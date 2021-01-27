Рамос снова сыграет с Роналду в одной команде? Вероятность перехода в «Юве» – 11%, фаворит букмекеров – другой клуб

«Реал» не может договориться о продлении контракта с Серхио Рамосом. Клуб не может предложить улучшенные условия для защитника из-за кризиса. Ситуацию для руководства еще осложняет то, что футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

В ноябре 2020 года, журналист Кристобаль Сориа сообщал о том, что вероятность ухода Рамоса из «Реала» – 80%. А по информации Onda Cero, французы предложили трехлетний контракт футболисту на 15 млн евро в год.

Букмекеры дают кэф 3.75 (вероятность с учетом маржи – 26.67%) на его переход в команду Почеттино.

Куда еще может перейти Рамос?

«Ювентус» – 9.00 ( 11.11% )

( ) «Манчестер Сити» – 12.00 ( 8.33% )

( ) «Тоттенхэм» – 13.00 ( 7.69% )

( ) «Челси» – 13.00 ( 7.69% )

( ) «Манчестер Юнайтед» – 15.00 ( 6.67% )

( ) «Барселона» – 21.00 (4.76%)

Transfermarkt оценивает 34-х летнего футболиста в 14 млн евро. В этом сезоне Ла Лиги он провел 14 матчей и забил 2 гола. Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

Уйдет ли Серхио Рамос из клуба? Пишите прогноз в комментариях

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