0.23% ROI
На самом деле Навальный показал свой дворец, а сказал, что это дворец Путина!
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DM BET
33.3% WR-0.16% ROI
А зачем нам эта информация в новостях о спорте?
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—————————————————————————————————————— 👻 ———————————————————————————————————
100% WR0.87% ROI
DM BETА зачем нам эта информация в новостях о спорте? 
чтобы все знали, чем занимается Путин
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
А если бы вы были главой государства 20 лет, то не построили себе дворец? Я бы построил и не один например.
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link2020
33% WR-6.21% ROI
Ну показал и показал, что от этого изменится? Дворец снесут, или мы лучше жить станем?
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Николай Никонов5
48.2% WR-4.85% ROI
похер,сосут бабло 20 лет переживу,я советскую власть передил
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link2020
33% WR-6.21% ROI
SPbet
согласен, картинки эти вообще похожи на проект Фотошопа какой-то, а не на реальные фото.
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SPbet
47.3% WR-6.24% ROI
link2020согласен, картинки эти вообще похожи на проект Фотошопа какой-то, а не на реальные фото.
да дружище этому фейку уже лет восемь. Там бригадир прикололся над гастарбайтерами которые там работали и пошло поехало что это дворец Путина. На эту тему тогда в интернете столько приколов было. Просто адепты секты Олёши тогда ещё маленькие были вот им и решили заново эту дичь скормить.
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Юрий Иванов55
40% WR-1.47% ROI
когда закрыли игровую зону Азов Сити?!????
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Бавария в последние матчи (после ничейного противостояния с Вердером 1:1) напоминает машину, которая периодически испытывает неполадки.

Главной проблемой мюнхенцев является защита, пропуская практически в каждой игре - они стали зеркально напоминать о царящем хаосе в защите другого суперклуба - Барселоны.
Ворота Нойера давненько были "сухими".

Все клубы расположившиеся за Аусбургом (кроме последнего Шальке) неизменно забивали Баварии.

С другой стороны атака по прежнему представляет серьёзную мощь. Но многое зависит от Левандовски, который порой (несмотря на рекламу) выпадает как в ничейных матчах с Вердером или РБ Лейпцигом.

После сенсационного вылета из Кубка мюнхенцы должны собраться. Но ровно также они должны были собраться и на кубок после поражения Боруссии, когда вели в счёте 2:0.

Похоже кризис игровой концепции все громче говорит о себе - а соперники все лучше знают как вертикальными пасами проходить защиту или насыщать центр штрафной и опррную зону. Это такой-же рецепт успеха как и против Барселоны, к слову.

Самый вероятный вариант - это голы. Минимум их будет 3, и вплоть до 7. Тут парни могут удивить, при чем любые.
2
Повторить за 1.26
Руслан КАППЕР 58% WR-5.52% ROI
1.89Тотал больше 2.5
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К матчу за Суперкубок «Ювентус» и «Наполи» подходят в совершенно разном настроении — подопечные Андреа Пирло провели худший матч в сезоне, уступили «Интеру» со счетом 0:2 и вновь отстают от лидирующего «Милана» на десять очков, а команда Дженнаро Гаттузо, напротив, в прошлом туре Серии А была безупречна, разгромив «Фиорентину» — 6:0. Казалось бы, какие могут быть сомнения — одни на ходу, другие в по-прежнему в поиске, а значит, неаполитанцы вполне могут претендовать на незначительный статус фаворита. Так кажется.

Однако, несмотря на теннисное превосходство в матче с «фиалками», убийственную эффективность в атаке, не сказать, что «Наполи» в обороне действовал безупречно — «Фиорентина» не забивала из убойных позиций. И думается, что для Гаттузо в игре с туринцами в первую очередь самым важным будет не пропустить. Ведь «Ювентус», имеющий моменты, – это «Ювентус», как правило, их реализующий. Кстати, с «Интером» Роналду и компании голые ситуации практически не создавали. А значит, «Наполи» в первую очередь будет думать об обороне и лишь потом об атаке — матч трофейный, а это важнейшее обстоятельство для обоих тренеров. Кстати, в прошлом сезоне с большими командами неаполитанцы играли именно от обороны. И с той же «Барселоной» получалось хорошо. Потому сделаю ставку на небольшое количество голов.

Таким образом, мой прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» — тотал больше 2,5 гола.
0
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