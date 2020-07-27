Betting Insider

Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Мы разрабатываем технологии аналитики с помощью Data Science и Machine Learning с применением искусственного интеллекта»

Betting Insider уже рассказывал о том, как букмекеры открывали линии и оценивали коэффициенты 20 лет назад, и как они это делают сейчас. Чтобы узнать, как изменится процесс в будущем, мы пообщались с директором по маркетингу БК BingoBoom Петром Кипой.

Как формируется линия, и как изменился подход к определению коэффициентов на Высшую лигу Беларуси в период пандемии?

При выведении коэффициентов в букмекерской компании учитывается множество факторов: 

  • состояние игроков команды, 
  • статистика предыдущих матчей, 
  • стартовые составы и многое другое. 

Например, как мы выяснили, отсутствие болельщиков может влиять на результаты хозяев матча в негативную сторону.

Что касается чемпионата Беларуси, то турнир был в линиях БК BingoBoom и до пандемии, поэтому сильных изменений в котировках не было. Однако на топовые матчи выходных мы делали максимально высокие коэффициенты, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Что выгоднее – держать штат аналитиков, которые составляют линию, или закупать ее у посредника? Как будет происходить формирование линии в будущем?

Безусловно, есть компании, которые содержат штат аналитиков, статистов и риск-менеджеров. Однако практически у всех букмекерских компаний есть алгоритмы, которые рассчитывают коэффициенты на основании анализа  Big Data. В частности, BingoBoom сейчас разрабатывает и внедряет технологии аналитики с помощью Data Science, Machine Learning с применением искусственного интеллекта в беттинге.

В будущем вероятнее всего технологии смогут практически полностью анализировать события и выставлять корректные коэффициенты в линиях.

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

В Колорадо легализовали беттинг. Объем ставок за первый месяц: 25 млн долларов

«Инициаторы создания монопольного госрегулятора преследуют собственные бизнес-интересы». Дарина Денисова (Президент CPO букмекеров) о предложении Федерации бокса России

Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Букмекеры не уберут линии на трансферы вслед за Betway – спецставки играют имиджевую роль»

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.72
Предыдущий
Следующий