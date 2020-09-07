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Количество договорных матчей выросло на 17% в 2019 году – это связывают с переходом букмекеров в онлайн (The Times)

Когда букмекерские конторы и околофутбольное сообщество начали массово уходить в онлайн, организовывать договорные матчи стало легче. По информации The Times, количество матчей с подозрительной активностью в 2019 году увеличилось на 17,4% по сравнению с предыдущим годом.

Матчи с фиксированным результатом – не редкое явление в современном футболе. Только в 2019 году международные букмекеры отметили 36 матчей национальных сборных, в которых была замечена подозрительная активность.

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко, что сейчас в футболе намного проще совершить без подозрений противоправные договоренности и схемы подкупа. Это раньше арбитры напрямую были замешаны в коррупционных схемах и деньги им передавались наличными на руки. В современном футболе судья может получить вознаграждение за то, что показал оговоренное количество желтых карточек. Экс-владелец «Спартака» считает, что организаторы и участники договорных матчей практически ничем не рискуют, ведь заработать нелегально сейчас намного доступней.

Футбольный эксперт Юрий Белоус не согласен со словами Червиченко. Если команде нужна победа или какой-нибудь другой результат, руководитель вынужден вступать в переговоры. Без внимания контролирующих органов это может не остаться. Футбольные матчи, особенно высокого уровня, всегда изучают на предмет подозрительных договоренностей. Если контролирующие органы об этом узнают, всех участников ожидает наказание. В некоторых случаях, руководителей, игроков и судей могут пожизненно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом.

Букмекерские конторы, по мнению спортивного юриста Артема Пацева, в первую очередь заинтересованы в предотвращении договорных матчей. Подозрительно высокие ставки, явный перекос линии – это все отслеживается службой безопасности БК. Но даже в случае подтверждения подозрений, наказать нарушителей в большинстве случаев не получается. Если выдвигаются обвинения, должны быть основательные доказательства виновности. Но реальных сроков лишения свободы не происходит – нарушителей привлекают к спортивной ответственности. Чаще всего это дисквалификации на несколько лет.

ФИФА и УЕФА расследуют не все нарушения, а только те, где есть основательные доказательства. А вот федерации, отвечающие за организацию матчей в низших дивизионах, чаще всего просто закрывают глаза на договорные матчи. Почему так происходит? У них просто нет рычагов влияния или они и сами связаны в коррупционных схемах.

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Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить П2 в матче Дания — Англия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что сборная Англии имеет очень большой потенциал. Не стоит обращать внимание на не самую убедительную игру в матче с исландцами. Ко второму матчу игра у команды должна наладиться.

Сборная Дании по делу проиграла бельгийцам, хотя и имела преимущество по владению мячом. Но главное - датчане показывают футбол, который крайне удобен для сборной Англии.

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Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Еще один прогноз на матчи сборных, на Лигу наций. Франция сыграет с Хорватией.

Казалось бы, что это супервывеска, повторение финала ЧМ-2018, но мы увидели Хорватию очень скромную, это еще мягко сказано. Команда без Ракитича и Модрича, команда, где Перишич и Брозович большую часть времени проводят на скамейке запасных. В общем, счет 4:1 в пользу Португалии в предыдущем матче оказался совершенно логичным. Ну а Франция хоть и выиграла у Швеции всего 1:0, но все же потенциал французской атаки в любом составе не вызывает сомнений.

И полагаю, что с такой хорватской обороной шансов у французов будет предостаточно. Лучшие годы Деяна Ловрена позади, рядом с ним в центре обороны играет Домогая Вида, он тоже никогда не был надежным. Франция должна забивать больше, чем в ворота шведов. Ну а Хорватия, если наконец захочет поиграть в активный и по-настоящему яркий футбол, то у нее все для этого есть - отдохнувшие Перишич, Брозович, Ребич.

Если Хорватия забьет, то нам будет легче дойти до выигрыша. Моя ставка - победа Франции + тотал больше 2,5. На мой взгляд, это самый логичный из вариантов.

Источник: Ставка ТВ
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