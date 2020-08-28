Что делать после проигрыша? Шесть мощных советов от RaidBet, которые помогут вам прийти в себя

Проигрывают всегда и все. Без исключений. Если вы встретите человека, который будет рассказывать, что никогда не проигрывает на ставках – смело заканчивайте с ним диалог. Если вы подписаны на блогера или на канал в Telegram, предлагающий вам позавидовать астрономической череде побед – смело отписывайтесь и кидайте в бан. Проигрывают все.



Причем, в поражениях нет ничего плохого – важно лишь уметь их правильно воспринимать. Парни из обучающего проекта RaidBet поделились с нами собственной историей и пошаговой стратегией действий при проигрыше значительного процента от банка.

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Что делать, когда ушел в минус?

Многие капперы не делают ставки сами, поэтому им часто сложно понять ваши эмоции и переживания. Мы не из них. В нашей команде всего 3 человека: руководитель, который занимается рекламой и всеми финансовыми вопросами, дизайнер и аналитик.

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Я, каппер, которого подписчики каждый день видят на видео-прогнозах в нашем канале Telegram и на YouTube, проиграл неделю назад 4.000$. Да, даже четкое распределение банка и пошаговые ставки не спасают от ухода в минус. А проигранная сумма составила почти 75% от всего банка – внушительная его часть.

Распространенная ситуация и, более того, периодическая. На ставках зарабатывает тот, кто выигрывает чуть больше, чем проигрывает. Другой схемы еще не придумали. Свои кровные я отыграл спустя неделю, но и это было делом не из простых. Хотя и достаточно привычных.

Что делать после проигрыша (ухода в минус):

1) Отвлекитесь! Очень сложно не думать о допущенной ошибке или тотальном невезении, но пока вы не абстрагируетесь от проблемы, решить ее не получится. Эмоции в ставках лишние, помните?

2) Проанализируйте допущенные ошибки. После того, как вы остыли и здраво можете оценить ситуацию (надеюсь, вам это подвластно), важно выделить в чем вы ошиблись. Главное – не повторять этих проступков вновь.

3) Выработайте стратегию. Нужно точно определить какую сумму вам нужно вернуть, каким образом и что для этого нужно сделать. Не старайтесь отыграть всю сумму сразу, не гонитесь за вероятным профитом. Для начала верните то, что изначально было ваше.

4) Распределите банк. Да, его нужно было распределять еще до того, как вы ушли в минус. Но даже после неудачи это правило никуда не пропадает.

5) Ставьте только на то, в чем уверены. Отыгрыш – не та ситуация, когда уместны риски, экспериментальные ставки с невероятными кэфами на удачу. Сделайте лучше 1 ставку в день, но уверенную. Маленькими шагами путь пройти легче.

6) Вовремя останавливайтесь. После возврата проигранных денег делайте перерыв, выводите деньги. Не думайте, что на волне успеха сразу получится выйти в плюс. После психологического давления, а кризисная ситуация именно такая, нужно перевести дух.





Что делать, если отыграть не получилось? Я снова ушел в минус

Ставить можно только ту сумму, с которой на подсознательном уровне вы готовы расстаться, проигрыш которой значительно не повлияет на ваше финансовое положение.

Ставки – такое же развлечение, как парк аттракционов, поход в кино или даже бар. За все это вам приходиться платить: за билеты, попкорн или выпивку. Представьте, что в ставках вам тоже нужно платить – за эмоции, которые вы переживаете во время беттинга.

Если вы руководствуетесь этим принципом, то никаких проблем быть не должно. А горечь от временной неудачи легко перекрыть прогулкой на свежем воздухе, встречей с друзьями или просмотром интересного фильма.

Выработайте для себя собственные правила, используйте опыт других и всегда думайте головой. Желаем всем удачи и поменьше кризисных ситуаций.

Выигрывает не тот, кто не проигрывает, а тот, кто играет с головой.

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