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Вице-президент «Ред Сокс» предложил легализовать беттинг в Массачусетсе – это спасет команду и принесет штату до 70 млн долларов

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер призвал легализовать ставки на спорт, чтобы помочь штату восстановиться после пандемии. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду 22 июля. Днем ранее вице-президент бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» Дэвид Фридман обратился к Законодательному собранию с тем же предложением.

Еще в январе Бейкер начал готовить законопроект разрешающий ставки на спорт в казино, ППС и Интернете, но из-за COVID-19 работа остановилась: Законодательное собрание еще разбирается с пунктами плана до сих пор. Спортивный менеджер хочет последовать примеру штатов Нью-Гэмпшир и Род-Айленд, в которых опыт легализации беттинга показал пользу для бюджета.

О том, как обстоят букмекерские дела в других штатах, можно прочитать здесь:

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Мобильный беттинг, по словам Бейкера, может лучше обеспечить прозрачность и честность при проведении матчей, чем запретительные меры. А Фридман полагает, что легализация беттинга может спасти «Ред Сокс» от разорения (команда была вынуждена досрочно завершить и без того неудачный сезон из-за пандемии).

Из-за снижения доходов от налогов (на 21,7% меньше, чем в 2019-м, и на 23,4% меньше, чем планировалось в этом году) и огромных трат на ликвидацию последствий пандемии у Массачусетса намечается дефицит в размере до 8 млрд долларов. Не помогают даже федеральные средства. По разным оценкам, легализация ставок может принести от 35 до 70 млн долларов штату за год.

Оригинал

Перевел и адаптировал: Марк Екимов

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Источник: Ставка ТВ
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