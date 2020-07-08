Хамес Родригес хочет перейти в команду Симеоне. По информации Cadena SER, колумбийский полузащитник ждет, когда руководство «Атлетико» сделает новое предложение.

В сезоне-2019/20 Хамес сыграл за «Реал» в 8 матчах в Ла Лиге. Через прессу игрок неоднократно заявлял, что недоволен своим положением в команде. Букмекеры оценили шансы Хамеса на трансфер после завершения сезона:

«Атлетико» – 1.83;

«МЮ» – 7.00;

«Челси» – 8.50;

«Арсенал» – 9.90;

Любой клуб MLS – 12.00.

«Реал отклонил предложение от одной испанской команды. Меня не отпустили в клуб, в который я хотел перейти», – заявил колумбиец в интервью Gol Caracol. После этого Хамес не попал в заявку на матч против «Атлетико». Зидан сказал, что Хамес не хотел выходить на поле по личным причинам.

Хамес Родригес вернулся в «Реал» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Хамес сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забив 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.

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