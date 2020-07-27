Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Мы разрабатываем технологии аналитики с помощью Data Science и Machine Learning с применением искусственного интеллекта»

Betting Insider уже рассказывал о том, как букмекеры открывали линии и оценивали коэффициенты 20 лет назад, и как они это делают сейчас. Чтобы узнать, как изменится процесс в будущем, мы пообщались с директором по маркетингу БК BingoBoom Петром Кипой.

Как формируется линия, и как изменился подход к определению коэффициентов на Высшую лигу Беларуси в период пандемии?

При выведении коэффициентов в букмекерской компании учитывается множество факторов:

состояние игроков команды,

статистика предыдущих матчей,

стартовые составы и многое другое.

Например, как мы выяснили, отсутствие болельщиков может влиять на результаты хозяев матча в негативную сторону.

Что касается чемпионата Беларуси, то турнир был в линиях БК BingoBoom и до пандемии, поэтому сильных изменений в котировках не было. Однако на топовые матчи выходных мы делали максимально высокие коэффициенты, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Что выгоднее – держать штат аналитиков, которые составляют линию, или закупать ее у посредника? Как будет происходить формирование линии в будущем?

Безусловно, есть компании, которые содержат штат аналитиков, статистов и риск-менеджеров. Однако практически у всех букмекерских компаний есть алгоритмы, которые рассчитывают коэффициенты на основании анализа Big Data. В частности, BingoBoom сейчас разрабатывает и внедряет технологии аналитики с помощью Data Science, Machine Learning с применением искусственного интеллекта в беттинге.

В будущем вероятнее всего технологии смогут практически полностью анализировать события и выставлять корректные коэффициенты в линиях.

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