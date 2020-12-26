QIWI может стать единым центром учета ставок. Что это значит для игроков?

Что случилось?

Компания QIWI (российский платежный сервис) планирует выдвинуть предложение правительству РФ о том, чтобы создать на своей базе единый центр учета ставок букмекерских контор. Создание такого центра подразумевается в свежем законопроекте о системе регулирования букмекерского рынка.

Что за законопроект?

Законопроект предполагает создание компании, которая будет выполнять мониторинг рынка азартных игр и перечислять отчисления в пользу спортивных федераций.

При чем тут QIWI?

QIWI видит для себя возможность стать этим самым единым центром учета ставок. Пресс-служба сообщила, что технически компания готова к этому. Кроме того, QIWI является оператором одного из ЦУПИС уже несколько лет.

Что это значит для игроков?

Многие эксперты утверждают, что данный законопроект скажется на игроках негативно – скорее всего котировки станут ниже, а капперы будут платить часть целевых отчислений.

Источник фото: Twitter