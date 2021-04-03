Betting Insider

Рэмзи покинет «Ювентус»? Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за валлийца

автор Юрий Еремичев

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На данный момент валлиец не оправдал ожидания туринского клуба, поэтому «Ювентус» может расстаться с ним уже в ближайшее трансферное окно. Примечательно, что игрок может быть включен в сделку по трансферу Мойзе Кина из «Эвертона», которого арендовал «ПСЖ». Сообщается, что также «Вест Хэм» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке.

Букмекеры открыли линию на следующий клуб Рэмзи. Топ-7 фаворитов выглядит следующим образом:

  • «Вест Хэм» – 3.50 (вероятность – 29%);
  • «Ливерпуль» – 7.00 (14%);
  • «Арсенал» – 8.00 (13%);
  • «Тоттенхэм» – 9.00 (11%);
  • «Эвертон» – 9.00 (11%);
  • «Лестер» – 11.00 (9%);
  • « Ман Юнайтед» – 12.00 (8%).

Напомним, что Аарон Рэмзи перешел из «Арсенала» в туринский клуб в 2019 году. Его зарплата составляет 400 000 фунтов в неделю.

А как считаете вы? Отрабатывает ли Рэмзи свой контракт?

Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.29% ROI
Мне кажется там пол команды не отрабатывают контракты))) сколько платят - играть должны на порядок лучше!!!
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StavkaIgra
58.4% WR-4.29% ROI
Нынешний Ювентус, да,вообще плох и не свойственен для своего статуса) То сливают дома Беневенто, то еле-еле уходят от поражения с Торино и плюс до этого вылет из ЛЧ далеко не от самого сильного соперника) Что тут сказать...
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