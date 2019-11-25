Реал - ПСЖ прогноз и ставка на матч ЛЧ 26 ноября

Футбольный клуб «Реал» Мадрид вероятнее всего станет победителем пятого матча

группового этапа Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Небольшое предпочтение

аналитики букмекерских компаний отдают подопечным Зинедина Зидана с

коэффициентом 2.3.

В Лиге чемпионов команды встречались 5 раз, из которых 3 победы на счету испанской

команды, одна – у французов и однажды соперники сыграли вничью. Успех «ПСЖ» в

предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в

линиях букмекеров котировкой 3.75.

В последних трех очных встречах команды забивали минимум по 3 гола. Заключить пари

на тотал больше 3 можно с 1.85 пунктами, меньше 3 - 2.

Оба соперника входят в топ-10 претендентов на победу в Лиге Чемпионов сезона 2019-

2020. Сейчас «ПСЖ» опережает «Реал» Мадрид по количеству очков и занимает первое

место в группе. Вероятность французской команды стать обладателем главного

европейского футбольного трофея оценивается с коэффициентом 7, успех «Реал»

Мадрида в турнире оценивается котировкой 15.

Как закончится матч? Пишите свои варианты в комментариях

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