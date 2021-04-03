Рэмзи покинет «Ювентус»? Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за валлийца
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На данный момент валлиец не оправдал ожидания туринского клуба, поэтому «Ювентус» может расстаться с ним уже в ближайшее трансферное окно. Примечательно, что игрок может быть включен в сделку по трансферу Мойзе Кина из «Эвертона», которого арендовал «ПСЖ». Сообщается, что также «Вест Хэм» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке.
Букмекеры открыли линию на следующий клуб Рэмзи. Топ-7 фаворитов выглядит следующим образом:
- «Вест Хэм» – 3.50 (вероятность – 29%);
- «Ливерпуль» – 7.00 (14%);
- «Арсенал» – 8.00 (13%);
- «Тоттенхэм» – 9.00 (11%);
- «Эвертон» – 9.00 (11%);
- «Лестер» – 11.00 (9%);
- « Ман Юнайтед» – 12.00 (8%).
Напомним, что Аарон Рэмзи перешел из «Арсенала» в туринский клуб в 2019 году. Его зарплата составляет 400 000 фунтов в неделю.