Когда букмекерские конторы и околофутбольное сообщество начали массово уходить в онлайн, организовывать договорные матчи стало легче. По информации The Times, количество матчей с подозрительной активностью в 2019 году увеличилось на 17,4% по сравнению с предыдущим годом.

Матчи с фиксированным результатом – не редкое явление в современном футболе. Только в 2019 году международные букмекеры отметили 36 матчей национальных сборных, в которых была замечена подозрительная активность.

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко, что сейчас в футболе намного проще совершить без подозрений противоправные договоренности и схемы подкупа. Это раньше арбитры напрямую были замешаны в коррупционных схемах и деньги им передавались наличными на руки. В современном футболе судья может получить вознаграждение за то, что показал оговоренное количество желтых карточек. Экс-владелец «Спартака» считает, что организаторы и участники договорных матчей практически ничем не рискуют, ведь заработать нелегально сейчас намного доступней.

Футбольный эксперт Юрий Белоус не согласен со словами Червиченко. Если команде нужна победа или какой-нибудь другой результат, руководитель вынужден вступать в переговоры. Без внимания контролирующих органов это может не остаться. Футбольные матчи, особенно высокого уровня, всегда изучают на предмет подозрительных договоренностей. Если контролирующие органы об этом узнают, всех участников ожидает наказание. В некоторых случаях, руководителей, игроков и судей могут пожизненно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом.

Букмекерские конторы, по мнению спортивного юриста Артема Пацева, в первую очередь заинтересованы в предотвращении договорных матчей. Подозрительно высокие ставки, явный перекос линии – это все отслеживается службой безопасности БК. Но даже в случае подтверждения подозрений, наказать нарушителей в большинстве случаев не получается. Если выдвигаются обвинения, должны быть основательные доказательства виновности. Но реальных сроков лишения свободы не происходит – нарушителей привлекают к спортивной ответственности. Чаще всего это дисквалификации на несколько лет.

ФИФА и УЕФА расследуют не все нарушения, а только те, где есть основательные доказательства. А вот федерации, отвечающие за организацию матчей в низших дивизионах, чаще всего просто закрывают глаза на договорные матчи. Почему так происходит? У них просто нет рычагов влияния или они и сами связаны в коррупционных схемах.

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