«Реал» второй год подряд выиграет Ла Лигу? Рассказываем, как поменялись кэфы на победителя турнира

Мадридский «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» всего на одно очко. «Барса», несмотря на недавнее поражение в класико (1:2), тоже сохраняет хорошие шансы на чемпионство. Каталонский клуб отстает от первого места на два пункта.

Еще в феврале «Атлетико» опережал своих ближайших преследователей на 12 очков (по потерянным). Вот как выглядели кэфы на победителя чемпионата в середине февраля:

Сейчас же отрыв составляет всего одно очко. До конца чемпионата осталось 8 туров, а борьба в самом разгаре.

Кого букмекеры считают фаворитом?

Букмекерская компания Betboom открыла линию на победителя чемпионата Испании. Несмотря на то, что лидером все еще является «Атлетико», букмекеры верят в их победу меньше, чем в успех «Реала» или «Барсы». На победу этих двух клубов дают коэффициент 2.50. Вот как выглядит вся линия:

«Реал» и «Барса» – 2.50 (40%); «Атлетико» – 3.50 (29%); «Севилья» – 100 (1%).

Как мы видим, вероятность победы «Барсы» с февраля выросла более чем в два раза. В случае с «Реалом», вероятность повысилась в два с половиной раза. Ну а показатель «Атлетико», наоборот, упал в два с половиной раза.

А кого вы считаете фаворитом в борьбе за титул? Пишите свое мнение в комментариях!