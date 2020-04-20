Антикризисный «Реал» готовит трансферы: Мбаппе, Кейн или Погба? На кого хватит королевскому клубу

😢 Но кажется, придется попрощаться с капитаном.

После пандемии COVID-19 футбол будет другим. Клубы подсчитывают свои финансовые потери из-за приостановки сезона и договариваются с футболистами о сокращении зарплат. Transfermarkt уже отреагировал и принял уникальные меры, снизив трансферную стоимость игроков на 20% (10% – для игроков не старше 1998 года рождения).

«Фондовые рынки рухнули, клубы боятся обанкротиться. Трансферные планы для многих стали второстепенным вопросом. В ближайшее время цены на футболистов расти не будут», – прокомментировал основатель Transfermarkt Матиас Зайдель.

«Барса» страдает больше остальных: раскол в совете директоров, игрокам урезали зарплаты на 70%, а вскоре клуб начнет продавать лидеров, чтобы выжить.

8 апреля «Реал» тоже сократил зарплаты, но лишь на 10% – в случае доигрывания сезона, на 20% – в случае досрочного завершения. Финансовые потери понесут игроки футбольного и баскетбольного подразделений клуба, но персонал будет получать привычные зарплаты. Почему так происходит, и как «Реал» воспользуется своей готовностью к кризису?

5 футболистов, на которых «Реал» не рассчитывает в новом сезоне

Трансферного рынка суммарная стоимость состава «Мадрида» упала с 1,07 млрд до 885,5 млн евро. Все равно «Реал» обогнал «Барсу» (852,6 млн), войдя в мировой топ-3 самых дорогих. И они могут заработать еще одно очко в этом противостоянии, подзаработав в следующее ТО на продаже некоторых игроков:

Хамес – 32 млн евро (40 млн – старая цена);

евро (40 млн – старая цена); Бэйл – 32 млн (40);

(40); Мариано Диас – 13 млн (16);

(16); Браим Диас – 13,5 млн (15);

(15); Васкес – 16 млн (20).

Только за Бэйла и Хамеса можно дают 64 млн евро, но «Реал» рассчитывает выручить на их продаже все 100 млн.

Коэффициенты на следующий клуб Родригеса:

«МЮ» – 4 ;

; «Вулверхэмптон» – 5 ;

; «Челси» – 7 ;

; «Арсенал» – 7 ;

; «Тоттенхэм» – 8.5 ;

; Клуб из MLS – 11.

Центральный нападающий – главная цель «Реала» на межсезонье

32-летний Бензема остается основным форвардом клуба, но француз намекнул, что хочет завершить карьеру в родном «Лионе». Все идет к тому, что он уйдет ближайшим летом, а с учетом того, что «Реал» не рассчитывает на Мариано Диаса, в клубе останется один центральный форвард – Лука Йович.

Мадридский клуб уже начал искать замену:

Мбаппе – 3.54 (180 млн евро);

(180 млн евро); Холланд – 3.74 (72 млн);

(72 млн); Мартинез – 4.5 (64 млн);

(64 млн); Обамеянг – 4.98 (56 млн);

(56 млн); Кейн – 7.4 (120 млн);

(120 млн); Жезус – 9.9 (56 млн).

Азар не сумел заменить Роналду. В «Реале» будет новый топ слева

После ухода Криштиану у «Реала» проблемы на левом фланге. Прошлым летом клуб заплатил «Челси» 100 млн евро за Азара, но бельгиец так и не сумел заменить легенду – в сезоне-2019/20 забил лишь 1 гол, и больше травмировался, чем играл. Его новая трансферная стоимость – 80 млн евро. И это не только из-за кризиса.





Пока не обсуждается его продажа, но это точно произойдет, если клуб сможет подписать кого-то из топовых левых вингеров. Вот линия на главных претендентов:

Стерлинг – 7.9 (128 млн евро);

(128 млн евро); Неймар – 8 (128 млн);

(128 млн); Сане – 8.5 (80 млн).

Зидану нужен Погба, а увести Фекира у «Арсенала» будет непросто

«МЮ» запланировал серьезное обновление состава, чтобы купить нескольких сильных футболистов, нужно кого-то продать. Погба не против сменить обстановку, «Манчестер» рассчитывает на этом заработать, а «Реал» – главный претендент на француза. Букмекеры оценили вероятность трансфера кэфом 2.75.

Атакующий полузащитник «Бетиса» Фекир – еще одна цель «Реала». Вероятность переезда в столицу Испании оценивается в 6.00. Француза уценили до 32 млн евро, но главным претендентом на него остается «Арсенал» (2.00), который готов заплатить «Бетису» 45 млн.

А под силу ли «Реалу» потянуть стоимость Санчо?

Джейдон Санчо провел феерический сезон за дортмундскую «Боруссию» – в 25 матчах забил 17 голов и сделал 19 ассистов. Всего за 2 года его стоимость выросла с 8 до 117 млн евро (в 15 раз!).

«Реалу» нужен и правый вингер, ведь Гарет Бэйл и Лукас Васкес близки к уходу, и на этой позиции останется лишь Родриго. Но для «Мадрида» 117 млн евро может оказаться неподъемной суммой, поэтому вероятность перехода невысока – 13.0.

Кто заменит Рамоса





Капитану «Реала» Серхио Рамосу уже 34 года. Его стоимость просела до 14,5 млн евро. Близок тот момент расставания. Кто заменит капитана?

18 апреля защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано (45 млн евро) назвал Рамоса своим кумиром. Что это может значить? Может футболист уже ведет переговоры c «Реалом»? Вероятность перехода – 13.00.

Автор: Владислав Авраменко



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