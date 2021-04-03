Рэмзи покинет «Ювентус»? Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за валлийца

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На данный момент валлиец не оправдал ожидания туринского клуба, поэтому «Ювентус» может расстаться с ним уже в ближайшее трансферное окно. Примечательно, что игрок может быть включен в сделку по трансферу Мойзе Кина из «Эвертона», которого арендовал «ПСЖ». Сообщается, что также «Вест Хэм» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке.

Букмекеры открыли линию на следующий клуб Рэмзи. Топ-7 фаворитов выглядит следующим образом:

«Вест Хэм» – 3.50 (вероятность – 29 %);

(вероятность – %); «Ливерпуль» – 7.00 ( 14 %);

( %); «Арсенал» – 8.00 ( 13 %);

( %); «Тоттенхэм» – 9.00 ( 11 %);

( %); «Эвертон» – 9.00 ( 11 %);

( %); «Лестер» – 11.00 ( 9 %);

( %); « Ман Юнайтед» – 12.00 (8%).

Напомним, что Аарон Рэмзи перешел из «Арсенала» в туринский клуб в 2019 году. Его зарплата составляет 400 000 фунтов в неделю.

А как считаете вы? Отрабатывает ли Рэмзи свой контракт?