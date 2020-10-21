«Лига Ставок» – на первом месте в национальном рейтинге российских букмекеров, Mostbet – последний

Авторитетная аналитическая группа «РБК Исследования рынков» обнародовала новый национальный рейтинг российских букмекерских контор. В него вошли только легальные БК, оперирующие по лицензии ФНС. В списке из 20 компаний десять являются членами СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК):



Также нужно отметить серьезный прогресс «Олимпа». В прошлой волне рейтинга данная компания находилась на 12-й строчке.

«Все БК – члены нашей СРО являются полностью надежными букмекерами, каждый из них уже завоевал определенную долю рынка и имеет собственные многочисленные и лояльные базы отечественных игроков из числа любителей ставок на спорт», – подчеркнула президент СРО БК Дарина Денисова.

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