«Реал» второй год подряд выиграет Ла Лигу? Рассказываем, как поменялись кэфы на победителя турнира
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Мадридский «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» всего на одно очко. «Барса», несмотря на недавнее поражение в класико (1:2), тоже сохраняет хорошие шансы на чемпионство. Каталонский клуб отстает от первого места на два пункта.
Еще в феврале «Атлетико» опережал своих ближайших преследователей на 12 очков (по потерянным). Вот как выглядели кэфы на победителя чемпионата в середине февраля:
- «Атлетико» – 1.33 (вероятность с учетом маржи – 75%);
- «Барселона» – 5.50 (18%);
- «Реал» – 6.50 (15%);
- «Севилья» – 41.00 (2%).
Сейчас же отрыв составляет всего одно очко. До конца чемпионата осталось 8 туров, а борьба в самом разгаре.
Кого букмекеры считают фаворитом?
Букмекерская компания Betboom открыла линию на победителя чемпионата Испании. Несмотря на то, что лидером все еще является «Атлетико», букмекеры верят в их победу меньше, чем в успех «Реала» или «Барсы». На победу этих двух клубов дают коэффициент 2.50. Вот как выглядит вся линия:
Как мы видим, вероятность победы «Барсы» с февраля выросла более чем в два раза. В случае с «Реалом», вероятность повысилась в два с половиной раза. Ну а показатель «Атлетико», наоборот, упал в два с половиной раза.