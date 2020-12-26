Betting Insider

QIWI может стать единым центром учета ставок. Что это значит для игроков?

Что случилось?

Компания QIWI (российский платежный сервис) планирует выдвинуть предложение правительству РФ о том, чтобы создать на своей базе единый центр учета ставок букмекерских контор. Создание такого центра подразумевается в свежем законопроекте о системе регулирования букмекерского рынка. 

Что за законопроект?

Законопроект предполагает создание компании, которая будет выполнять мониторинг рынка азартных игр и перечислять отчисления в пользу спортивных федераций. 

При чем тут QIWI?

QIWI видит для себя возможность стать этим самым единым центром учета ставок. Пресс-служба сообщила, что технически компания готова к этому. Кроме того, QIWI является оператором одного из ЦУПИС уже несколько лет.

Что это значит для игроков?

Многие эксперты утверждают, что данный законопроект скажется на игроках негативно – скорее всего котировки станут ниже, а капперы будут платить часть целевых отчислений.

Источник фото: Twitter

Комментарии
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Неоднозначно отношусь к киви, поэтому не знаю как относиться к этому
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
А откуда инфа? QIWI вроде как никто и не собирается рассматривать, а вот "Мобильная карта", относящаяся к Первому ЦУПИС, как раз таки и станет той системой, на базе которой будет создан единый регулятор. По-моему, читал об этом на РБ, но могу ошибаться.
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Хм, интересный момент
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Daniel Ortegа
52% WR-4.43% ROI
киви- слишком "серая и мутная" система,чтобы обрабатывать такое количество клиентов и денежные потоки. Это будет катастрофа для игроков. Компания зарекомендовала себя полу-криминальной структурой и имеет множество скандалов.
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Источник: VseProSport
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