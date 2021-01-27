Betting Insider

Рамос снова сыграет с Роналду в одной команде? Вероятность перехода в «Юве» – 11%, фаворит букмекеров – другой клуб

«Реал» не может договориться о продлении контракта с Серхио Рамосом. Клуб не может предложить улучшенные условия для защитника из-за кризиса. Ситуацию для руководства еще осложняет то, что футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

В ноябре 2020 года, журналист Кристобаль Сориа сообщал о том, что вероятность ухода Рамоса из «Реала» – 80%. А по информации Onda Cero, французы предложили трехлетний контракт футболисту на 15 млн евро в год.

Букмекеры дают кэф 3.75 (вероятность с учетом маржи – 26.67%) на его переход в команду Почеттино.

Куда еще может перейти Рамос?

  • «Ювентус» – 9.00 (11.11%)
  • «Манчестер Сити» – 12.00 (8.33%)
  • «Тоттенхэм» – 13.00 (7.69%)
  • «Челси» – 13.00 (7.69%)
  • «Манчестер Юнайтед» – 15.00 (6.67%)
  • «Барселона» – 21.00 (4.76%)

Transfermarkt оценивает 34-х летнего футболиста в 14 млн евро. В этом сезоне Ла Лиги он провел 14 матчей и забил 2 гола. Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. 

Уйдет ли Серхио Рамос из клуба? Пишите прогноз в комментариях

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Комментарии
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Max S
61.2% WR8.94% ROI
Пусть ПСЖ забирает Месси и Рамоса, а потом купит Криша. Вот на такое я бы взглянул
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⚽️ Татьяна 😈
54.7% WR5.48% ROI
No No No 😂
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Сeргей Рябкин
55.6% WR1.38% ROI
⚽️ Татьяна 😈No No No 😂
Почему, болеешь за Реал, хочешь, чтобы остался?
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Юрий Иванов55
56.7% WR-4.58% ROI
место Ему только в одной команде Ахмат (Грозный)там его то и не хватает !!!!!🤔👍
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Канарейка
46.3% WR-5.08% ROI
Останется в Реале
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Евгений Аитов
48.3% WR-4.58% ROI
пускай переходит в Юве
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⚽️ Татьяна 😈
54.7% WR5.48% ROI
Сeргей РябкинПочему, болеешь за Реал, хочешь, чтобы остался?
Думаю что это будет лучше чем он уйдёт в юве, тогда уж лучше в псж 🤪
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💥Match Analytic💥
50.7% WR-7.35% ROI
Думаю что Рамос останется в "Реал Мадрид" и согласится на снижение зарплаты.
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Сeргей Рябкин
55.6% WR1.38% ROI
Юрий Иванов55место Ему только в одной команде Ахмат (Грозный)там его то и не хватает !!!!!🤔👍
Из-за бороды?
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Сeргей Рябкин
55.6% WR1.38% ROI
КанарейкаОстанется в Реале
Думаешь, все-таки предложат норм условия по контракту?
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