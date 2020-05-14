В июне мы должны были наслаждаться Евро-2020, но все испортил коронавирус. Чемпионат Европы теперь состоится лишь через год, но кажется, этот июнь и без него станет для нас одним из самых ярких месяцев в истории футбола. Уже совсем скоро одна за одной к нам вернутся топ-лиги.

Пока мы точно можем сказать лишь о возвращении футбола в Германии, Чехии и Дании – но надеемся, этот календарь все же окажется точным. Сохраните его себе и не забудьте обвести даты в календаре.

🇩🇪 Бундеслига – 16 мая

🇨🇿 Чехия – 23 мая

🇭🇺 Венгрия – 23 мая

🇩🇰 Дания – 28 мая

🇵🇱 Польша – 29 мая

🇺🇦 УПЛ – 30 мая



🇷🇸 Сербия – 30 мая

🇦🇹 Австрия – 2 июня

🇵🇹 Португалия – 4 июня

🇪🇸 Ла Лига – 12 июня

🇮🇹 Серия А – 13 июня

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ – 19 июня

🇷🇺 РПЛ – 21 или 28 июня

🇫🇷 Лига 1 – сезон завершен

🇳🇱 Голландия – сезон завершен

🇧🇪 Бельгия – сезон завершен

Бундеслига возвращается! Вот как вернуть себя в форму перед рестартом топ-футбола:

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