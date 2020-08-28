Betting Insider

Что делать после проигрыша? Шесть мощных советов от RaidBet, которые помогут вам прийти в себя

Проигрывают всегда и все. Без исключений. Если вы встретите человека, который будет рассказывать, что никогда не проигрывает на ставках – смело заканчивайте с ним диалог. Если вы подписаны на блогера или на канал в Telegram, предлагающий вам позавидовать астрономической череде побед – смело отписывайтесь и кидайте в бан. Проигрывают все. 

Причем, в поражениях нет ничего плохого – важно лишь уметь их правильно воспринимать. Парни из обучающего проекта RaidBet поделились с нами собственной историей и пошаговой стратегией действий при проигрыше значительного процента от банка.

Кстати, у нас они ведут профиль с классной ставочной аналитикой – обязательно подпишитесь!

Готово? Тогда мы передаем им слово!

Что делать, когда ушел в минус?

Многие капперы не делают ставки сами, поэтому им часто сложно понять ваши эмоции и переживания. Мы не из них. В нашей команде всего 3 человека: руководитель, который занимается рекламой и всеми финансовыми вопросами, дизайнер и аналитик. 

Больше о психологии ставок:

4 причины, почему люди проигрывают деньги в ставках – с вами это случалось?

Пять классических ошибок при ставках на спорт – вы тоже их допускали

Можно ли заработать в букмекерской конторе, или вам не дадут вынести деньги? Причины блокировок счета

Я, каппер, которого подписчики каждый день видят на видео-прогнозах в нашем канале Telegram и на YouTube, проиграл неделю назад 4.000$. Да, даже четкое распределение банка и пошаговые ставки не спасают от ухода в минус. А проигранная сумма составила почти 75% от всего банка – внушительная его часть.

Распространенная ситуация и, более того, периодическая. На ставках зарабатывает тот, кто выигрывает чуть больше, чем проигрывает. Другой схемы еще не придумали. Свои кровные я отыграл спустя неделю, но и это было делом не из простых. Хотя и достаточно привычных.

Что делать после проигрыша (ухода в минус):

1) Отвлекитесь! Очень сложно не думать о допущенной ошибке или тотальном невезении, но пока вы не абстрагируетесь от проблемы, решить ее не получится. Эмоции в ставках лишние, помните?

2) Проанализируйте допущенные ошибки. После того, как вы остыли и здраво можете оценить ситуацию (надеюсь, вам это подвластно), важно выделить в чем вы ошиблись. Главное – не повторять этих проступков вновь.

3) Выработайте стратегию. Нужно точно определить какую сумму вам нужно вернуть, каким образом и что для этого нужно сделать. Не старайтесь отыграть всю сумму сразу, не гонитесь за вероятным профитом. Для начала верните то, что изначально было ваше.

4) Распределите банк. Да, его нужно было распределять еще до того, как вы ушли в минус. Но даже после неудачи это правило никуда не пропадает.

5) Ставьте только на то, в чем уверены. Отыгрыш – не та ситуация, когда уместны риски, экспериментальные ставки с невероятными кэфами на удачу. Сделайте лучше 1 ставку в день, но уверенную. Маленькими шагами путь пройти легче.

6) Вовремя останавливайтесь. После возврата проигранных денег делайте перерыв, выводите деньги. Не думайте, что на волне успеха сразу получится выйти в плюс. После психологического давления, а кризисная ситуация именно такая, нужно перевести дух.


Что делать, если отыграть не получилось? Я снова ушел в минус

Ставить можно только ту сумму, с которой на подсознательном уровне вы готовы расстаться, проигрыш которой значительно не повлияет на ваше финансовое положение. 

Ставки – такое же развлечение, как парк аттракционов, поход в кино или даже бар. За все это вам приходиться платить: за билеты, попкорн или выпивку. Представьте, что в ставках вам тоже нужно платить – за эмоции, которые вы переживаете во время беттинга.

Если вы руководствуетесь этим принципом, то никаких проблем быть не должно. А горечь от временной неудачи легко перекрыть прогулкой на свежем воздухе, встречей с друзьями или просмотром интересного фильма.

Выработайте для себя собственные правила, используйте опыт других и всегда думайте головой. Желаем всем удачи и поменьше кризисных ситуаций.

Выигрывает не тот, кто не проигрывает, а тот, кто играет с головой.

RaidBet – обучение ставкам на собственном опыте на YouTube или в телеграме!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Всегда рады помочь!🙏🏻
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий RaidBet 
Ну что, давайте выбираться из минуса) вам это тоже нужно) продемонстрируйте всем)))
ПожаловатьсяОтветить
Хорошие советы и правильная мысль о том, что в минусе нет ничего страшного. Лучше остановиться, чем слить все
ПожаловатьсяОтветить
Даже каперы ошибаются
ПожаловатьсяОтветить
Стопудово согласен!!!
ПожаловатьсяОтветить
Мне кажется тут Месси растерялся это всё таки МЕССИ он был легендой Барселоны с 2011 года. Он получал золотой мяч с барсой много раз мне кажется если бы пришел в Барселону Хави Месси бы остался в Барсе просто он не может каждый раз тащить барсу один тогда состав был другой там и был Неймар который хорошо помогал Месси есть и тот же Гризман но Гризман не всегда открывался Месси тогда даже состав был лучше чем сейчас у него много предложений от топовых команд он сможет перейти и в сити где у них с Гварделолой очень хорошие отношения были бы. Было бы хорошо если Гвардиола стал тренером барсы даже мне немного кажется что Месси и Новый тренер барсы не нравится Рональд Куман. Так что думаю что Месси сможет перейти в Манчестер сити
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Константин Генич55.8% WR-2.47% ROI
1.8Победа Спартак и тотал меньше 4.5 - Да
Спартак — Арсенал Тула|РПЛ
Спартак — Арсенал Тула|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) и П1 и ТМ (3,5) в матче «Спартак» — «Арсенал». Вот его доводы:

«Арсенал» понес большую потерю. Ведущий нападающий, лучший бомбардир Евгений Луценко выбыл из-за травмы. К сожалению, из-за этого он пропустит сбор национальной команды.

Это тур перед большой паузой. А пока «Спартак» на ходу, чувствует себя достаточно уверенно в эмоциональном смысле и в физическом. «Спартак» неплохо бежит. У «Спартака» есть шанс выйти на первое место в турнирной таблице, если он обыграет Тулу. А учитывая, как играет «Арсенал» сейчас при Сергее Подпалом, ресурсов у команды немного, чтобы на «Открытие-Арене» одержать победу, как это было в прошлом сезоне.

Если «Спартак» аккуратно и правильно подойдет к этой игре, не будет себе привозить в обороне, то атака «Спартака» свое дело должна будет сделать. Вряд ли будет очень результативный матч. Тула наверняка сыграет от обороны.

Источник: РБ
8
Георгий Черданцев48.6% WR-3.51% ROI
1.87Зенит тотал больше 1.5
Локомотив — Зенит|РПЛ
Локомотив — Зенит|РПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить Зенит забьет в обоих таймах в матче «Локомотив» — «Зенит». Вот его доводы:

У «Локо» большие проблемы с составом: минус Баринов, минус Миранчук.

«Зенит» после поражения от «Динамо» будет предельно мотивирован. То же самое можно сказать и про «Локомотив». Но учитывая атмосферу вокруг клуба и очередное письмо фанатов с требованием отставки всех и вся, вряд ли это способствует сплачиванию команды.

«Ахмат» забил «Локомотиву» три. Дзюба давно не забивал, не забил в свой день рождения, был заменен по ходу встречи. Артем будет предельно мотивирован, чтобы приехать в сборную с забитым голом как минимум. В хорошей форме Малком. Поэтому надо ловить голы «Зенита».

Источник: РБ
0
Повторить за 1.9
Предыдущий
Следующий