Betting Insider

«Лига Ставок» – на первом месте в национальном рейтинге российских букмекеров, Mostbet – последний

Авторитетная аналитическая группа «РБК Исследования рынков» обнародовала новый национальный рейтинг российских букмекерских контор. В него вошли только легальные БК, оперирующие по лицензии ФНС. В списке из 20 компаний десять являются членами СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК):

  1. «Лига Ставок»
  2. «Фонбет»
  3. Winline
  4. BetCity
  5. «1XСтавка»
  6. «Балтбет»
  7. «Олимп»
  8. Parimatch
  9. Tennisi
  10. «Марафон Бет»
  11. Bet Boom
  12. bwin
  13. Leon
  14. Zenit
  15. «Вулкан Бет»
  16. GGBET
  17. «Мелбет»
  18. BETTERY
  19. 888.ru
  20. Mostbet

Также нужно отметить серьезный прогресс «Олимпа». В прошлой волне рейтинга данная компания находилась на 12-й строчке.

«Все БК – члены нашей СРО являются полностью надежными букмекерами, каждый из них уже завоевал определенную долю рынка и имеет собственные многочисленные и лояльные базы отечественных игроков из числа любителей ставок на спорт», – подчеркнула президент СРО БК Дарина Денисова.

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Kирилл Дементьев45.8% WR-1.27% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Хоффенхайм - Црвена Звезда. Вот его доводы:

«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».

Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.

Источник: РБ
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Повторить за 1.71
Роман Нагучев50% WR-1.07% ROI
2.1Победит ПСВ
ПСВ — Гранада|Лига Европы УЕФА
ПСВ — Гранада|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить на П1 в матче ПСВ - Гранада. Вот его доводы:

Очень странно, что на чистую победу «ПСВ» дают такой высокий коэффициент, потому что ничего другого в голову не приходит. Великолепную форму набрал Марио Гетце. Он сильно похудел. Ему потребовалось всего девять минут, чтобы забить дебютный мяч за новый клуб.

Можно предположить, что в игре против «Гранады», которая в гостях выглядит не так убедительно, как дома, у «ПСВ» будет гораздо меньше проблем. С большей вероятностью, хозяева выиграют.

Скорее всего, в такой ситуации стоит совершенно спокойно поставить либо на победу «ПСВ». Также можно рассмотреть вариант Ф1 (-1). «Гранаде» потребовалось удаление футболиста «Севильи», чтобы обыграть андалусийцев. В целом, «Севилья» все равно смотрелась лучше, даже в гостевой встрече.

«Гранада» в этом сезоне редко побеждает. В начале чемпионата у нее даже было сверхкрупное поражение от «Атлетико» (1:6), а у «ПСВ» в новом сезоне все более-менее хорошо.

Источник: РБ
0
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