Распродажа топ-футболистов АПЛ. Мане – в «Реал», Обамеянг – в «Барсу»?

Трансферный дайджест с коэффициентами.

Руководство АПЛ и Ассоциация профессиональных игроков обсудили вопрос о снижении зарплат футболистов на 30%, но им так и не удалось договориться. Тогда некоторые клубы начали самостоятельно просить игроков пойти на понижение зарплаты. «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Арсенал», «Борнмут» и «Брайтон» договорились о небольшом понижении или отсрочке, но большинство футболистов в АПЛ все еще не соглашаются получать меньше.

Многим клубам придется разгрузить свою платежную ведомость и продать звезд, чтобы выжить. А тем, кто захочет изменить состав, возможно, предстоит освоить новый тренд футбольных трансферов, который прогнозируют эксперты – обмены. Букмекеры уже подготовили линии на все возможные переходы следующего ТО.

Кризис заставит «Тоттенхэм» продавать футболистов

После пересчета трансферной стоимости один из самых желанных форвардов современности Кейн подешевел со 150 до 120 млн евро. Букмекеры оценили кэфами, кто готов потратить такую сумму:

«МЮ» – 2.5 ;

; «Реал» – 7.4 ;

; «Барселона» – 13 ;

; «Ман Сити» – 15 ;

; «Бавария» – 17 ;

; «Ливерпуль» – 26 ;

; «Ювентус» – 34.

30 июня заканчивается контракт у центрального защитника Яна Вертонгена. Бельгийцу уже 32 года, и его уценили до 14,5 млн. «Шпоры» не заинтересованы в продлении контракта, а поэтому в ближайшее время попытаются заработать на его продаже.

Кэфы на следующий клуб Вертонгена:

«Наполи», «Рома» – 6.5 ;

; «Милан» – 8.5 ;

; «Интер» – 10 ;

; «МЮ» – 11 ;

; «Аякс» – 20 ;

; «Ньюкасл» – 23 ;

; Китайский клуб – 41.

«РБ Лейпциг» – фабрика талантов для АПЛ

Английские клубы – фавориты в борьбе за 21-летнего центрдефа Упамекано. Но и без них список претендентов на молодую звезду выглядит солидно:

«Арсенал» – 3.5 ;

; «МЮ», «Бавария» – 6 ;

; «Ман Сити» – 7 ;

; «Ливерпуль» – 11 ;

; «Реал» – 13 ;

; «Челси» – 15 ;

; «Барселона» – 17 ;

; «Тоттенхэм» – 34.

Продолжается охота и на 24-летнего форварда Тимо Вернера, который в этом сезоне Бундеслиги забил 21 гол в 25 матчах. Повлияет ли личное приглашение от Клоппа, или кто-то просто предложит больше? Коэффициенты:

«Ливерпуль» – 1.42 ;

; «МЮ», «Барса» – 7 ;

; «Бавария» – 9.5 ;

; «Челси» – 12 ;

; «Тоттенхэм» – 14 ;

; «Боруссия» Д – 15 ;

; «Арсенал» – 18 ;

; «Сити», «Реал», «ПСЖ» – 23;

«Ливерпуль» постарается сохранить Мане, «Арсенал» – Обамеянга

Цена на форварда «Арсенала» Обамеянга упала с 70 до 56 млн евро, но габонский футболист остается самым дорогим в составе. Клуб Обамеянга на 2 сентября 2020 года:

«Арсенал» – 1.40 ;

; «Реал» – 4 ;

; «МЮ» – 5 ;

; «Ливерпуль» – 15.

Мане и Салах входят в список самых дорогих футболистов мира (по 120 млн евро каждый). Клопп не отпустит одного из лидеров атаки за меньшую сумму, а поэтому из претендентов на Мане фигурируют только клубы с широкими кошельками:

«Реал» – 3.74 ;

; «ПСЖ» – 6 ;

; «Барса» – 10.

«Челси» может попрощаться с Виллианом и подписать Мертенса

Роман Абрамович в последнее время не разбрасывается деньгами, а поэтому «Челси» не очень активно ведет себя на трансферном рынке. Сумасшедших покупок лондонский клуб не планирует, а приобретения если и будут, то лишь в случае продажи кого-то их своих игроков.

Букмекеры дали коэффициенты на уход бразильского вингера Виллиана:

«Тоттенхэм» – 4.5 ;

; «Арсенал» – 6 ;

; «Ювентус», «МЮ» – 8 ;

; «Барселона» – 13 ;

; «Милан», «Боруссия» Д – 17 ;

; «Реал» – 21.

Трансферная цена на Виллиана просела до 22,5 млн евро, но даже этих денег может хватить на Мертенса из «Наполи» (20 млн). Более того, лондонский клуб – фаворит в борьбе за бельгийца:

«Челси» – 3.24 ;

; «Монако» – 4 ;

; «Интер» – 6 ;

; «ПСВ», «Ньюкасл» – 10 ;

; «МЮ», «Ювентус» – 13 ;

; «ПСЖ», «Арсенал», «Атлетико», «Тоттенхэм» – 17.

Какой трансфер ждете больше всего? Пишите в комментариях

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